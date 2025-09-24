Dosar de șantaj, cu prejudiciu de 70.000 de euro, închis după 9 ani de la comiterea faptelor
Dosar de șantaj, cu prejudiciu de 70.000 de euro, închis după 9 ani de la comiterea faptelor
Un bărbat din orașul Abrud, rămas fără 70.000 de euro în urma unor fapte de șantaj săvârșite de trei persoane de etnie romă din Alba Iulia a deschis un proces în civil, după ce dosarul penal a fost închis definitiv. Cei trei inculpați au fost trimiși în judecată în 2024, dar Judecătoria Câmpeni a constatat neregularitatea rechizitoriului și a solicitat completarea documentului.
Procurorul a retrasmis rechizitoriul, cu completările solicitate, dar instanța a considerat că, în continuare, cauza nu poate fi judecată și a restituit dosarul la Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpeni. Pe 15 septembrie 2025, instanța a constatat că dosarul nu a fost retrimis pentru a fi judecat și a pronunțat o încheiere de dezinvestire. Între timp, faptele s-au prescris și, cel mai probabil, procurorul a dat o soluție de clasare.
Victima a fost șantajată cu divulgarea unor relații amoroase, fapt pentru care a dat diferite sume de bani pentru o perioadă mai mare de timp, între 2016-2017. Totalul banilor plătiți celor trei bărbați din Alba Iulia a fost de 70.000 de euro.
Citește și: Deputatul Daniel Rusu, obligat în justiție să îi plătească daune morale de 15.000 de lei primarului comunei Șpring, Iulia Stănilă
”Partea vătămată a arătat faptul că inculpaţii cunosc acţiunile de şantaj pe care tatăl lor le exercita asupra sa, întrucât la majoritatea întâlnirilor pe care numitul (…) le avea cu suspectul senior, acesta din urmă venea însoţit de cei doi fii ai săi. Persoana vătămată le-a achitat celor doi câte 500 euro/lună, aceştia cunoscând provenienţa sumelor de bani.
Din coroborarea mijloacelor de probă administrate rezultă că inculpaţii cunoşteau intenţia inculpatului senior de a-l şantaja pe persoana vătămată fiind de acord şi însoţindu-l la întâlnirile în care acesta i-a solicitat diverse bunuri persoanei vătămate, în schimbul nedivulgării aventurilor amoroase”, a susținut procurorul.
În rechizitoriu s-a mai susținut că doi fii au luat parte la acţiunile de şantaj ale tatălui lor, însoţindu-l când acesta, „prin ameninţarea dării în vileag a unor legături extraconjugale ale persoanei vătămate cu diverse persoane a determinat-o să le remită sume de bani, combustibil, urmărind dobândirea în mod injust a unui folos patrimonial, prin prezenţa lor fizică dând un ajutor moral şi material inculpatului”.
În final, cei trei au scăpat de răspunderea penală, dar ar putea plăti prejudiciul în urma procesului civil care a fost deschis la Judecătoria Câmpeni
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
FOTO | Apel URGENT pentru mai mulți pui de pisică abandonați pe o stradă din Alba Iulia: Sunt bolnavi de panleucopenie și fără tratament riscă să moară
Apel URGENT pentru mai mulți pui de pisică abandonați pe o stradă din Alba Iulia: Sunt bolnavi de panleucopenie și fără tratament riscă să moară Mai mulți pui de pisică abandonați pe o stradă din Alba Iulia luptă să trăiască după ce au fost diagnosticați cu o boală gravă și foarte contagioasă. Felinele au fost […]
Tarifele practicate de RER Vest din Oradea, operatorul gropii de gunoi de la Galda de Jos, vor fi din nou majorate
Tarifele practicate de RER Vest la groapa de gunoi de la Galda de Jos vor fi din nou majorate Pe ordinea de zi a ședinței ordinare de miercuri, 24 septembrie 2025, a Consiliului Județean Alba se află și un proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului tarifelor rezultat din analiza cererii Concesionarului „Asocierea SC RER VEST […]
FOTO, VIDEO | ACCIDENT în Alba Iulia, pe Bulevardul 1 Decembrie: O mașină a intrat în zidul pasajului spre Parcul Unirii
ACCIDENT în Alba Iulia, pe Bulevardul 1 Decembrie: O mașină a intrat în zidul pasajului spre Parcul Unirii Un accident rutier a avut loc marți, în jurul orei 12.10, în Alba Iulia, pe Bulevardul 1 Decembrie. O mașină a intratîn in zidul pasajului spre Parcul Unirii. Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea măsurilor […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Mesajul transmis de Nicușor Dan după întâlnirea cu liderii coaliției de guvernare: ,,Românii au făcut numeroase sacrificii în ultimii ani”
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj după întâlnirea cu liderii coaliției de guvernare care a avut loc astăzi,...
