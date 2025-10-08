Drumuri pline de gropi și legi învechite: Comisia Europeană avertizează România că pune viețile șoferilor în pericol
Comisia Europeană cere explicații României: infrastructura rutieră este sub orice standard, iar legislația nu protejează șoferii
Comisia Europeană a anunțat declanșarea procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva României și Franței, cerând celor două state să-și armonizeze legislația națională cu normele europene privind siguranța infrastructurii rutiere. Decizia marchează începutul formal al procedurii de infringement, prin trimiterea unei scrisori de punere în întârziere.
Directiva 2008/96/CE, modificată prin Directiva (UE) 2019/1936, impune măsuri concrete pentru protejarea tuturor participanților la trafic, inclusiv a pietonilor, bicicliștilor și motocicliștilor.
Ea prevede evaluarea permanentă a siguranței drumurilor, inspecții periodice, dar și intervenții pentru remedierea secțiunilor considerate periculoase. Totodată, sunt stabilite cerințe clare privind vizibilitatea și lizibilitatea indicatoarelor și marcajelor rutiere, atât pentru șoferi, cât și pentru sistemele moderne de asistență la condus.
Potrivit Comisiei, România nu a transpus complet aceste reglementări în legislația națională. Țara noastră are acum două luni pentru a răspunde și a corecta deficiențele identificate. În lipsa unui răspuns satisfăcător, Comisia poate emite un aviz motivat, pas premergător sesizării Curții de Justiție a Uniunii Europene.
România, țara cu cel mai mare risc rutier din Europa
Un studiu recent realizat de echipa de cercetare Ovoko confirmă problemele structurale ale infrastructurii rutiere românești. Țările Uniunii Europene au fost analizate în funcție de patru indicatori esențiali: vârsta medie a vehiculelor, calitatea drumurilor, intensitatea traficului și numărul anual de zile cu îngheț.
Pe baza acestor factori, România ocupă primul loc în Europa în ceea ce privește „riscul de defecțiune” – un indice care reflectă pericolul ca vehiculele să sufere defecțiuni din cauza infrastructurii și condițiilor climatice.
„Defecțiunile îi iau adesea pe șoferi prin surprindere, în special în țări ca România, unde condițiile dificile de drum sau vremea extremă pot crește riscul. Cunoașterea zonelor cu risc ridicat le permite conducătorilor auto să își pregătească mai bine vehiculele și să evite incidentele neplăcute”, a explicat Kazimieras Urbonas, expert auto și manager al companiei Ovoko.
Datele studiului Ovoko:
România – vârsta medie a vehiculelor: 15,53 ani, scor de calitate a drumurilor: 3/7, zile de îngheț anual: 85, scor de risc: 98,30.
Ungaria – scor: 91,50
Letonia – scor: 90,40
Polonia – scor: 88,15
Slovacia – scor: 88,11
La polul opus, Olanda se remarcă drept cea mai sigură țară pentru șoferi, având un scor de risc de doar 23,70, datorită calității excelente a drumurilor (scor 6,4) și a unui trafic moderat.
În medie, scorul european de risc este de 61,40, ceea ce arată o discrepanță majoră între țările cu infrastructură sigură și cele cu drumuri periculoase.
Sursa foto: ARHIVĂ
