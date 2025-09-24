Dosar de șantaj, cu prejudiciu de 70.000 de euro, închis după 9 ani de la comiterea faptelor

Un bărbat din orașul Abrud, rămas fără 70.000 de euro în urma unor fapte de șantaj săvârșite de trei persoane de etnie romă din Alba Iulia a deschis un proces în civil, după ce dosarul penal a fost închis definitiv. Cei trei inculpați au fost trimiși în judecată în 2024, dar Judecătoria Câmpeni a constatat neregularitatea rechizitoriului și a solicitat completarea documentului.

Procurorul a retrasmis rechizitoriul, cu completările solicitate, dar instanța a considerat că, în continuare, cauza nu poate fi judecată și a restituit dosarul la Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpeni. Pe 15 septembrie 2025, instanța a constatat că dosarul nu a fost retrimis pentru a fi judecat și a pronunțat o încheiere de dezinvestire. Între timp, faptele s-au prescris și, cel mai probabil, procurorul a dat o soluție de clasare.

Victima a fost șantajată cu divulgarea unor relații amoroase, fapt pentru care a dat diferite sume de bani pentru o perioadă mai mare de timp, între 2016-2017. Totalul banilor plătiți celor trei bărbați din Alba Iulia a fost de 70.000 de euro.

”Partea vătămată a arătat faptul că inculpaţii cunosc acţiunile de şantaj pe care tatăl lor le exercita asupra sa, întrucât la majoritatea întâlnirilor pe care numitul (…) le avea cu suspectul senior, acesta din urmă venea însoţit de cei doi fii ai săi. Persoana vătămată le-a achitat celor doi câte 500 euro/lună, aceştia cunoscând provenienţa sumelor de bani.

Din coroborarea mijloacelor de probă administrate rezultă că inculpaţii cunoşteau intenţia inculpatului senior de a-l şantaja pe persoana vătămată fiind de acord şi însoţindu-l la întâlnirile în care acesta i-a solicitat diverse bunuri persoanei vătămate, în schimbul nedivulgării aventurilor amoroase”, a susținut procurorul.

În rechizitoriu s-a mai susținut că doi fii au luat parte la acţiunile de şantaj ale tatălui lor, însoţindu-l când acesta, „prin ameninţarea dării în vileag a unor legături extraconjugale ale persoanei vătămate cu diverse persoane a determinat-o să le remită sume de bani, combustibil, urmărind dobândirea în mod injust a unui folos patrimonial, prin prezenţa lor fizică dând un ajutor moral şi material inculpatului”.

În final, cei trei au scăpat de răspunderea penală, dar ar putea plăti prejudiciul în urma procesului civil care a fost deschis la Judecătoria Câmpeni

