Dragoș Militaru, noul principal al Unirii Alba Iulia, antrenor ce visa de curând la Liga 1 | Nume grele, pe listă pentru înlocuirea lui Pelici
Dragoș Militaru, noul principal al Unirii Alba Iulia, antrenor ce visa de curând la Liga 1 | Nume grele, pe listă pentru înlocuirea lui Pelici încă din timpul sezonului
Dragoș Militaru este noul antrenor principal al CSM Unirea Alba Iulia, după ce clubul din Cetatea Marii Uniri a anunțat încheierea colaborării cu Alexandru Pelici, o decizie-șoc. Mutarea va fi confirmată oficial în scurt timp de divizionara terță albaiuliană. Militaru va semna contractul cu „alb-negrii”, obiectivul fiind promovarea în Liga 2, de asemenea fiind așteptat și anunțul în privința staff-ului tehnic.
Citește și: Antrenorul Alexandru Pelici, plecare de la CSM Unirea Alba Iulia! Decizie-șoc, cu multe semne de întrebare
Militaru (35 de ani) este un fost echipier al Uniri Alba Iulia, pentru care a evoluat în Liga 2 timp de un an, în perioada 2011/ 2012. A impresionat în trecut la Unirea Dej, însă nu a mai antrenat de aproape un an. Din actualul efectiv a conlucrat, la Unirea Dej, cu atacanții Andrei Pop și Denis Golda.
*Dorinel Munteanu, Toni Petrea, Săndoi – pe listă pentru înlocuirea lui Pelici!
În momentul în care s-au decis să renunțe la colaborarea cu Alexandru Pelici, în timpul sezonului, conducătorii Unirii Alba Iulia au avut pe listă nume grele din fotbalul autohton. Au fost luați în discuții antrenori precum Dorinel Munteanu (nume vehiculat încă din debutul stagiunii, după prima etapă, care a semnat de curând cu Hermannstadt), Toni Petrea (a ajuns în staff-ul Universității Craiova), Emil Săndoi sau Ioan Ovidiu Sabău, multe inabordabile, inclusiv din punct de vedere financiar.
Conform Liga2.ro, Dragoș Militaru este un antrenor fără contract din februarie 2025, când era dat afară, alături de Mihai Teja, de la clubul danez Vejle BK. Militaru îi fusese „secund” lui Teja timp de cinci luni. În cariera sa, antrenorul originar din Târgu Jiu a mai fost secund la Unirea Jucu, Dunărea Călărași, Pandurii Târgu Jiu și antrenor principal la Luceafărul Oradea, Unirea Dej și Chindia Târgoviște.
Cu Unirea Dej a bifat o promovare spectaculoasă și dramatică în Liga 2, în 2021 (dintr-o serie cu formații din Alba), o accedere extraordinară în play-off, dar și o retrogradare în Liga 3, în 2024, cu o experiență scurtă la Chindia, pe care probabil și-ar șterge-o din CV. CSM Unirea Alba Iulia s-a despărțit de antrenorul Alexandru Pelici iar cărțile sunt făcute pentru a-l instala ”principal” pe mai tânărul Dragoș Militaru, fără contract de o perioadă de timp și care de curând visa să conducă o echipă din prima ligă.
Ca jucător, Dragoș Militaru a evoluat pe postul de mijlocaș defensiv și a evoluat la Pandurii II Târgu Mureș (Liga 3), Minerul Lupeni, Silvania Șimleu Silvaniei, Unirea Alba Iulia și Damila Măciuca (toate Liga 2), FC Daugava Daugavplis (Letonia, Liga 1) și Pandurii Târgu Jiu (Liga 1, rezervă în câteva meciuri). La numai 27 de ani, a decis să renunțe la cariera de fotbalist și și-a început cariera de antrenor în februarie 2017, ca secund al lui Adrian Iencsi la Unirea Jucu.
Conform site-ului Liga2.ro. Militaru a obținut licența Pro în vară și este pregătit să revină în fenomen oricând. Într-un interviu acordat recent, a recunoscut că își dorește să facă trecerea în SuperLiga României deja, ca antrenor principal.
„Desigur, în următoarea perioadă mă văd lucrând ca antrenor principal, deoarece consider că am trecut prin toate etapele în ultimii nouă-zece ani. Experiența acumulată mă va ajuta să mă adaptez oricărui mediu, astfel încât să pot aduce valoare adăugată locului unde voi ajunge. Mi-ar plăcea să continui într-un campionat în care, pe de o parte, pot aduce valoare, iar pe de altă parte aș continua să mă dezvolt ca persoană și ca antrenor. Fiind posesorul licenței Pro după 10 ani de muncă, obiectivul de acum este să demonstrez în Liga 1 (n.r., din România) ca antrenor principal că pot, împreună cu echipa, să fiu cel mai bun prin modul meu de a vedea lucrurile. Mi-a plăcut întotdeauna să fiu autentic și diferit”, a spus Dragoș Militaru, într-un interviu acordat pentru Coach Inside.
Informații, foto: Liga2.ro
