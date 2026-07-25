Sport

Foto: Metalurgistul Cugir – CSM Deva 2-2 (1-1) | Balaur, Butnariu și Câșlariu (CSM Unirea Alba Iulia), în „roș-albastru”

Dan HENEGAR

Publicat

acum 3 ore

în

De

Metalurgistul Cugir – CSM Deva 2-2 (1-1), remiză într-un amical | Balaur, Butnariu și Câșlariu (CSM Unirea Alba Iulia), în „roș-albastru”

Metalurgistul Cugir a remizat, scor 2-2 (1-1), cu CSM Deva, în al doilea test al verii. O confruntare spectaculoasă în care B. Minteuan a deschis scorul, devenii au întors rezultatul (prima reușită semnată de Roșu), iar G. Goronea a restabilit egalitatea.

Citește și: Metalurgistul Cugir – Minerul Lupeni 1-3 (1-2) | „Roș-albaștrii”, înfrângere la primul test al verii

La „roș-albaștrii” au debutat Balaur, Butnariu și Câșlariu (ex-CSM Unirea  Alba Iulia),  a revenit P. Pahone (ASA Tg. Mureș), plus doi tineri localnici Andrei Iosif (2010) și David Adam (2009).

Confruntare între posibile colege de serie în eșalonul terț,devenii, nou-promovați, mizând pe Circov, S. Mureșan, Juncan, A. Roșu și A. Mihai (ex-CSU Alba Iulia, nu va rămâne).

Urmează un cantonament centralizat, miercuri este primul joc oficial, în deplasare cu Hidro Mecanica Șugag (retrasă în iarnă, acum în Liga 4, fosta echipă a lui Ioan Budin, actualul director sportiv), iar următorul amical cu FC Avrig (1 august).

Foto: Sorin GIURCĂ (Fan Metalurgistul)

Secțiune Știri sub articolul principal

Adaugă-ne ca sursă preferată
Google News Logo
Urmărește-ne pe Google News

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

Foto: CIL Blaj – CSU Alba Iulia 3-0 (0-0), repetiție înaintea Cupei României | Bran și Gâțan, debut la „galben-albaștri”

Dan HENEGAR

Publicat

acum 4 ore

în

25 iulie 2026

De

Partidă de verificare, CIL Blaj – CSU Alba Iulia 3-0 (0-0), repetiție înaintea Cupei României Într-o partidă de verificare, CIL Blaj a învins CSU Alba Iulia, scor 3-0 (0-0), goluri marcate de Pîntea (62) – reușită împotriva fostei echipe, Nistor (85) – un alt nou-venit și Tineiu (89). La albaiulieni s-au regăsit printre alții R. […]

Citește mai mult

Sport

Primul amical, prima victorie: CSM Sebeș – Academia Șona 3-0 | M. Domșa, B. Popescu (Viitorul Sântimbru), sub comanda lui Doru Oancea

Dan HENEGAR

Publicat

acum 10 ore

în

25 iulie 2026

De

Primul amical, prima victorie: CSM Sebeș – Academia Șona 3-0 | M. Domșa și B. Popescu (Viitorul Sântimbru), sub comanda lui Doru Oancea CS Municipal Sebeș a învins, scor 3-0 (1-0), Academia Șona, în primul amical al verii, pe „Pielarul”, goluri înscrise de Todea, Șerb și Cosma. Citește și: Video: CS Municipal Sebeș și-a stabilit programul […]

Citește mai mult

Sport

Foto: Blăjenii Sebastian Micu și Dorin Moraru (UV Timișoara), locul 4 la Campionatele Europene Universitare de  volei din Italia

Dan HENEGAR

Publicat

acum 10 ore

în

25 iulie 2026

De

Blăjenii Sebastian Micu și Dorin Moraru (UV Timișoara), locul 4 la Campionatele Europene Universitare de  volei din Italia Blăjenii Sebastian Micu și Dorin Moraru au făcut parte din componența formației Universitatea de Vest din Timișoara, campioana României, care a încheiat pe locul 4 la European Universities Games. Citește și: FOTO: Voleibaliștii blăjeni Sebastian Micu și Dorin […]

Citește mai mult