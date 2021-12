Drept la replică| RER Vest–RETIM: Nu există nicio sancțiune aplicată de către DSP Alba. Reprezentantul DSP s-a deplasat la fața loculului unde a constatat că deșeurile fuseseră ridicate

Dragi albaiulieni, suntem la capătul a 8 ani de parteneriat in care am rămas tot timpul consecvenți si am crezut mereu că planificarea este esențială, însă cei cu care faci echipă sunt cei mai importanți.

Tot ceea ce am reușit, în perioada în care Polaris a fost operatorul de salubritate din Alba Iulia, se datorează felului în care am fost primiți, dialogului permanent si eficient cu administrația publică – indiferent de provocări si efort dar, mai mult decât atât, în primul rând albaiulienilor. Ei au fost cei mai importanți si cei mai obiectivi parteneri ai noștri, fapt ce ne-a obligat să tratăm cu respect si maximă implicare orașul și locuitorii săi. Pentru noi, Alba Iulia a fost cu adevărat ACASĂ. Iar din acest motiv am căutat întotdeauna soluții și nu ne-am abandonat niciodată misiunea de a păstra această casă curată, chiar și atunci când opțiunile erau puține iar situațiile păreau imposibil de rezolvat.

Dacă se putea mai bine? Categoric, DA! Și ne dorim ca, acum când suntem pregătiți să transferăm obligațiile noastre noului operator, nivelul să poată fi depășit iar așteptările albaiulienilor întrecute. Facem acest pas cu bucuria de a fi fost parte a unei comunități în care am întâlnit gospodari cu demnitate pentru care curățenia și respectul față de ce aparține tuturor s-au dovedit, cu foarte puține și neînsemnate excepții, un mod de viață. Vă mulțumim că nu v-ați mulțumit cu a fi doar spectatori, că implicare dumneavoastră – însemnând critici sau fermitate ne-a ajutat să devenim mai buni. Vă dorim și mai multe ocazii de a fi mai mulțumiți de locul și orașul în care trăiți.

Partenerilor noștri din actuală administrație le dorim să facă echipă bună alături de noul operator de salubritate, care este și operatorul depozitului de la Galda de Jos, cu obiectivul de a face din acest serviciu unul cu adevărat în folosul cetățeanului, cu gândul la o comunitate ce are o reputație de păstrat, nu o aparență de salvat.

​​Cu profund respect si multumire,

​Conducerea

​S.C. POLARIS M. HOLDING S.R.L.