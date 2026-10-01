Video | Transporturi ilegale de animale în Alba:  40 de oi ar urma să fie ucise pentru că nu s-a putut stabilit proveniența acestora

Transporturi ilegale de animale în Alba: 40 de oi ar urma să fie ucise pentru că nu s-a putut stabilit proveniența acestora

Reprezentanții Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba monitorizează zeci de capete de ovine care au fost depistate în cadrul a două transporturi ilegale de animale. Pentru 40 dintre acestea va trebui luată, potrivit directorului Vasile Spînu, decizia uciderii, pentru că nu s-a reușit stabilirea trasabilității lor și proveniența. Acesta transport a fost identificat în trafic la începutul lunii august, în zona comunei Galda de Jos.

În cadrul celui de-al doilea transport clandestin, identificat în noaptea de marți spre miercuri (22/23 septembrie), erau aproximativ 200 de ovine, dintre care 50 de capete reprezentau tineret ovin.

„Este în etapa de supraveghere clinică a celor 21 de zile, în care medicul veterinar oficial al Direcției Sanitar-Veterinare, cu o frecvență săptămânală, face câte o fișă de supravighere clinică atât pe variolă cât și pentru pestea micilor umedătoare, examen clinic care presupune vizualizarea, stării de sănătate animalelor, termometrie, dacă se impune și dacă apar anumite semne care pot sugera prezența bolii, se prelevează și probe. La finalizarea celor 21 de zile de carantină, va trebui să luăm o decizie.

Aici va fi puțin diferită, probabil, deoarece am reușit să stabilim trasabilitatea acestor ovine. Ele figurau ca și identificate, doar că elementele de identificare, crotalile, nu au fost puse. Deci transportul s-a realizat înainte ca acestea să fie aplicate. Există un termen, cel mai lung termen din legislație, de șase luni în care se pot identifica, inclusiv crotalia, aceste animale. Probabil se vor crotalia și identifica dacă ele, sigur, sunt sănătoase și nu prezintă alte riscuri”, a completat directorul DSVA Alba.

Principalele abateri de la legislație constatate de către inspectori sunt: lipsa elementelor de identificare (crotalii) pentru cele 50 de capete de tineret ovin; absența certificatelor de sănătate care să ateste starea efectivului; lipsa formularului de mișcare, document obligatoriu pentru orice deplasare de animale. Autoritățile au identificat exploatația de proveniență a animalelor, în localitatea Zlatna, și au dispus returnarea de urgență a întregului transport la punctul de plecare.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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