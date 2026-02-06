Dragoș Damian, Terapia Cluj: „Ne-am distrus în ultimii 10 ani marea majoritate a fabricilor, uzinelor și combinatelor, le-am pus la pământ și am construit în locul lor blocuri, birouri și malluri”

Dragoș Damian, directorul general Terapia Cluj și director executiv PRIMER (Patronatul Producătorilor Industriali de Medicamente din România) a explicat recent cum „ne-am distrus în ultimii 10 ani marea majoritate a fabricilor, uzinelor și combinatelor, le-am pus la pământ și am construit în locul lor blocuri, birouri și malluri”.

Cea mai bună veste a începutului de an este declararea drept entitate strategică a combinatului siderurgic Liberty Galați. Este un pas uriaș pentru a sprijini siderurgia din România.

Ne-am distrus în ultimii 10 ani marea majoritate a fabricilor, uzinelor și combinatelor, le-am pus la pământ și am construit în locul lor blocuri, birouri și malluri. În plus, din cauza crizelor geopolitice, încep să se închidă și fabricile, uzinele și combinate cu capital străin.

S-au trezit miniștrii, politicienii, primarii, profesorii de economie, analiștii și oamenii din presă că nu mai avem industrie, sunt brusc încruntați, îngrijorați și supărați și se întreabă: „Vai de mine, de ce avem deficit de balanță comercială?”; „Vai de mine, de ce nu mai avem fabrici, uzine și combinate?”; „Vai de mine, cum am ajuns aici?”.

Pentru că nu ne-a păsat decât de importuri. Pentru că nu am avut nicio strategie de competitivitate industrială. Pentru că nu am stabilit prin lege sectoare industriale strategice care trebuie protejate. Pentru că am oprit formarea de resursă umană specializată și calificată. Pentru că nu ne-au interesat subvențiile de energie, sursele ieftine de finanțare, securizarea lanțurilor de aprovizionare, facilitarea canalelor comerciale.

Ne-au interesat doar importurile în loc să ne intereseze să industrializăm și internaționalizam economia României.

Asociațiile, patronatele, federațiile, camerele de comerț care s-au întâlnit în ultimele zile la Ministerul de Finanțe pentru discuții pe pachetul de relansare sunt interesate doar să plătească cât mai puține taxe, impozite și contribuții, nu să construiască fabrici, uzine și combinate în România.

Așadar, premierul Ilie Bolojan va declara Combinatul Siderurgic Liberty Galați drept entitate strategică, este un foarte bun început. Toate fabricile, uzinele și combinatele din România trebuie declarate entități strategice.

Dar ne mințim că putem industrializa și internaționaliza România dacă miniștrii, politicienii, primarii, profesorii de economie, analiștii și oameni din presă nu pun umărul să ajute.

Ne mințim dacă autoritățile vor continua să considere drept vaci de muls fabricile, uzinele și combinatele și le vor hârțui cu inspecții, controale și audituri, doar pentru a le amenda și a aduce bani la buget.

Ne mințim când spunem că există interes pentru toate proiectele de relansare a producției industriale, pentru fabrici, uzine și combinate, pentru mâncare, chimie, energie și apărare și de fapt continuăm să importăm la greu.

Comentariu de Dragoș Damian, director general Terapia Cluj și director executiv PRIMER (Patronatul Producătorilor Industriali de Medicamente din România)

