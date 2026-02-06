Dragoș Damian, Terapia Cluj: „Ne-am distrus în ultimii 10 ani marea majoritate a fabricilor, uzinelor și combinatelor, le-am pus la pământ și am construit în locul lor blocuri, birouri și malluri”
Dragoș Damian, Terapia Cluj: „Ne-am distrus în ultimii 10 ani marea majoritate a fabricilor, uzinelor și combinatelor, le-am pus la pământ și am construit în locul lor blocuri, birouri și malluri”
Dragoș Damian, directorul general Terapia Cluj și director executiv PRIMER (Patronatul Producătorilor Industriali de Medicamente din România) a explicat recent cum „ne-am distrus în ultimii 10 ani marea majoritate a fabricilor, uzinelor și combinatelor, le-am pus la pământ și am construit în locul lor blocuri, birouri și malluri”.
Cea mai bună veste a începutului de an este declararea drept entitate strategică a combinatului siderurgic Liberty Galați. Este un pas uriaș pentru a sprijini siderurgia din România.
Ne-am distrus în ultimii 10 ani marea majoritate a fabricilor, uzinelor și combinatelor, le-am pus la pământ și am construit în locul lor blocuri, birouri și malluri. În plus, din cauza crizelor geopolitice, încep să se închidă și fabricile, uzinele și combinate cu capital străin.
Citește și: Dragoș Damian, Terapia Cluj: „Prețurile au explodat la sfârșitul lui 2025 pentru că tu stai la coadă. Stai la cozi, cumperi mâncare pe care o arunci și tâmpenii care nu-ți trebuie și apoi te miri de ce avem inflație”
S-au trezit miniștrii, politicienii, primarii, profesorii de economie, analiștii și oamenii din presă că nu mai avem industrie, sunt brusc încruntați, îngrijorați și supărați și se întreabă: „Vai de mine, de ce avem deficit de balanță comercială?”; „Vai de mine, de ce nu mai avem fabrici, uzine și combinate?”; „Vai de mine, cum am ajuns aici?”.
Pentru că nu ne-a păsat decât de importuri. Pentru că nu am avut nicio strategie de competitivitate industrială. Pentru că nu am stabilit prin lege sectoare industriale strategice care trebuie protejate. Pentru că am oprit formarea de resursă umană specializată și calificată. Pentru că nu ne-au interesat subvențiile de energie, sursele ieftine de finanțare, securizarea lanțurilor de aprovizionare, facilitarea canalelor comerciale.
Ne-au interesat doar importurile în loc să ne intereseze să industrializăm și internaționalizam economia României.
Asociațiile, patronatele, federațiile, camerele de comerț care s-au întâlnit în ultimele zile la Ministerul de Finanțe pentru discuții pe pachetul de relansare sunt interesate doar să plătească cât mai puține taxe, impozite și contribuții, nu să construiască fabrici, uzine și combinate în România.
Așadar, premierul Ilie Bolojan va declara Combinatul Siderurgic Liberty Galați drept entitate strategică, este un foarte bun început. Toate fabricile, uzinele și combinatele din România trebuie declarate entități strategice.
Dar ne mințim că putem industrializa și internaționaliza România dacă miniștrii, politicienii, primarii, profesorii de economie, analiștii și oameni din presă nu pun umărul să ajute.
Ne mințim dacă autoritățile vor continua să considere drept vaci de muls fabricile, uzinele și combinatele și le vor hârțui cu inspecții, controale și audituri, doar pentru a le amenda și a aduce bani la buget.
Ne mințim când spunem că există interes pentru toate proiectele de relansare a producției industriale, pentru fabrici, uzine și combinate, pentru mâncare, chimie, energie și apărare și de fapt continuăm să importăm la greu.
