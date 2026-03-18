DNSC: Ce este un atac de tip DDoS? Recomandări

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) atrage atenția asupra atacurilor de tip DDoS, care pot bloca funcționarea site-urilor, serverelor sau platformelor online prin suprasolicitarea acestora cu un volum foarte mare de trafic.

,, Imaginează-ți o intersecție în care toate direcțiile primesc simultan undă verde, iar traficul se îngreunează. În mod similar, un atac de tip DDoS presupune trimiterea unui volum foarte mare de trafic către un server, un site sau o platformă, până în punctul în care acesta nu mai poate răspunde solicitărilor legitime și funcționează greu sau devine indisponibil.

De regulă, astfel de atacuri sunt realizate prin intermediul unor botneturi – rețele de dispozitive compromise, controlate de la distanță. Fără să îți dai seama, dispozitivul tău poate contribui la astfel de atacuri.

De aceea, actualizările și măsurile de securitate sunt esențiale pentru a rămâne protejat”, se arată în mesajul transmis de DNSC.

