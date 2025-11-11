Documentul OBLIGATORIU pe care românii care doresc să vândă mașini second hand trebuie să îl aibă. Avertismentul RAR

Registrul Auto Român (RAR) a demarat o acțiune la nivel național pentru a verifica dacă firmele care comercializează vehicule second-hand respectă normele legale referitoare la omologare, eliberarea cărții de identitate a vehiculului și certificarea autenticității acestora.

Registrul Auto Român a demarat o acțiune de informare și control la nivel național, având ca obiect verificarea modului în care operatorii economici care pun la dispoziție pe piață vehicule utilizate (second hand) respectă prevederile OG nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate a vehiculului și certificarea autenticității vehiculelor rutiere. Concret, se verifică dacă persoanele juridice care pun în vânzare vehicule utilizate oferă cumpărătorilor CIV, așa cum prevede legea.

Confrm comunicatului de presă, în ultima perioadă, RAR a înregistrat destul de multe sesizări referitoare la comercializarea de vehicule utilizate pentru care nu s-a emis CIV. Fiind o acțiune proactivă tematică, se vor face verificări la toți operatorii economici care pun la dispoziție vehicule utilizate.

Prin aceste acțiuni dorim să prevenim unele situații precum cele în care cumpărătorului i se vinde un vehicul fără CIV, cu promisiunea că va putea obține ulterior acest document de la RAR. Totuși, în cazul în care vehiculul prezintă modificări față de configurația omologată, neconformități tehnice și/sau lipsesc documentele necesare pentru eliberarea CIV, vânzătorul se exclude de la orice răspundere, plasând întreaga responsabilitate asupra cumpărătorului, acesta aflându-se astfel într-o situație defavorabilă, fiind nevoit să suporte costuri suplimentare pentru readucerea vehiculului la conformitate sau chiar imposibilitatea utilizării acestuia, se mai arată în comunicat.

Registrul Auto Român RA recomandă persoanelor care intenționează să achiziționeze un autovehicul utilizat de la diferiți operatori economici din România să acorde o atenție sporită următoarelor aspecte:

1. Solicitați cartea de identitate a vehiculului (CIV) eliberată de RAR – documentul care atestă faptul că vehiculul a fost omologat şi îndeplineşte condiţiile tehnice privind siguranţa circulaţiei, protecţia mediului şi folosinţa conform destinaţiei; pentru vehiculele utilizate care în România fac obiectul înmatriculării, CIV ar trebui însoțită și de certificatul de autenticitate eliberat de RAR – documentul care atestă că vehiculul a corespuns verificărilor efectuate la certificarea autenticităţii;

2. Verificați concordanța datelor din CIV și, după caz, a celor din certificatul de autenticitate cu cele înscrise în certificatul de înmatriculare al vehiculului utilizat și în documentele de vânzare-cumpărare.

3. Evitați achiziționarea de vehicule fără CIV și, după caz, certificat de autenticitate sau cu mențiunea că documentele urmează să fie obținute ulterior de către cumpărător.

4. Solicitați informații clare și documente justificative privind istoricul tehnic și proveniența vehiculului.

Acțiuni în derulare, la nivel național de informare și control privind operatorii economici care dețin vehicule utilizate în scopul vânzării.