Comentariu de Dragoș Damian, director general Terapia Cluj și director executiv PRIMER (Patronatul Producătorilor Industriali de Medicamente din România)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Pensia socială 2026 | Cât este pensia socială minimă și cine beneficiază de indemnizație. Condiții de acordare
Pensia socială 2026 | Cât este pensia socială minimă și cine beneficiază de indemnizație. Condiții de acordare Pensia socială minimă sau indemnizația socială pentru pensionari reprezintă o completare financiară destinată celor care au contribuit la sistemul public și ale căror drepturi se află sub pragul minim garantat prin lege. Este susținută integral din bugetul de […]
Fost premier despre intențiile Guvernului: „Dacă economia „merge bine”, de ce avem nevoie de un pachet de „relansare” de 3,3 miliarde de lei”
Fost premier despre intențiile Guvernului: „Dacă economia „merge bine”, de ce avem nevoie de un pachet de „relansare” de 3,3 miliarde de lei” „Dacă economia „merge bine”, de ce avem nevoie de un pachet de „relansare” de 3,3 miliarde de lei”, se întreabă fostul premier Florin Cîțu în contextul în care Guvernul pregătește un pachet […]
Economistul Cristian Păun: „Statul suportă o parte din preț prin buget, pe deficit și pe datorie. Este o măsură păguboasă”
Economistul Cristian Păun: „Statul suportă o parte din preț prin buget, pe deficit și pe datorie. Este o măsură păguboasă” Profesorul de economie Cristian Păun a atras atenția că introducerea unui nou mecanism de „preț administrat” la gaze, anunțat de premierul Ilie Bolojan, miercuri, 4 februarie, ar putea menține o schemă împovărătoare pentru bugetul de […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Dragoș Damian, Terapia Cluj: „Ne-am distrus în ultimii 10 ani marea majoritate a fabricilor, uzinelor și combinatelor, le-am pus la pământ și am construit în locul lor blocuri, birouri și malluri”
Dragoș Damian, Terapia Cluj: „Ne-am distrus în ultimii 10 ani marea majoritate a fabricilor, uzinelor și combinatelor, le-am pus la...
Pensia socială 2026 | Cât este pensia socială minimă și cine beneficiază de indemnizație. Condiții de acordare
Pensia socială 2026 | Cât este pensia socială minimă și cine beneficiază de indemnizație. Condiții de acordare Pensia socială minimă...
Știrea Zilei
Alba, pe lista „selectă” a județelor din România cu mai puțin de 10 medici oncologi: „Cred că pacienții oncologici nu trebuie să facă tot timpul, la propriu, călătorii”
Alba, pe lista „selectă” a județelor din România cu mai puțin de 10 medici oncologi România dispune de un total...
FOTO | Mariana Bucerzan a pus capăt unei cariere de o jumătate de secol de antrenoare de atletism: „Predau ștafeta foștilor sportivi, actuali profesori”
Mariana Bucerzan a pus capăt unei cariere de o jumătate de secol de antrenoare de atletism Moment cu puternică încărcătură...
Curier Județean
6 februarie 2026 | COD GALBEN de CEAȚĂ în tot județul Alba: Vizibilitate redusă local sub 200 m și izolat sub 50 m
6 februarie 2026 | COD GALBEN de CEAȚĂ în tot județul Alba: Vizibilitate redusă local sub 200 m și izolat...
FOTO | Cataleya Crișan, fetița de doar 10 ani, cu care Aiudul se mândrește: A obținut 3 premii I, la concursuri importante de chitară. ,,Nu doar cântă, ea spune povești prin sunete”
Cataleya Crișan, fetița de doar 10 ani, cu care Aiudul se mândrește: A obținut 3 premii I, la concursuri importante...
Politică Administrație
Drumul județean DJ 705: Lucrările de modernizare între Zlatna și Almașu Mare, finalizate până la sfârșitul primăverii 2026. Marius Hațegan: ,,Nu este nici abandonat și nici uitat”
Drumul județean DJ 705: Lucrările de modernizare între Zlatna și Almașu Mare, finalizate până la sfârșitul primăverii 2026. Marius Hațegan:...
Centura din zona de sud-vest a municipiului Alba Iulia: Înființarea Unității de Management a proiectului și a celor 11 funcții, la aprobat în Consiliul Local
Centura din zona de sud-vest a municipiului Alba Iulia: Înființarea Unității de Management a proiectului și a celor 11 funcții,...
Opinii Comentarii
6 februarie 131 | Roșia Montană este atestată documentar: Înființată de către romani în timpul domniei lui Traian sub numele de Alburnus Maior
6 februarie 131 | Roșia Montană este atestată documentar: Înființată de către romani în timpul domniei lui Traian sub numele...
5 februarie: S-a încheiat acordul austro-ungar privind crearea statului dualist Austro-Ungaria, în cadrul căruia Transilvania si Banatul rămâneau încorporate Ungariei
5 februarie: S-a încheiat acordul austro-ungar privind crearea statului dualist Austro-Ungaria, în cadrul căruia Transilvania si Banatul rămâneau încorporate Ungariei...