Donald Trump, ameninţare fără precedent la adresa Iranului: „O întreagă civilizaţie va pieri în această seară, fără să mai poată fi readusă la viaţă vreodată”

Preşedintele american Donald Trump presează din nou Iranul să cedeze, ameninţând pe Truth Social, cu câteva ore înainte de expirarea ultimatumului dat în ajun, că „o întreagă civilizaţie va pieri în această seară” dacă nu se ajunge la un acord pentru a pune capăt conflictului, scrie News.ro.

„O întreagă civilizaţie va pieri în această seară, fără să mai poată fi readusă la viaţă vreodată”, a scris Donald Trump marţi dimineaţa (ora Washingtonului) pe Truth Social. „Nu vreau să se întâmple asta, dar probabil că aşa va fi”, adaugă el, în condiţiile în care ultimatumul pe care l-a dat Teheranului ar expira la ora 20:00, ora Washingtonului (miercuri, ora 3:00, ora României).

„Vom afla în această seară, unul dintre cele mai importante momente din istoria lungă şi complexă a lumii. 47 de ani de şantaj, corupţie şi moarte se vor încheia în sfârşit. Dumnezeu să binecuvânteze marele popor al Iranului!”, scrie Trump, prefigurând atacul american devastator asupra „civilizaţiei” menţionate.

Totuşi, în stilul caracteristic, Donald Trump lasă să planeze incertitudinea şi sugerează că încă se mai poate schimba ceva, pentru că la Teheran el consideră că a avut loc o schimbare de regim, iar la conducere sunt minţi mai luminate.

„Acum că avem o schimbare completă şi totală de regim, în care predomină minţi diferite, mai inteligente şi mai puţin radicalizate, poate că se va întâmpla ceva revoluţionar şi genial, CINE ŞTIE?”, scrie dubitativ Donald Trump, dar cu litere mari, aşa cum face când vrea să sublinieze o idee.

Totuşi, înainte chiar de expirarea ultimatumului dat Teheranului, mai multe infrastructuri au fost deja lovite marţi, 7 aprilie 2026 în Iran, printre care două poduri şi ţinte militare de pe insula iraniană Kharg, dar care nu au afectat infrastructura petrolieră, potrivit unui oficial american citat de Reuters.

sursa: News.ro

