Drone și camere video portabile pentru comisarii de mediu: Imaginile obținute astfel vor putea fi folosite ca probe

Ioana Oprean

acum 31 de minute

Drone și camere video portabile pentru comisarii de mediu

În ședința de joi, 14 august 2025, Guvernul a adoptat o hotărâre inițiată de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin care se consolidează activitatea Gărzii Naționale de Mediu și se fac operaționale echipamentele de tip drone și bodycam-uri pe care instituția le-a achiziționat prin PNRR.

Imaginile obținute cu aceste echipamente vor putea fi folosite ca probe.

Garda Națională de Mediu a achiziționat deja prin PNRR 709 camere video purtate pe corp (bodycam-uri), 16 drone, 271 de camere video de bord, 8 sisteme de scanare a camioanelor, 16 vehicule speciale de intervenție și 43 de autovehicule suplimentare.

În plus, Garda Națională de Mediu va angaja 150 de noi comisari în teren, dar va reduce posturile de conducere de la 72 la 64 și a numărului de subsecretari de stat de la 3 la 2. La fel, vor fi reorganizate direcțiile și serviciile prin comasări și optimizări structurale.

„România are obligații ferme în cadrul procesului de aderare la OCDE, iar întărirea capacității instituționale a Gărzii Naționale de Mediu este un obiectiv central în acest demers. Cel mai important este faptul că, prin această hotărâre, instituim cadrul legal și mijloacele tehnice prin care comisarii vor fi dotați cu camere video portabile (bodycam-uri) și vor putea utiliza imaginile obținute cu drone ca mijloace de probă în aplicarea sancțiunilor, reducând necesitatea deplasărilor suplimentare pe teren. Reforma presupune reducerea numărului de posturi de conducere, dar creșterea efectivelor operative, pentru a asigura un act de control mai eficient și mai transparent”, a declarat ministrul Mediului, Diana Buzoianu.

