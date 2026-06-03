CNAS, acuzată că pregătește o reformă „pe hârtie” care poate limita accesul pacienților la tratamente vitale: „Efectele pot fi resimțite direct de mii de pacienți”

Un nou proiect de ordin aflat în consultare publică la Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) provoacă reacții dure din partea organizațiilor de pacienți, în special din zona oncologică. Criticii susțin că mecanismul propus ar putea restrânge accesul pacienților la servicii medicale esențiale în funcție de calcule administrative privind capacitatea sistemului public, fără o evaluare clară a impactului real asupra timpilor de așteptare, continuității tratamentelor sau șanselor de supraviețuire.

Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din România avertizează că lipsa unui studiu de impact amplu riscă să transforme o decizie tehnică într-o schimbare cu efecte directe asupra vieții pacienților și cere retragerea proiectului și reluarea procesului de consultare pe baze mai solide și transparente.

Iată textul integral al comunicatului de presă emis mați, 2 iunie 2026, de Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din România:

„Cam așa arată, pentru CNAS, grija față de pacient, obligația sistemului public de sănătate de a asigura acces la tratament și responsabilitatea față de oamenii care depind de programele naționale de sănătate.

În spatele unei formule matematice, CNAS propune o schimbare cu potențial major asupra accesului la servicii medicale esențiale. Prin ordinul aflat în consultare publică, instituția intenționează să condiționeze accesul furnizorilor privați la programele naționale de sănătate de rezultatul unui calcul administrativ care pretinde că poate stabili dacă sistemul public are sau nu capacitatea de a trata pacienții.

Totul fără un studiu de impact sau o analiză care să arate câți pacienți vor fi afectați, în ce județe vor apărea probleme de acces, ce efecte vor exista asupra timpilor de așteptare, asupra continuității tratamentului sau asupra șanselor de supraviețuire ale pacienților cu boli grave.

Din nou, asistăm la o decizie făcută pe genunchi și aruncată în spațiul public înainte ca autoritățile să demonstreze că au înțeles și evaluat consecințele reale ale propriei propuneri. O schimbare majoră de politică publică este prezentată drept un simplu exercițiu tehnic, deși efectele sale pot fi resimțite direct de mii de pacienți.

Pentru Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din România, problema nu este formula matematică. Problema este ceea ce formula nu măsoară.

* Nu măsoară timpul de așteptare.

* Nu măsoară listele de așteptare.

* Nu măsoară pacienții care sunt amânați, redirecționați sau abandonează tratamentul.

* Nu măsoară impactul întârzierii diagnosticului și tratamentului.

* Nu măsoară continuitatea îngrijirii.

* Nu măsoară rezultatele clinice.

* Pe scurt, nu măsoară accesul real la tratament.

În schimb, CNAS propune ca accesul pacienților la întreaga capacitate medicală disponibilă în România să fie decis pe baza unor estimări statistice și a capacității declarate de furnizorii publici. Cu alte cuvinte, pacientul real dispare din ecuație și este înlocuit cu un pacient statistic.

Pentru un pacient oncologic, diferența dintre tratamentul disponibil astăzi și tratamentul disponibil peste trei luni poate însemna progresia bolii, pierderea unei opțiuni terapeutice sau chiar pierderea șansei la viață. Pentru un pacient cu boală neurologică, poate însemna dizabilitate ireversibilă. Pentru un pacient cardiovascular, poate însemna infarct sau accident vascular cerebral. Cu toate acestea, timpul nu apare nicăieri în formula CNAS.

Mai grav, proiectul ignoră o realitate pe care o cunosc toți pacienții: sistemul medical românesc funcționează astăzi prin contribuția simultană a furnizorilor publici și privați. În loc să utilizeze toate resursele disponibile pentru reducerea timpilor de așteptare și creșterea accesului la tratament, CNAS propune un mecanism care poate restrânge artificial accesul pacienților la o parte importantă a infrastructurii medicale existente.

Cu această măsură legislativă, CNAS încalcă dreptul pacientului de a-și alege furnizorul de servicii medicale și medicul curant, și mai încalcă principiul ‘banul urmărește pacientul’.

Un sistem de sănătate performant nu este cel care demonstrează pe hârtie că are capacitate. Este cel care demonstrează, în fiecare zi, că pacienții primesc tratamentul de care au nevoie, atunci când au nevoie de el.

Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din România solicită retragerea proiectului de ordin și reluarea procesului de elaborare pe baza unui studiu de impact real, realizat împreună cu organizațiile de pacienți, profesioniștii din sănătate și toți actorii implicați.

În cazul în care CNAS nu va retrage acest ordin, care încalcă în mod flagrant drepturile pacientului, ne rezervăm dreptul de a apela la instanțele interne și europene”.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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