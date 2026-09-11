Fostul judecător, avocat și profesor universitar din Alba, Gheorghe Belei, un profesionist al dreptului, a încetat din viață: ,,A fost un exemplu de profesionalism, integritate și devotament față de actul de justiție”

Judecătorul Gheorghe Belei a încetat din viață la data de 11 septembrie 2026, la vârsta de 75 de ani. A fost un exemplu de profesionalism, integritate și devotament față de actul de justiție.

Priveghiul va avea loc astăzi și mâine la Corona, de la ora 19.30 și înmormântarea duminică de la ora 13.00, slujba religioasă în Alba Iulia, iar înhumarea la Scărișoara.

Gheorghe Belei s-a născut la data de 17 martie 1951, în comuna Scărișoara, județul Alba.

Și-a început activitatea profesională la data de 1 ianuarie 1970, în funcția de pedagog la Școala Generală Scărișoara, activitate pe care a desfășurat-o până la data de 31 august 1976. Ulterior, a activat, în calitate de profesor suplinitor, la Școala Generală cu clasele I–IV Florești, Școala Generală Scărișoara și Școala Generală Horea până în anul 1977.

În anul 1978 a absolvit Facultatea de Drept din București, iar ulterior, în anul 1986, și-a completat pregătirea juridică prin absolvirea Facultății de Drept din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca.

Începând cu anul 1978 a ocupat funcții în domeniul juridic în cadrul mai multor instituții publice din județul Alba.

În perioada 1993–1999 a activat în cadrul Curții de Conturi, ocupând funcția de președinte de colegiu – judecător financiar.

În anul 1999, în urma promovării concursului, a fost încadrat la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în funcția de lector.

Începând cu anul 2000, și-a continuat cariera în magistratură, fiind numit judecător la Judecătoria Sebeș, funcție pe care a exercitat-o până în anul 2008, când s-a pensionat.

La data de 19 decembrie 2008 a fost înscris pe Tabloul avocaților definitivi din cadrul Baroului Alba, începând astfel o nouă etapă a carierei sale profesionale. A profesat în cadrul Baroului Alba până la data de 1 mai 2022, când s-a retras

definitiv din profesie.

De-a lungul unei cariere profesionale de peste cinci decenii, a parcurs domenii diverse ale administrației publice, învățământului, consultanței juridice, magistraturii și avocaturii, acumulând o experiență profesională complexă.

A rămas legat de domeniul juridic și de profesia de avocat, contribuind, prin experiența și pregătirea sa, la prestigiul profesiilor juridice.

,,Cu adâncă durere în suflet, cu inima zdrobită vă anunțăm trecerea le cele veșnice a judecătorului Belei Gheorghe, soț iubit, tată devotat și bunic minunat.

Prin întreaga sa activitate, a fost un exemplu de profesionalism, integritate și devotament față de actul de justiție, lăsând în urmă o amprentă de neșters în memoria celor care au avut privilegiul de a-l cunoaște și de a lucra alături de domnia sa.

În aceste momente de grea încercare, anunțăm pentru toți cei care l-au cunoscut, că trupul neînsuflețit este depus la capela Corona ( la gară) din Mun Alba Iulia. Fie ca sufletul său să se odihnească în pace și lumină. Îi vom păstra amintirea vie și îi vom purta recunoștință veșnică.

Dumnezeu să îl odihnească în pace!”, a transmis familia și foștii colegi de la Judecătoria Alba Iulia.

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