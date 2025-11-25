DSP Alba: Numărul de bolnavi cu infecții acute căi respiratorii și pneumonii, în creștere în ultima săptămână în județ. Câte persoane au fost internate

Direcția de Sănătate Publică (DSP) Alba a transmis marți, 25 noiembrie 2025, cea mai recentă situație cu cazurile de infecții respiratorii, pneumonii și gripă înregistrate în județ.

Potrivit reprezentanților DSP Alba, evoluția infecțiilor respiratorii acute și a gripelor pentru săptămâna 17 – 23 noiembrie 2025, în județ, este următoarea:

În intervalul menționat, la nivelul județului Alba nu a fost raportat nici un caz de gripă.

În ceea ce privește infecții acute căi respiratorii superioare, în săptămâna 17 – 23 noiembrie 2025, au fost raportate 2845 cazuri, cu 14,49% mai multe cazuri comparativ cu săptămâna anterioară, dintre care 64 internate.

Și cazuri de pneumonii sunt în creștere față de aceeași perioadă a anului trecut, respectiv 351 cazuri, cu 10,03% mai multe cazuri comparativ cu săptămâna anterioară), dintre care 87 internate.

