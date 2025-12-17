Doctorul și farmacistul Ovidiu Oroian a trecut la cele veșnice: A fost specialist în biorezonanță și a vindecat zeci de mii de oameni

Doctorul și farmacistul Ovidiu Oroian, cunoscut și apreciat de toți cei care i-au trecut pragul cabinetului, a trecut la cele veșnice. A fost specialist în biorezonanță și a vindecat zeci de mii de oameni.

Ovidiu Oroian a fost doctor, farmacist și specialist în biorezonanță. A absolvit medicina la Universitatea Carol Davila din București, farmacia la Universitatea Iuliu Hațieganu din Cluj Napoca și s-a specializat în biorezonanță la CNM College of Naturopathic Medicine Irlanda.

Diagnosticarea prin biorezonanță se făcea la cabinetul din Aiud sau de două ori pe săptămână la cabinetul din Alba Iulia. Ovidiu Oroian a vindecat zeci de mii de oameni care i-au trecut pragul cabinetului.

Jurnalistul Iosif Gligor a postat pe rețelele de socializare un mesaj emoționant, în amintirea regretatului său prieten, Ovidiu Oroian:

,,A plecat! Medicul și farmacistul Ovidiu Oroian – omul care a ascultat durerea altora ca pe o rugăciune și a pus speranța pe frecvența potrivită – și-a mutat cabinetul într-o altă zonă a Universului. Una cu mai multă lumină. Mult mai multă!

A vindecat zeci de mii de oameni. Cu știință, cu răbdare și cu privirea calmă a cuiva care știa că omul nu este doar carne și os, ci și vibrație, frică, speranță. Azi, lumea e mai săracă fără el. Undeva însă, în Univers, era nevoie urgentă de un medic priceput. De unul care știe să aline, nu doar să trateze.

Am pierdut unul dintre cei mai buni prieteni pe care i-am avut vreodată! E o pierdere care doare, dar care nu ne lasă fără speranță. Ovidiu nu a plecat cu totul. Trăiește în oamenii pe care i-a ajutat, în liniștea pe care a adus-o, în felul în care ne-a învățat să avem mai multă grijă unii de alții.

Drum lin spre lumină, prietene! Acolo unde ai ajuns, cu siguranță e nevoie de tine. Iar aici rămâne recunoștința și un zâmbet trist, dar împăcat”, a scris jurnalistul pe pagina sa de Facebook.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI