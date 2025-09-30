Rămâi conectat

VIDEO | O stradă din Alba Iulia, peticită parțial. Gropile și noroiul au creat ,,un adevărat dezastru"

acum o oră

VIDEO | O stradă din Alba Iulia, peticită doar parțial: ,,Un adevărat dezastru”

Lucrările de peticire a drumului de pe o stradă din Alba Iulia au fost realizate doar parțial, pe o porțiune de aproximativ 200 de metri, după care drumul continuă într-o stare deplorabilă.

Mai exact, este vorba de strada Gheorghe Șincai, din Alba Iulia, în zona Centrului Cultural Gheorghe Șincai. Din imagini se poate observa cum asfaltul se termină brusc, iar restul drumului este plin de gropi și noroaie, mai ales după ploi.

Astfel, carosabilul pune șoferii din zonă într-o situație delicată, fiind nevoiți să se ferească de gropile apărute. În același timp pietonii, după o ploaie, trebuie să se ferească de noroiul și mizeria care se creează pe drum. 

Un cititor Ziarul Unirea a surprins într-un videoclip starea drumului de pe strada Gheorghe Șincai. Acesta a spus că: ,,Drumul este peticit doar până la Centrul Cultural Gheorghe Șincai. După, un adevărat dezastru”.

