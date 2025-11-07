Drumul județean 107 M, din comuna Livezile, urmează să fie modernizat. Ce lucrări cuprinde proiectul

Proiectul „Realizare acostamente, șanțuri, trotuare și acces la proprietăți pe DJ 107 M în intravilanul loc. Livezile, jud. Alba și amenajare spații verzi”, propus a fi amplasat în comuna Livezile, sat Livezile, a primit acord din partea APM Alba.

Amplasamentul se află pe domeniul public al Comunei Livezile, în intravilan și are o suprafață de 5000 mp aferent unei lungimi de 1184 m; terenul nu figurează pe lista monumentelor istorice sau ale naturii, iar asupra terenului nu este instituit un regim urbanistic special. Terenul are folosință actuală – drum, iar conform PUG și RLU aprobate ale comunei Râmeț – se află în zona căi de comunicație.

Descrierea lucrărilor propuse:

Lucrările propuse a se executa: consolidarea acostamentelor;

Realizare dispozitive de colectare și scurgere a apelor;

Realizarea trotuarelor;

Realizarea acceselor la proprietăți;

În cadrul proiectului se propune realizarea următoarelor lucrări:

Potrivit documentației studiate, în cadrul proiectului se propune următoarele lucrări: realizarea de șanțuri noi periate cu beton C25/30 în grosime de 10 cm pe partea dreaptă și stângă a drumului județean DJ107M pe direcția Livezile–Poiana Aiudului, pe sectorul nr. 2 inclus în proiect, începând din zona primăriei;

Amenajarea acceselor la proprietăți cu podețe tubulare având diametrul interior de 200–400 mm și lungimea de aprox. 2–6,00 m;

Structură rutieră accese la proprietăți:

12 cm dală de beton C25/30 armată cu plasă 100x100x6 mm conform AND 585-2002;

Min. 20 cm umplutură din balast (amestec optimal) conform SR EN 13242 și STAS 6400.

Consolidarea acostamentelor la drumul județean prin realizarea unei dale de beton C25/30 în grosime de 12 cm armată cu plasă sudată STNB 100x100x6 mm dispusă pe un pat de balast de 15 cm;

Amenajarea de trotuare pietonale, respectiv zone pietonale adiacente drumului județean în punctele de interes din localitate;

Structură rutieră trotuare cu pavaj:

6 cm pavaj autoblocant din beton, conform SR 6978/1995;

4 cm nisip pilonat, conform SR EN 13242 și STAS 6400;

12 cm strat de bază din piatră spartă împănată conform SR EN 13242 și STAS 6400;

15 cm strat de fundație din balast (amestec optimal) conform SR EN 13242 și STAS 6400;

din balast (amestec optimal) conform SR EN 13242 și STAS 6400.

Structură zone pietonale cu beton:

12 cm strat de beton C25/30;

15 cm strat de balast.

Amenajare spații verzi.

Local, se va putea reduce lățimea trotuarului datorită condițiilor din amplasament. Trotuarul va fi încadrat de borduri prefabricate 12×25 cm sau 10×15 cm (l×h) conform planului de situație și a detaliilor de execuție.

