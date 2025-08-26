Drept la replică | Cristian Bichi (BNR): „Celebrul” economist Radu Georgescu, din necunoaștere sau cu rea intenție, nu face distincție între o instituție publică și una bugetară

În data de 25 august 2025 în Ziarul Unirea (ediția electronică), sub semnătura dnei Ioana Oprean, a fost publicat articolul “Economistul Radu Georgescu: În plină austeritate, BNR-ul face cheltuieli care-i sfidează pe toți românii.” Vă informez că acest articol conține numeroase informații false în privința mea și a instituției la care sunt angajat.

În cele ce urmează, mă voi concentra pe afirmațiile eronate, de-a dreptul mincinoase, referitoare la persoana mea, aspectele privind banca centrală – reluate în noua postare din media socială a dlui Georgescu și preluate de jurnalista dvs. – fiind deja lămurite, în urmă cu două luni, într-un comunicat al acestei instituții (https://www.bnr.ro/24605-2025-06-23-comunicat-de-presa-privind-campania-de-dezinformare-din-mediul-online-la-adresa-bnr).

În articolul la care am făcut referire anterior, este preluată o afirmație a economistului Radu Georgescu potrivit căreia “Consilierii Guvernatorului, Cristian Bichi și Cătălin Dumitrescu, m-au jignit într-un mod vulgar, motivul fiind că am avut curajul să vorbesc despre BNR”. Jurnalista Ioana Oprean ține să întărească afirmațiile respective, revenind câteva rânduri mai jos, cu preluarea unei alte afirmații încriminatoare a economistului Georgescu: “Din păcate noi suntem în țara bugetarilor Bichi și Dumitrescu, care te jignesc într-un mod vulgar dacă ai curaj să vorbești de cheltuielile statului”.

Prin alegațiile citate mai sus, difuzate în spațiul public și cu sprijinul publicației dvs., domnul Georgescu a decis să-și continue campania de denigrare și instigare la ură la adresa mea, începută în urmă cu peste o lună în camera sa de ecou de pe Facebook și Linkedin (cu reverberații în media mainstream), ce a adus atingere onoarei și demnității mele, precum și dreptului meu și al soției mele la viață privată.

O campanie oarecum similară l-a avut ca subiect pe colegul meu Cătălin Dumitrescu, economist în cadrul BNR, și nu consilier al Guvernatorului așa cum îl prezintă dl Georgescu. Nu voi elabora mai mult în privința acestor aspecte, dar vă rog să aveti în vedere faptul că realitatea faptică este aceea că NU l-am atacat pe domnul Georgescu și nici NU l-am jignit în mod vulgar (aceeași situație este valabilă și în cazul colegului meu), întreaga poveste legată de o atitudine a mea de răzbunare pentru “curajul să vorbești de cheltuielile statului” fiind inventată de economistul în cauză, posibil în căutare de notorietate.

Pe acest fundal, vă solicit să îi cereți dlui Radu Georgescu să prezinte o dovadă cât de mică care să demonstreze că nu minte. Domnul Georgescu încearcă să-mi distrugă reputația pentru afirmații mult mai vechi ale mele, ce s-au înscris în limitele unui dialog civilizat, prin care am atras atenția publicului, care are dreptul la educație financiară reală, că economistul respectiv susține teorii economice eronate sau înțelese greșit. În locul contrapunerii unor argumente științifice opiniilor mele, dl Georgescu a ales calea, mult mai facilă, a denigrării mele, considerând că acum este contextul ideal pentru a face aceasta. De subliniat că, dl Georgescu reia afirmații mincinoase și atacuri la persoană la adresa mea în condițiile în care, prin dreptul meu la replică publicat de ziarul Adevărul în data de 22 iunie 2025, am arătat deja că se află într-o mare eroare.

În ceea ce privește alegația că BNR a șters (reactiv) recentele mele declarații de avere de pe site-ul oficial, adevărul este că banca centrală nu avea cum face aceasta, întrucât de ani buni nu îmi mai revenea obligatia legală de a întocmi un astfel de document. Ștergerea altor declarații de avere de pe site-ul BNR nu are vreo legatura cu postările dlui Georgescu, ci cu intrarea în vigoare a unei decizii a Curții Constituționale. Ștergerea a avut loc în data de 12 iunie 2025, cu mult înaintea primei postări despre salarii a dlui Georgescu, pe Facebook, din data de 19 iunie 2025. Prin urmare, ne aflăm în fata unei alte minciuni, marca Radu Georgescu. Mai trebuie precizat că “celebrul” economist Radu Georgescu, din necunoaștere sau cu rea intenție, nu face distincție între o instituție publică și una bugetară. BNR nu este instituție bugetară potrivit prevederilor legale în vigoare.

Cristian Bichi

