Peste 600.000 de lei pentru rețele noi de apă și canalizare pe o stradă în dezvoltare din Alba Iulia: În ce etapă este proiectul

Pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local Alba Iulia de merți, 12 mai 2026 se regăsește și un proiect de hotărâreprivind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „EXTINDERE REȚEA APĂ POTABILĂ CU BRANȘAMENTE ȘI REȚEA CANALIZARE MENAJERĂ CU RACORDURI STTRADA NAPOCA, MUNICIPIUL ALBA IULIA, JUDEȚUL ALBA”.

Extinderea rețelei de alimentare cu apă și canalizare pe strada Napoca se va realiza prin următoarea schemă generală:

*sursa de apă: din rețeaua de alimentare cu apă potabilă a municipiului Alba Iulia;

*conducta de distribuție apă potabilă din polietilenă de înaltă densitate PEHD, PE80, PN6, SDR17.6 De 110mm pe o lungime de 220m;

*branșamentele vor fi executate din conductă de polietilenă de înaltă densitate PEHD, PE80, PN6, SDR 17.6 De 25mm în lungime de 66m și 14 buc. cămine de branșament din elemente prefabricate de beton Dn 800mm;

*extinderea rețelei de canalizare din conductă PVC-KGEM SN 8, Dn 250mm în lungime de 180m pe care se va amplasa 5 buc. cămine de vizitare;

*racordurile de canalizare vor fi executate din conductă PVC-KGEM SN 8, Dn 160mm în lungime de 65m și 14 buc. cămine de racord din elemente prefabricate de beton Dn 800mm.

Potrivit proiectului se propune

– rețeaua de apă potabilă:

conductă de PEHD PE80, PN6, SDR17.6 De 110 mm, pe o lungime de 220 m;

conductă de PEHD PE80, PN6, SDR17.6 De 90 mm, pe o lungime de 4 m;

conductă de PEHD PE80, PN6, SDR17.6 De 25 mm, pe o lungime de 66 m;

2 buc. – cămin de vane: CW1, CW2;

14 buc. – cămine de branșament;

2 buc. – hidrant subteran de incendiu Dn 80 mm.

– rețeaua de canalizare:

conductă de PVC SN 8 Dn 250 mm, pe o lungime de 180 m;

conductă de PVC SN 8 Dn 160 mm, pe o lungime de 65 m;

5 buc. – cămine de canalizare, ecologice din beton (Ccm1-Ccm5);

14 buc. – cămine de racord canalizare.

Pentru extinderea retelei de apa potabila s-a ales conducta PEHD De 110mm, deoarece conform NP 133/2013, diametrul minim al conductei pe care se pot amplasa hidranti de incendiu DN 80mm este: DN 100 mm.

Valoarea investiției este de 616.256,71 lei inclusiv TVA, ( unele articole din devizul general nu sunt purtătoare de TVA), din care C+M (inclusiv TVA): 385.763,97 lei și durata estimată de execuție de 24 luni.

