18 iunie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ
Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ
Polițiștii rutieri acționează astăzi, 18 iunie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba.
Sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR folosește dispozitive radar, montate pe trepiede mobile. Acestea surprind, în timp real, vehiculele care depășesc limita legală de viteză sau care încalcă alte reguli de circulație.
Proprietarii vehiculelor vor primi un document la domiciliu și vor trebui să comunice, conform procedurilor legale, cine a condus autoturismul în momentul constatării contravenției.
Scopul implementării acestui sistem și al tuturor acțiunilor desfășurate de polițiști îl constituie prevenirea evenimentelor rutiere și protejarea tuturor participanților la traficul rutier, se arată în buletinul de presă transmis de IPJ Alba, astăzi, 18 iunie 2026.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
FOTO | Proiectul „Remediu pentru mediu 2.0”, o inițiativă educațională inovatoare finanțată prin programul Fondul Științescu, finalizat: Ce au învățat tinerii despre protecția mediului sau risipa alimentară
Proiectul „Remediu pentru mediu 2.0”, o inițiativă educațională inovatoare finanțată prin programul Fondul Științescu, finalizat: Ce au învățat tinerii despre protecția mediului sau risipa alimentară Timp de 6 luni, echipa de proiect formată din tineri pasionați și mentori dedicați a demonstrat că științele exacte pot oferi soluții concrete pentru protecția mediului și combaterea risipei alimentare. […]
Investiție majoră la UAB: Echipamente high-tech pentru viitorii ingineri ai specializării Măsurători Terestre și Cadastru
Investiție majoră la UAB: Echipamente high-tech pentru viitorii ingineri ai specializării Măsurători Terestre și Cadastru Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia anunță modernizarea și extinderea infrastructurii tehnice aferente specializării Măsurători Terestre și Cadastru, prin achizițiile realizate în cadrul proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din cadrul corpului D și a corpului H a Universității 1 Decembrie […]
FOTO | Premieră culturală la Alba Iulia: Editura „Palatul Principilor Transilvaniei” participă la Târgul de c’Arte „Alba Transilvana” 2026 cu o replică funcțională a presei Gutenberg
Premieră culturală la Alba Iulia: Editura „Palatul Principilor Transilvaniei” participă la Târgul de c’Arte „Alba Transilvana” 2026 cu o replică funcțională a presei Gutenberg Centrul Cultural Palatul Principilor Transilvaniei anunță participarea, în premieră, a Editurii Palatul Principilor Transilvaniei la cea de-a XVII-a ediție a Târgului de c’Arte „Alba Transilvana”, care are loc în perioada 19-21 […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
E jale! România, în cădere liberă în clasamentul celor mai competitive economii din lume
E jale! România, în cădere liberă în clasamentul celor mai competitive economii din lume România a coborât 12 poziții, până...
Ciprian Ciucu, primarul Capitalei și important lider PNL, audiat la DNA într-un dosar de corupție: Susține că nu știe ce acuzații i se aduc
Ciprian Ciucu, primarul Capitalei și important lider PNL, audiat la DNA într-un dosar de corupție: Susține că nu știe ce...
Știrea Zilei
VIDEO EXCLUSIV | Criza transportului public din Alba Iulia. Primarul Gabriel Pleșa a convocat Comitetul Local pentru Situații de Urgență: „Dacă STP nu își rezolvă problemele interne, vom aduce temporar un alt operator de transport”
Criza transportului public din Alba Iulia. Primarul Gabriel Pleșa a convocat Comitetul Local pentru Situații de Urgență: „Dacă STP nu...
Criză majoră în transportul local din Alba Iulia: Primarul Gabriel Pleșa i-ar fi sugerat unui manager de fabrică afectată de grevă să schimbe operatorul de transport: „Discutați cu Livio Dario!”
Criză majoră în transportul local din Alba Iulia: Primarul Gabriel Pleșa i-ar fi sugerat unui manager de fabrică afectată de...
Curier Județean
FOTO | Proiectul „Remediu pentru mediu 2.0”, o inițiativă educațională inovatoare finanțată prin programul Fondul Științescu, finalizat: Ce au învățat tinerii despre protecția mediului sau risipa alimentară
Proiectul „Remediu pentru mediu 2.0”, o inițiativă educațională inovatoare finanțată prin programul Fondul Științescu, finalizat: Ce au învățat tinerii despre...
18 iunie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ
Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ Polițiștii rutieri acționează astăzi,...
Politică Administrație
SURSE: Cătălin Predoiu, susținător al premierului desemnat Adrian Veștea, şi-a dat demisia din funcţia de prim-vicepreşedinte al PNL
SURSE: Cătălin Predoiu, susținător al premierului desemnat Adrian Veștea, şi-a dat demisia din funcţia de prim-vicepreşedinte al PNL Cătălin Predoiu...
FOTO | Au fost recepționate lucrările de asfaltare de pe strada Humulești din Alba Iulia: ,,Un proiect pe care mulți dintre locuitorii acestei zone l-au așteptat”
Au fost recepționate lucrările de asfaltare de pe strada Humulești din Alba Iulia: ,,Un proiect pe care mulți dintre locuitorii...
Opinii Comentarii
18 iunie: Ziua gastronomiei durabile. Moment de conștientizare și reflecție asupra modului în care sunt produse, preparate și consumate alimentele la nivel global
18 iunie: Ziua gastronomiei durabile. Moment de conștientizare și reflecție asupra modului în care sunt produse, preparate și consumate alimentele...
CTC TOOLS inaugurează noua locație din Alba Iulia și găzduiește Milwaukee Red Solution Tour 26 (P)
CTC TOOLS inaugurează noua locație din Alba Iulia și găzduiește Milwaukee Red Solution Tour 26 (P) CTC TOOLS, distribuitor autorizat...