Dosar medical 2026 | Românii vor avea acces din vară la propriile fișe electronice de sănătate: „Fiecare pacient va putea intra cu user și parolă în propriul dosar medical”

Românii vor avea acces din vară la propriile fișe electronice de sănătate: „Fiecare pacient va putea intra cu user și parolă în propriul dosar medical”

Dosarul electronic de sănătate va deveni, în sfârșit, accesibil direct pacienților, care își vor putea consulta istoricul medical de pe telefon, tabletă sau computer.

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horațiu Moldovan, a declarat că platforma va fi disponibilă pentru toți românii începând din vara anului 2026, accesul urmând să se facă simplu, pe bază de utilizator și parolă.

Până acum, sistemul era utilizat aproape exclusiv de medici și furnizori de servicii medicale.

Modernizarea platformei face parte din reformele asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în condițiile în care infrastructura informatică a sistemului de sănătate are o vechime de peste 20 de ani.

„Vom deschide această platformă pentru întreaga populație a României. Fiecare pacient va putea să intre de pe telefonul mobil sau de pe computer, cu user și parolă, în propriul dosar medical”, a declarat Horațiu Moldovan, potrivit Mediafax.

Pe lângă componenta de digitalizare, șeful CNAS a atras atenția asupra dificultăților financiare din sistemul de sănătate.

Potrivit acestuia, anul trecut a fost înregistrat un dezechilibru major între venituri și cheltuieli, în valoare de aproximativ 11 miliarde de lei, ceea ce a pus presiune pe spitale și farmacii.

Situația a fost parțial echilibrată ulterior, în contextul implicării autorităților, însă structura sistemului rămâne problematică: în prezent există peste 11 milioane de contribuabili, în timp ce aproximativ 7–8 milioane de beneficiari nu plătesc contribuții. În ciuda acestor presiuni financiare, sistemul public de sănătate continuă să acopere integral costuri foarte ridicate pentru anumite terapii.

Potrivit CNAS, tratamentele pentru pacienți cu afecțiuni grave, inclusiv copii, pot ajunge la valori de până la 1,7 milioane de euro și sunt decontate integral de stat.

