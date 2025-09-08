Două autoturisme implicate într-un accident pe raza localității Bucium: ISU Alba și SAJ acționează prompt
Două mașini implicate într-un accident pe raza localității Bucium: intervenție rapidă a ISU Alba și SAJ
Secția de pompieri Câmpeni intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și acordarea primului ajutor medical la un accident rutier produs pe raza localității Bucium, spre Zlatna, înainte de Dealu Mare.
Din informațiile preliminare, sunt implicate două autoturisme, fără persoane încarcerate. La fața locului, forțele alocate sunt o autospecială pentru stingerea incendiilor cu apă și spumă (ASAS) și două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ).
ISU Alba monitorizează situația și acționează pentru gestionarea evenimentului și prevenirea oricăror incidente suplimentare.
