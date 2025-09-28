Drept la replică al Liceului Tehnologic „Dorin Pavel” Alba lulia la articolul „SCANDAL între Liceul Tehnologic „Dorin Pavel” Alba lulia și Consiliul Local” (publicat 24.09.2025)

Articolul semnalat califică drept „scandal” procedura prin care Liceul a formulat o plângere prealabilă împotriva unor hotărâri ale Consiliului Local adoptate la data de 28.08.2025.

Facem precizarea fermă că depunerea unei plângeri prealabile administrative constituie un drept procedural reglementat de Legea nr. 554/2004 (contencios administrativ) și reprezintă o cale legală, prevăzută expres pentru revocarea unor acte administrative considerate neîntemeiate de cel vătămat. Alegerea acestei căi nu este — și nu poate fi prezentată ca fiind — un „scandal”, ci un demers formal, legal și administrativ, în interesul respectării legalității și al protecției dreptului la educație al elevilor noștri.

Liceul desfășoară, pentru anul școlar 2025-2026, cursurile în clădirea Școlii Gimnaziale nr. 9, în două schimburi, în condițiile reabilitării clădirii liceului (lucrări PNRR nefinalizate). Spațiile identificate în HCL-urile din august 2025 (6 săli de clasă și 2 birouri) sunt folosite efectiv pentru organizarea procesului educațional până la terminarea lucrărilor și, prin urmare, nu sunt excedentare, așa cum rezultă din Raportul de specialitate al Serviciului Utilități Publice (Primăria Municipiului Alba lulia) din 22.08.2025.

În temeiurile invocate în plângerea prealabilă sunt indicate motive de fapt și de drept referitoare la stadiul lucrărilor, condițiile de funcționare (sisteme de încălzire, instalații sanitare, rețea internet, recepții ISU, etc.) și la termenele/procedura de consultare prealabilă, care fac necesară reanalizarea hotărârilor.

Redacția a folosit un titlu și un limbaj care pot crea impresia publicului că există un conflict personal sau o stare de „scandal” între instituție și autoritatea locală. Liceul atrage atenția asupra faptului că o prezentare mai neutră, corectă din punct de vedere factual și juridic (de exemplu: „Liceul Tehnologic „Dorin Pavel” a formulat plângere prealabilă privind retragerea unor spații administrative”) ar fi reflectat mai bine realitatea și ar fi evitat afectarea nejustificată a reputației instituției.

Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic „Dorin Pavel” Alba lulia

Președinte CA,

Prof.dr. Grozav Elena

