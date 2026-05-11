VIDEO | Performanțe istorice pentru CS Unirea Alba Iulia la Campionatul European de Powerlifting: Sportivii clubului au obținut titluri de campioni și vicecampioni europeni

Performanțe istorice pentru CS Unirea Alba Iulia la Campionatul European de Powerlifting: Sportivii clubului au obținut titluri de campioni și vicecampioni europeni

Sportivii legitimați la CS Unirea Alba Iulia, pregătiți de antrenorul Ovidiu Pănăzan, președintele Federației Române de Powerlifting, au obținut rezultate excelente la Campionatul European de Powerlifting, desfășurat la începutul lunii mai, la Pilsen, în Cehia.

Delegația clubului a cucerit mai multe titluri europene și clasări pe podium, confirmând valoarea powerlifting-ului albaiulian la nivel internațional. La campionat au participat cei mai puternici sportivi din Europa.

În prima zi a competiției, Roxana Deac a devenit campioană europeană la categoria junioare U18, categoria 76 kg. a câștigat medalia de aur la toate cele trei probe: genuflexiuni, îndreptări și împins din culcat.

Tot un titlu european a fost obținut și de Bianca Todorescu, la categoria tineret U23, 52 kg. Sportiva s-a impus, de asemenea, în toate cele trei probe ale competiției, devenind campioană europeană.

Rezultate foarte bune au fost înregistrate și de ceilalți reprezentanți ai CS Unirea Alba Iulia. Alexandra Cazacu a cucerit titlul de vicecampioană europeană la categoria tineret U23, 63 kg.

Andrei Irimie a devenit vicecampion european la seniori, categoria 83 kg.

În ultimele zile ale competiției, Tiberiu Mureșan a obținut medalia de aur la categoria +120 kg, Masters 2, după o performanță de 280 kg la proba de împins din culcat. La aceeași probă, Lucian Oțoiu a câștigat medalia de argint la categoria 120 kg, Masters 2, cu 220 kg ridicate.

De asemenea, Ionuț Florin Lupaș s-a clasat pe locul al patrulea la categoria +120 kg seniori, reușind rezultate impresionante: 397,5 kg la genuflexiuni, 312,5 kg la împins din culcat și 270 kg la îndreptări.

„Mulțumesc tuturor celor care m-au sprijinit, atât pe mine, cât și pe sportivii pe care îi antrenez. Mulțumesc CS Unirea Alba Iulia, Agenției Naționale pentru Sport, dar mai ales familiei mele și familiilor sportivilor pentru susținere și sacrificiile făcute. Sunt rezultate extraordinare, care fac cinste României, județului Alba și municipiului Alba Iulia. Sunt performanțe greu de egalat”, a declarat antrenorul Ovidiu Pănăzan.

Conducerea CS Unirea Alba Iulia transmite felicitări sportivilor și antrenorului pentru performanțele obținute și le urează mult succes la competițiile viitoare.

