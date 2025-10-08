FOTO ȘTIREA TA | Dimineți cu nervii întinși pe strada Emil Racoviță din Alba Iulia: „Cozile de mașini se întind între blocuri. Cătun smart!”
Dimineți cu nervii întinși pe strada Emil Racoviță din Alba Iulia: „Cozile de mașini se întind între blocuri. Cătun smart!”
Diminețiile sunt de coșmar pentru cei care sunt nevoiți să depășească „hopul” numit strada Emil Racoviță din Alba Iulia, aflată în plin șantier, pentru a merge la muncă.
Imaginile de la fața locului trimise în zorii zilei de miercuri, 8 octombrie 2025, de o cititoare ziarulunirea.ro sunt edificatoare.
„Nu vreau să insist, dar la ora 7,40 nu este poliție pe strada Emil Racoviță, iar cozile de mașini se întind între blocuri atât de mult încât e imposibil să ieși în strada principală…
Este noaptea minții…
Nepăsarea primarului și a celor care răspund de lucrările de pe această stradă dau dovadă nu numai de prostie, ci și de o impertinență fără margini la adresa locuitorilor din acest cartier…
Zilnic, de luni întregi cozi, noroi, apă, stres!
Cătun smart în Alba Iulia… Jenant!”, spune, revoltată, cititoarea ziarulunirea.ro.
