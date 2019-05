Două blocuri noi și 18 străzi, modernizate cu fonduri nerambursabile REGIO la Ocna Mureș

Autoritațile locale din Ocna Mureș au reușit să atragă 3,6 milioane de euro pentru construirea a două noi blocuri cu locuințe sociale și modernizarea a mai mult de 2,3 km străzi urbane printr-o inițiativă locală finanțată în cadrul Programului REGIO.

Prin proiectul ”Imbunatatirea calitatii vietii populatiei in orasul Ocna Mures” se atrag fonduri europene nerambursabile in valoare totala de peste 3,6 milioane euro pentru construirea a doua noi blocuri cu locuinte sociale si modernizarea a mai mult de 2,3 km strazi urbane. Este vorba de o noua initiativa locala finantata in cadrul Programului REGIO, pentru care a fost semnat azi, la sediul ADR Centru din Alba Iulia, contractul de finantare, in valoare totala de peste 17 milioane lei. Primarul Silviu Vinteler si directorul general ADR Centru, Simion Cretu, au semnat acest contract prin care se vor folosi fonduri europene destinate construirii a 32 de apartamente sociale si reabilitarea celor 18 strazi din zona centrala a orasului Ocna Mures, pentru cresterea calitatii vietii locuitorilor din comunitatile defavorizate.

Investitiile vor fi sustinute prin Prioritatea de Investitii 13.1 ce vizeaza imbunatatirea calitatii vietii populatiei in orasele mici si mijlocii din Romania, in cadrul Axei Prioritare 13 a Programului Operational Regional 2014-2020 – Sprijinirea regenerarii oraselor mici si mijlocii. Se raspunde astfel obiectivului privind oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizica, economica si sociala a comunitatilor defavorizate din regiunile urbane si rurale. Investitiile se vor finaliza peste cel mult doi ani si jumatate, in ultima zi a anului 2021.

”Incepand de anul trecut am demonstrat ca si orasul Ocna Mures poate atrage fonduri europene. Iata ca, in mai putin de sase luni, am semnat doua contracte de finantare, dintre care unul pentru reabilitarea si eficientizarea energetica a Spitalului din localitatea noastra, realizat cu sprijinul Consiliului Judetean Alba si acum acest proiect de regenerare urbana. Lucram la imbunatatirea conditiilor urbane din oras, pentru ca oamenii au nevoie de strazi asfaltate, cu apa si canalizare, au nevoie de confort in trafic si am vazut ca este nevoie de locuinte sociale. Ne preocupa in cel mai mare grad investitiile pentru cresterea calitatii vietii cetatenilor si vrem sa modernizam orasul. Acesta este cel mai bun exemplu ca banii europeni, folositi in mod chibzuit, duc la economii pentru bugetele locale, dar si la atingerea unor obiective care altfel ar fi ramas doar vise asternute pe o hartie”, a declarat, in momentul semnarii acestui contract de finantare, domnul Silviu Vinteler, Primarul orasului Ocna Mures.

Cererea de finantare pentru proiectul ”Imbunatatirea calitatii vietii populatiei in orasul Ocna Mures” are ca obiectiv imbunatatirea calitatii vietii locuitorilor din oras, precum si a celor din localitatile apropiate, prin abordarea integrata a nevoilor identificate la nivel local. Astfel, prin intermediul proiectului se urmareste imbunatatirea conditiilor de locuit, prin construirea de doua cladiri cu locuinte sociale cu regim de inaltime S+P+2E+M si un numar de 16 apartamente fiecare, care sa asigure conditii decente de locuire persoanelor defavorizate din oras si favorizeze premisele cresterii incluziunii sociale la nivel comunitar. In plus, a doua componenta a proiectului, prevede imbunatatirea conectivitatii la nivelul orasului, a cartierelor defavorizate cu principalele zone de interes si cresterea gradului de participare a cetatenilor la servicii publice, activitati economice, comerciale, culturale, sportive sau de agrement, prin lucrari de construire/reabilitare/modernizare si extindere a circa 6 km de strazi urbane.

Daca pentru componenta de construire a blocurilor sociale este vizata o zona rezidentiala din oras, aspectele referitoare la mobilitate isi propun realizarea de lucrari pe 5,924 km de strazi urbane, respectiv 2,381 km drumuri publice, 4,438 km piste pentru biciclisti, 4,614 km zone pietonale si 6997 mp zone verzi, care sa asigure, in acelasi timp, premisele unei dezvoltari durabile prin reducerea emisiilor de dioxid de carbon, incurajarea utilizarii bicicletelor sau a mersului pe jos. In acest caz, lucrarile vor include sistemul rutier, inclusiv incadrarea acestuia cu borduri prefabricate, dispozitivele de scurgere a apelor, sistemele de consolidare (ziduri de sprijin – unde este cazul), pasaje sau pasarele pentru asigurarea continuitatii peste obstacole, dar si marcaje si indicatoare rutiere.

Bugetul intregului proiect este de 17,025,122.24 lei, din care peste 16,6 milioane lei (adica mai mult de 3,56 milioane euro) sunt fonduri nerambursabile, restul provenind din contributia beneficiarului.

”Orasul Ocna Mures este unul dintre cele 45 de orase mici din Regiunea Centru care au depus proiecte pe Prioritatea de investitii a Programului REGIO prin care se doreste imbunatatirea calitatii vietii populatiei si este printre primele care beneficiaza de fonduri nerambursabile pe acest domeniu. La nivelul Regiunii sunt solicitate peste 720 milioane lei, adica de peste sapte ori mai mult decat suma disponibila. La nivelul judetului Alba, aici, in Ocna Mures, se investeste pentru prima data in construirea de locuinte sociale si modernizarea arterelor care fac legatura cartierelor cu zona centrala. Primaria acceseaza fonduri europene prin Programul Operational Regional 2014-2020 si pentru reabilitarea spitalului, aspecte care dovedesc faptul ca administratia se preocupa pentru dezvoltarea localitatii, chiar daca este dificil pentru o localitate mica sa pregateasca cereri de finantare pe fonduri europene. Practic, Ocna Mures va investi fonduri totale de peste 23 milioane lei, cu sprijinul autoritatilor judetene si al fondurilor europene, folosind bani care altfel nu ar fi ajuns in comunitate si devenind un exemplu local pentru felul in care fondurile europene pot schimba in bine fata unei mici localitati urbane. S-au realizat deja lucruri importante in infrastructura locala si multe alte lucrari nu ar fi posibile fara aportul fondurilor europene. Orasul este pe un trend pozitiv si investitiile publice faciliteaza dezvoltarea mediului privat, in beneficiul intregii comunitati locale. Prin corelarea investitiilor publice cu cele private, in special in zona bailor, speram ca acest oras sa-si recapete statutul de statiune turistica, pentru a atrage noi fonduri, pentru a oferi noi locuri de munca si pentru ca oamenii din judetul Alba sa aiba noi posibilitati de tratament si de petrecere a timpului liber”, a declarat domnul Simion Cretu, director general ADR Centru.