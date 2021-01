Dragoste cu năbădăi: Povestea unei prostituate românce, iubită de un pensionar german. Focuri de armă trase spre camera în care femeia intrase cu trei bărbați

Un bărbat de 64 de ani, arestat din luna iunie a anului 2020, este acuzat că a tras focuri de armă în bordelul de pe Lübbecker Straße din Herford, la finalul anului 2018. Împotriva acestuia a fost formulată o acuzație pentru tentativă de omucidere, motivul fiind dragostea neîmpărtășită pe care fostul mecanic auto german o purta româncei.

Pe 30 decembrie 2018, seara, el a vizitat Moonlight și a văzut-o pe femeie cum se retrăgea într-o cameră cu alți trei bărbați. A spart mai multe pahare furios, a fost dat afară și i s-a interzis să mai intre în bordel. El însă o urmărea obsedat pe româncă, așa că a tras cu pușca spre clădire, provocând daune materiale.

A doua zi, de dimineață, pe 31 decembrie, a tras șase focuri cu proiectile de calibru mic, care au străpuns obloanele, geamurile duble, chiar ușa camerei în care intrase românca și au ajuns pe hol. Într-o cameră dormea o femeie de serviciu și procurorii consideră că e vorba despre o tentativă de omor.

Cu două luni înainte de atac, prostituata s-a mutat într-o casă din Bünde-Ennigloh pe care pensionarul pretinde că a cumpărat-o pentru fiii săi. A locuit acolo împreună cu fratele ei, iar între timp și cu o altă femeie din România. La începutul anului 2019, au fost repetate operațiuni de poliție la fața locului, deoarece chiriașii au avut o dispută cu proprietarul.

„200 de euro și sex regulat”. Așa a plătit chiria, a spus prostituata. Nu s-a pus problema de iubire. Pensionarul nu s-a sfiit să le atace pe femei, ba chiar să le taie deseori cablurile de alimentare cu curent.

Bărbatul a mărturisit că într-una dintre aceste dăți când le amenința pe femei a tras spre bordelul unde ele lucrau.

„Mi-a spus că daca nu-l ascult o să ascult de pușca lui. După ce a tras în clădire, a tăiat pușca cu flexul și a arauncat-o într-un lac.”, a povestit românca. Ea și colega ei au scăpat printr-o fereastră, după focurile de armă.

Apoi, pe 6 martie 2019, le-a cerut româncelor să se mute din casa lui. Anchetatorii spun că patru zile mai târziu, a declanșat un incendiu într-unul dintre garajele casei. A fost prins de poliție după o urmărire și în mașină avea un bidon de benzină.

Pe 24 martie 2019, poliția a pătruns în casa din Bünde printr-o fereastră, deoarece ușa a fost baricadată. O lumânare era aprinsă într-o oală, pe blatul din bucătărie. O încercare de a provoca o explozie? Nu se știe, nu au fost detectate urme de scăpare de gaz.

La scurt timp după acest episod, românca s-a mutat din casa pensionarului, al cărui proces va continua la Curtea Regională din Bielefeld. De la arestarea bărbatului, soția lui a divorțat de el, după 30 de ani de căsnicie.

Sursa: libertatea.ro