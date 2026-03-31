Dosar medical 2026 | Românii vor avea acces din vară la propriile fișe electronice de sănătate: „Fiecare pacient va putea intra cu user și parolă în propriul dosar medical”

Românii vor avea acces din vară la propriile fișe electronice de sănătate: „Fiecare pacient va putea intra cu user și parolă în propriul dosar medical”
Dosarul electronic de sănătate va deveni, în sfârșit, accesibil direct pacienților, care își vor putea consulta istoricul medical de pe telefon, tabletă sau computer.
Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horațiu Moldovan, a declarat că platforma va fi disponibilă pentru toți românii începând din vara anului 2026, accesul urmând să se facă simplu, pe bază de utilizator și parolă.
Până acum, sistemul era utilizat aproape exclusiv de medici și furnizori de servicii medicale.
Modernizarea platformei face parte din reformele asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în condițiile în care infrastructura informatică a sistemului de sănătate are o vechime de peste 20 de ani.
„Vom deschide această platformă pentru întreaga populație a României. Fiecare pacient va putea să intre de pe telefonul mobil sau de pe computer, cu user și parolă, în propriul dosar medical”, a declarat Horațiu Moldovan, potrivit Mediafax.
Pe lângă componenta de digitalizare, șeful CNAS a atras atenția asupra dificultăților financiare din sistemul de sănătate.
Potrivit acestuia, anul trecut a fost înregistrat un dezechilibru major între venituri și cheltuieli, în valoare de aproximativ 11 miliarde de lei, ceea ce a pus presiune pe spitale și farmacii.
Situația a fost parțial echilibrată ulterior, în contextul implicării autorităților, însă structura sistemului rămâne problematică: în prezent există peste 11 milioane de contribuabili, în timp ce aproximativ 7–8 milioane de beneficiari nu plătesc contribuții. În ciuda acestor presiuni financiare, sistemul public de sănătate continuă să acopere integral costuri foarte ridicate pentru anumite terapii.
Potrivit CNAS, tratamentele pentru pacienți cu afecțiuni grave, inclusiv copii, pot ajunge la valori de până la 1,7 milioane de euro și sunt decontate integral de stat.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
UPDATE VIDEO | ACCIDENT TERIBIL pe un drum din Cluj: O femeie în stop cardio-respirator și alte două persoane în stare gravă după impactul violent dintre 2 autoturisme
ACCIDENT TERIBIL pe un drum din Cluj: O femeie în stop cardio-respirator și alte două persoane în stare gravă după impactul violent dintre 2 autoturisme Un accident rutier deosebit de grav a avut loc în după amiaza zilei de marți, 31 martie 2026 în județul Cluj, pe drumul dintre Făget și Sălicea, unde două autoturisme […]
Aproximativ 350.000 de euro, găsiți de DNA în locuințele șefului Autorității Rutiere, apropiat al lui Sorin Grindeanu
Aproximativ 350.000 de euro, găsiți de DNA în locuințele șefului Autorității Rutiere, apropiat al lui Sorin Grindeanu Procurorii DNA au găsit aproximativ 350.000 de euro în locuințele șefului Autorității Rutiere Române (ARR), Cristian Anton (apropiat al lui Sorin Grindeanu), din București și Timișoara, au declarat surse judiciare pentru Agerpres. Concret, spun sursele, anchetatorii au ridicat […]
Cum va fi VREMEA de Florii și Paște 2026 în Transilvania: Variații mari de temperatură și ploi. Prognoza pentru următoarele 2 săptămâni
Cum va fi VREMEA de Florii și Paște 2026 în Transilvania: Variații mari de temperatură și ploi. Prognoza pentru următoarele 2 săptămâni Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a prezentat, luni, 30 martie 2026, o estimare a evoluției valorilor termice și a precipitațiilor în intervalul 30 martie – 12 aprilie 2026. În Transilvania sunt așteptate variații […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
UPDATE VIDEO | ACCIDENT TERIBIL pe un drum din Cluj: O femeie în stop cardio-respirator și alte două persoane în stare gravă după impactul violent dintre 2 autoturisme
ACCIDENT TERIBIL pe un drum din Cluj: O femeie în stop cardio-respirator și alte două persoane în stare gravă după...
Știrea Zilei
6 milioane de euro pentru ample lucrări de amenajare a zonei centrale și istorice din municipiul Blaj: Bulevardul Republicii va deveni pietonal
6 milioane de euro pentru ample lucrări de amenajare a zonei centrale și istorice din municipiul Blaj: Bulevardul Republicii va...
FOTO | Victor Dobra, elev al Colegiului Național „Lucian Blaga” Sebeș, rezultate excepționale la faza națională a Olimpiadei de Informatică 2026: „De când eram mic am fost fascinat de calculatoare”
Victor Dobra, elev al Colegiului Național „Lucian Blaga” Sebeș, rezultate excepționale la faza națională a Olimpiadei de Informatică 2026: „De...
Curier Județean
ACCIDENT la Cugir: O motocicletă a luat foc, după impactul cu o autoutilitară
ACCIDENT la Cugir: O motocicletă a luat foc, după impactul cu o autoutilitară O motociletă a luat foc după impactul...
VIDEO | Românii scot tot mai mulți bani din buzunare la pompă: Motorina premium a depășit pragul de 11 lei la o benzinărie din Alba
VIDEO | Românii scot tot mai mulți bani din buzunare la pompă: Motorina premium a depășit pragul de 11 lei...
Politică Administrație
AUR, SOS și POT vor legalizarea Mișcării Legionare și omagierea criminalilor de război: Proiect depus în Parlament
AUR, SOS și POT vor legalizarea Mișcării Legionare și omagierea criminalilor de război: Proiect depus în Parlament Un proiect de...
Drumul județean DJ 107 din Alba, consolidat pe raza localității Cetatea de Baltă: În ce stadiu este proiectul
Drumul județean DJ 107 din Alba, consolidat pe raza localității Cetatea de Baltă: În ce stadiu este proiectul Pe ordinea...
Opinii Comentarii
MESAJE de 1 Aprilie – Ziua Păcălelilor 2026. Ce SMS-uri şi farse le poţi transmite prietenilor
Mesaje de 1 aprilie 2026, sms -uri, mesaje amuzante şi haioase de 1 Aprilie, urări de 1 Aprilie, bancuri, farse...
31 martie 1437: În Transilvania a izbucnit Răscoala de la Bobâlna
31 martie 1437: În Transilvania a izbucnit Răscoala de la Bobâlna Răscoala de la Bobâlna din 1437-1438 a fost cea...