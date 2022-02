Drept la replică| Gabriel Pleșa: „Când stai cu poalele-n vânt, riști să te tragă curentul…chiar și pe trotuarul pe care te chinui să nu îl vezi!”

Gabriel Pleșa: Când stai cu poalele-n vânt, riști să te tragă curentul…chiar și pe trotuarul pe care te chinui să nu îl vezi!

Pentru cei care văd că eșuează tot mai mult în recalificarea profesională, se impun câteva clarificări de fond, chiar dacă sunt convins că pot fi greu de înțeles. Și atunci, poate împrumutând limbajul de brutar, vom avea succes să îi explicăm neavenitului senator al melcilor câteva lecții simple de urbanism sau, mai exact, de conviețuire urbană.

Domnule senator Călin Mătieș, nu cunosc obiceiul practicat la dumneavoastră în comună ori la București, dar la Alba Iulia, oraș care NU a fost gândit pentru un număr atât de mare de autoturisme, parcăm, atunci când se poate, în curți! Și ar trebui să facem tot posibilul ca într-un oraș atât de înghesuit, să nu îi încurcăm pe ceilalți. Ține de bunul simț civic pe care cei mai mulți îl avem.

Sigur, nu am pretenția de la dumneavoastră să înțelegeți aceste aspecte, dar trăind deja de mai bine de un an în aerul foarte rarefiat din Senatul României, începem să avem și noi oarece pretenții… atât cât se poate. Sau mai pe limba dumneavoastră: dintr-un pumn mic de maia (Alba Iulia de acum 20-30 de ani, cu câteva sute de mașini), aluatul a crescut atât de mult că a dat afară din covata care s-a dovedit a fi neîncăpătoare (Alba Iulia de astăzi, care are, pe aceeași suprafață, peste 39.000 de autovehicule înmatriculate). Sper ca măcar așa să putem vorbi aceeași limbă.

Vreau să vă spun că omul Gabriel Pleșa nu face pe plac unei persoane, ci din contră, decizia despre care vorbiți, luată de altfel de către Comisia de Circulație a municipiului, comisie care are în componență și Poliția Rutieră, afectează câteva familii care domiciliază pe acea stradă folosită de zeci de ani implicit și ca trotuar.

În caz că nu v-ați dat seama, alte zeci, sute sau mii de albaiulieni trec, pe acea stradă, fie cu mașina, fie ca și pietoni. Diferența este că, de când s-a impus această nouă regulă, trec fără a le mai fi teamă că sunt loviți de o mașină ori că lovesc ei, în calitate de conducători auto, o mașină parcată pe o stradă foarte îngustă, poate cea mai îngustă de acest tip din Alba Iulia.

În ceea ce privește soluțiile alternative, în caz că nu sunteți în cunoștință de cauză, vă asigur că fiecare imobil de pe acea stradă, conform reglementărilor urbanistice, dispune de curte care, în cele mai multe cazuri, asigură spațiul necesar pentru parcarea a cel puțin unui autoturism. Este de ajuns? Sigur că nu. Regândirea întregului areal, cu lărgirea străzilor necesită investiții masive, refacerea infrastructurii edilitare, planeități și infrastructuri care să nu pună în pericol stabilitatea terenului, pe care Alba Iulia, la acest moment, nu și le permite.

Vă spun însă ce am făcut doar de când am preluat acest mandat, după o lungă istorie pe care o cunoașteți prea bine:

-peste 240 de locuri de parcare rezidențială create;

-peste 162 de locuri de parcare publică create;

-peste 10.000 m² de pavaj;

-peste 2000 ml de bordură;

-peste 1400 m² de alei pavate.

Sunt convins că nu la fel stau rezultatele din partea dumneavoastră, unde nu am auzit de vreo lege importantă prin care să fi adus vreun beneficiu acestei țări care vă mai și plătește, regește, pentru a fi ceea ce, de multe ori, nu păreți a fi!

Șansa pentru ca Alba Iulia să redevină un oraș incluziv, nu doar al mașinilor, este prin proiecte de regenerare urbană a unor zone publice. Așa cum am spus și în campania electorală prin programul de guvernare locală, Alba Iulia trebuie să redevină un oraș prietenos pentru pieton, a cărui viață în multe zone este pusă în pericol.

Pentru mămicile cu cărucioare sau pentru vârstnici, trotuarele din municipiu sunt o adevărată cursă cu obstacole. Nu mai vorbim despre trecerile de pietoni care nu sunt accesibile ori bine iluminate sau despre mobilierul urban din micile zone de recreere din cartiere care lipsește cu desăvârșire.

Ne ocupăm de toate aceste aspecte și peste tot pe unde am intervenit deja, beneficiile se văd. Evident, nu de ochii orbiți de diletantism politic, ci de oamenii de rând, care văd că la Alba Iulia se poate și altfel. Cu toate sincopele, neajunsurile și problemele din trecut, lucrurile bune încep să se vadă.

Vă dau dreptate la un singur capitol: sunt încă enorm de multe lucruri de făcut. Spre deosebire de mulți dintre parlamentarii României însă, noi nu stăm cu mâinile în sân, mereu puși pe scandal.

Gabriel Pleșa

Un om, un primar, un albaiulian!