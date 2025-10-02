Două derby-uri „de Alba” în Liga 3, vineri, la Blaj și Sebeș | Sâmbătă, Hidro Mecanica Șugag – Viitorul Arad

Două derby-uri „de Alba” în Seria 7, Liga 3, vineri, la Blaj și Sebeș | Sâmbătă, Hidro Mecanica Șugag – Viitorul Arad, toate meciurile la ora 15.00

Runda a șaptea din Seria 7 a Ligii 3 propune două derby-uri „de Alba”, la Blaj și Sebeș, la fel ca în urmă cu două etape, când 4 dintre conjudețene s-au duelat în „intermediară”. Jocurile dintre CIL Blaj și CSM Unirea Alba Iulia, respectiv CS Universitar Alba Iulia și Metalurgistul Cugir sunt programate vineri, 3 octombrie, la ora 15.00, iar sâmbătă, la aceeași oră este confruntarea dintre Hidro Mecanica Șugag și Viitorul Arad.

*CIL Blaj (locul 10, 3 puncte) – CSM Unirea Alba Iulia (prima poziție, 15 puncte), vineri, ora 15.00, pe Stadionul „Veza”.

Un duel aparte între cei doi antrenori, Daniel Tătar și Alexandru Pelici, legați de o îndelungată colaborare în trecut, dar și de o relație de prietenie și respect reciproc. Ambele combatante acuză probleme de lot, din pricina accidentărilor. Formația din „Mica Romă” are în efectiv foști componenți ai „alb-negrilor” (Borza, Istrate, Pașca, lipsind C. Cristea – suspendat). Blăjenii, cu o singură victorie stagională și 3 eșecuri consecutive, au în față liderul, la golaveraj (egalitate de puncte cu Metalurgistul Cugir și Ghiroda și Giarmata Vii), vizitatorii înregistrând 5 succese consecutive, însă pentru vizitatori începe cu adevărat seria jocurilor dificile. În duelurile directe din sezonul anterior, uniriștii au câștigat detașat (4-0 în deplasare, 3-0 pe „Cetate”).

*CSU Alba Iulia (locul 8, 6 puncte) – Metalurgistul Cugir (locul 2, 15 puncte), vineri, ora 15.00, pe „Pielarul” Sebeș.

Tânăra formație universitară are probleme, cu 4 eșecuri la rând, după un start extraordinar de sezon în care a câștigat două întâlniri. „Roș-albaștrii”, la ultimul duel din tur cu o formație din județ, au suferit un șoc neașteptat etapa anterioară, cu primul eșec în ediția curentă (1-2 pe teren propriu cu Unirea Sântana), pierzând prima poziție, după ce au avut maximum de puncte în 5 dispute. Totuși universitarii au un important ascendent moral, cu 7 victorii consecutive în fața cugirenilor, ultima în Cupa României (în 30 iulie, 2-1, după prelungiri, în deplasare), dar este clar că vizitatorii sunt favoriți în această dispută.

*Hidro Mecanica Șugag (ultima poziție, un punct) – Viitorul Arad (locul 7, 9 puncte), sâmbătă, ora 15.00.

„Lanterna roșie” a Seriei 7 are o confruntare dificilă, nou-promovata suferind la impactul cu eșalonul terț (Hidro Mecanica are două dispute consecutive acasă, weekend-ul viitor fiind jocul cu Timișul Șag). Amfitrionii au un singur punct (remiză în etapa inaugurală, la Cugir, cu Poli Timișoara) și au înregistrat 5 înfrângeri succesive. Arădenii nu pot conta pe Ștef și Filimon – eliminați în disputa cu Poli Timișoara (pierdută dintr-un penalty controversat, în minutul 90). Formația de pe Valea Sebeșului este la a treia apariție în fața fanilor pe arena din Șugag, precedentele întâlniri fiind eșecuri dure în duelurile cu conjudețenele Metalurgistul Cugir (0-5) și CSM Unirea Alba Iulia (1-6).

Foto: CSU Alba Iulia, Fan Metalurgistul și arhivă

