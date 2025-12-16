Rămâi conectat

Dosar penal pentru un bărbat de 35 de ani, din Ocna Mureș: A fost prins de polițiști la volan fără permis de conducere

Ioana Oprean

Publicat

acum 36 de minute

în

De

Un bărbat de 35 de ani, din Ocna Mureș, s-a ales cu dosar penal după ce s-a urcat la volan fără a avea permis de conducere.

Potrivit IPJ Alba, la data de 15 decembrie 2025, polițiștii Secției 3 de Poliție Rurală Aiud au oprit, pentru control, pe raza localității Vama Seacă, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 35 de ani, din Ocna Mureș.

Din verificări a reieșit că bărbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere.