Șoferii începători nu vor mai putea să conducă mașini puternice. Tragedia provocată de Vlad Pascu la 2 Mai schimbă legea
Șoferii începători nu vor mai putea să conducă mașini puternice. Tragedia provocată de Vlad Pascu la 2 Mai schimbă legea...
Știrea Zilei
Dosar de șantaj, cu prejudiciu de 70.000 de euro, închis după 9 ani de la comiterea faptelor
Dosar de șantaj, cu prejudiciu de 70.000 de euro, închis după 9 ani de la comiterea faptelor Un bărbat din...
FOTO | Apel URGENT pentru mai mulți pui de pisică abandonați pe o stradă din Alba Iulia: Sunt bolnavi de panleucopenie și fără tratament riscă să moară
Apel URGENT pentru mai mulți pui de pisică abandonați pe o stradă din Alba Iulia: Sunt bolnavi de panleucopenie și...
Curier Județean
FOTO | Exerciții militare NATO în județul Alba! Întâlniri oficiale la Primăria municipiului și la Prefectură
O delegație NATO a vizitat Instituția Prefectului Județul Alba și Primăria municipiului Alba Iulia, ieri, 23 septembrie, în cadrul activităților...
FOTO | Silviu Popșa, de la CS Universitatea Alba Iulia, a devenit campion european la concursul „Împins din culcat”, desfășurat în Malta
Silviu Popaș, legitimat la CS Universitatea Alba Iulia, a reușit să câștige medalia de aur și titlul de Campion European...
Politică Administrație
Municipiul Sebeș a depus un proiect de modernizare a Centrului de Zi pentru Persoane Vârstnice, cu finanțare europeană nerambursabilă în valoare de 1.298.960,44 lei
Municipiul Sebeș a depus un proiect de modernizare a Centrului de Zi pentru Persoane Vârstnice, cu finanțare europeană nerambursabilă în...
Sondaj CURS: Călin Georgescu și George Simion, politicienii cu cea mai mare încredere în rândul românilor. 70% dintre români consideră că în România lucrurile merg într-o direcţie greşită
Sondaj CURS: Călin Georgescu și George Simion, politicienii cu cea mai mare încredere în rândul românilor. 70% dintre români consideră...
Opinii Comentarii
24 septembrie: Ziua internaţională a persoanelor cu deficienţe de auz. Aproximativ 5% din populaţia lumii suferă de pierderea auzului
24 septembrie: Ziua internaţională a persoanelor cu deficienţe de auz. Aproximativ 5% din populaţia lumii suferă de pierderea auzului În...
23 septembrie: Zămislirea Sfântului Ioan Botezătorul, prorocit că va fi mare înaintea Domnului, întrecându-i pe toţii sfinţii cu mărimea darului lui Dumnezeu
23 septembrie: Zămislirea Sfântului Ioan Botezătorul, prorocit că va fi mare înaintea Domnului, întrecându-i pe toţii sfinţii cu mărimea darului...