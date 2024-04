Deputatul Daniel Rusu, obligat în justiție să îi plătească daune morale de 15.000 de lei primarului comunei Șpring, Iulia Stănilă

Tribunalul Alba a menținut hotărârea Judecătoriei Sebeș prin care deputatul Daniel Rusu a fost obligat să plătească daune morale în valoare de 15.000 de lei către primarul comunei Șpring, Iulia Stănilă. Rusu, care a fost primar al comunei până în 2020, a fost găsit, de două instanțe de judecată, responsabil pentru jignirile și acuzațiile nefondate pe care le-a lansat, prin intermediul unei rețele de socializare, la adresa Iuliei Stănilă.

Aceasta a susținut că afirmațiile jignitoare au fost făcute după ce și-a anunțat candidatura la funcția de primar al comunei și au avut rolul de a o discredita, „producând-i însemnate prejudicii de imagine și credibilitate, precum și grave vătămări în privința vieții private și publice”.

Primarul a cerut daune în valoare de 100.000 de lei

Ultimele acuzații au fost lansate în decembrie 2021, când Rusu a susținut că primarul Iulia Stănilă are trei dosare penale.

”Are deocamdată trei dosare penale și a trecut un an de zile. E greu, eu nu am făcut nici măcar un dosar penal, nu i-am făcut nici măcar o plângere, deși am motive, slavă Domnului, dar încă o dată eu mi-ași dori să îngrop această secure a războiului”, a declarat deputatul într-un material video postat pe pagina sa de socializare.

Actualul primar al comunei a făcut o cerere către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, în care a solicitat să i se precizeze dacă există o urmărire penală sau un dosar penal pe numele său. Răspunsul instituției a fost negativ și a fost depus drept probă la dosar.

Deputatul s-a apărat susținând că în perioada în care au apărut jignirile și acuzațiile, contul său de pe rețeaua online a fost spart, „fapt făcut public, și de pe el au fost postate mai multe mesaje și distribuite link-uri care nu-i aparțin, fapt ce poate fi probat cu martori”.

Probele prezentate de acesta nu au fost, însă, convingătoare pentru magistrați. „Ca urmare a administrării probei cu interogatoriu, pârâtul a recunoscut faptul că a afirmat că reclamanta are trei dosare penale. Urmare a solicitărilor adresate de către reclamantă Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, prin adresa 7848/II/6/2021 s-a precizat că nu există înregistrate dosare penale în care se efectuează cercetări față de reclamantă”, se precizează în hotărârea instanței.

A cerut și el daune de 100.000 de lei

Rusu a formulat o cerere reconvențională prin care a cerut și el daune morale de 100.000 de lei, dar atât Judecătoria Sebeș, cât și Tribunalul Alba au respins solicitarea acestuia.

„Apărările pârâtului formulate prin întâmpinare cum că i-a fost spart contul de Facebook și că au fost postate mai multe mesaje și distribuite link-uri nu pot fi reținute. Pe de o parte pârâtul nu a făcut dovada celor afirmate, iar pe de altă parte din declarațiile martorilor audiați rezultă că pârâtul a scris acele postări pe pagina sa de Facebook”, se mai susține în hotărâre. Apelul formulat de către Daniel Rusu a fost respins drept „tardiv” de Tribunalul Alba. Deputatul mai poate, însă, formula recurs în termen de 30 de zile de la comunicare, caz în care procesul va fi finalizat la Curtea de Apel Alba Iulia.

Gheorghe Daniel Rusu a condus Primăria Șpring între anii 2004 și 2020. În urmă cu 4 ani a fost ales deputat din partea AUR, partid din care și-a dat demisia, iar acum face parte din formațiunea politică condusă de Ludovic Orban, Forța Dreptei.

În trecut a mai făcut parte din PNL și ALDE. Rusu a fost condamnat penal, în noiembrie 2022, la plata unei amenzi în valoare de 40.000 de lei, pentru săvârşirea infracţiunii de compromitere a intereselor justiţiei după ce a postat tot pe o rețea de socializare informații nepublice dintr-o anchetă penală. De asemenea, acesta a fost trimis în judecată de procurori DNA pentru abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut un folos necuvenit pentru sine sau pentru altul și participație improprie la fals intelectual, în formă continuată.

Dosarul se află în faza camerei preliminare la Înalta Curte de Casație și Justiție.

