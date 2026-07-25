Foto: Metalurgistul Cugir – CSM Deva 2-2 (1-1) | Balaur, Butnariu și Câșlariu (CSM Unirea Alba Iulia), în „roș-albastru”
Metalurgistul Cugir – CSM Deva 2-2 (1-1), remiză într-un amical | Balaur, Butnariu și Câșlariu (CSM Unirea Alba Iulia), în „roș-albastru”
Metalurgistul Cugir a remizat, scor 2-2 (1-1), cu CSM Deva, în al doilea test al verii. O confruntare spectaculoasă în care B. Minteuan a deschis scorul, devenii au întors rezultatul (prima reușită semnată de Roșu), iar G. Goronea a restabilit egalitatea.
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La „roș-albaștrii” au debutat Balaur, Butnariu și Câșlariu (ex-CSM Unirea Alba Iulia), a revenit P. Pahone (ASA Tg. Mureș), plus doi tineri localnici Andrei Iosif (2010) și David Adam (2009).
Confruntare între posibile colege de serie în eșalonul terț,devenii, nou-promovați, mizând pe Circov, S. Mureșan, Juncan, A. Roșu și A. Mihai (ex-CSU Alba Iulia, nu va rămâne).
Urmează un cantonament centralizat, miercuri este primul joc oficial, în deplasare cu Hidro Mecanica Șugag (retrasă în iarnă, acum în Liga 4, fosta echipă a lui Ioan Budin, actualul director sportiv), iar următorul amical cu FC Avrig (1 august).
Foto: Sorin GIURCĂ (Fan Metalurgistul)
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