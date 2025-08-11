Două persoane din Alba au fost prinse de polițiștii din Hunedoara cu marfă contrafăcută de aproape 200.000 de lei

Două persoane din județul Alba au fost prinse de polițiștii din Hunedoara cu marfă contrafăcută de aproape 200.000 de lei

O femeie de 53 de ani și un bărbat de 46 de ani, ambii din județul Alba, au fost prinși de polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, că vindeau marfă contrafăcută sub mărci de originale pe raza unor localități din județul Hunedoara.

Potrivit IPJ Hunedoara, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au desfășurat, la finalul săptămânii trecute, o amplă acțiune pe raza municipiilor Deva, Petroșani și Orăștie.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au aplicat 9 sancțiuni contravenționale și au întocmit trei dosare penale. De asemenea, au fost confiscate peste 600 de produse susceptibile fi contrafăcute. Valoarea acestora este de aproximativ 175.000 lei.

Controalele efectuate de polițiști s-au desfășurat ieri, 10 august 2025, și au vizat atât persoane juridice, precum și persoane fizice.

În urma verificărilor au fost aplicate 9 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 50.000 de lei și a fost confiscată suma de 623 de lei.

Polițiștii au întocmit trei dosare penale, constatând trei infracțiuni prevăzute de Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, referitoare la punerea în circulație a unor produse purtând mărci identice sau similare cu mărci înregistrate pentru produse identice ori similare.

– O femeie domiciliată în județul Alba, de 53 de ani, a expus spre vânzare peste 80 de produse inscripționate cu însemne /mărci susceptibile a aduce atingere drepturilor titularilor de marcă. Valoarea produselor susceptibile a fi contrafăcute se ridică la 34.350 de lei;

– O femeie de 43 de ani, domiciliată în municipiul Hunedoara, a fost surprinsă de polițiști în timp ce încerca să comercializeze peste 40 de articole bănuite a fi contrafăcute, în valoare totală de 10.000 lei.

– Un bărbat de 46 de ani, domiciliat în județul Alba, a expus spre vânzare circa 490 de produse inscripționate cu însemne de marcă susceptibile a aduce atingere drepturilor titularilor de marcă, în valoare totală de 130.000 de lei.

De asemenea, au fost constatate 5 infracțiuni de evaziune fiscală săvârșite de persoane juridice, cu un prejudiciu total de peste 560.000 lei.

„Astfel de controale vor continua și în perioada următoare, în vederea prevenirii și combaterii faptelor de evaziune fiscală”, au transmis reprezentanții IPJ Hunedoara.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI