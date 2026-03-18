DNSC: Ce este un atac de tip DDoS? Recomandări

Bogdan Ilea

acum 44 de minute

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) atrage atenția asupra atacurilor de tip DDoS, care pot bloca funcționarea site-urilor, serverelor sau platformelor online prin suprasolicitarea acestora cu un volum foarte mare de trafic.

,, Imaginează-ți o intersecție în care toate direcțiile primesc simultan undă verde, iar traficul se îngreunează. În mod similar, un atac de tip DDoS presupune trimiterea unui volum foarte mare de trafic către un server, un site sau o platformă, până în punctul în care acesta nu mai poate răspunde solicitărilor legitime și funcționează greu sau devine indisponibil. 

De regulă, astfel de atacuri sunt realizate prin intermediul unor botneturi – rețele de dispozitive compromise, controlate de la distanță. Fără să îți dai seama, dispozitivul tău poate contribui la astfel de atacuri. 

De aceea, actualizările și măsurile de securitate sunt esențiale pentru a rămâne protejat”, se arată în mesajul transmis de DNSC.

Actualitate

FOTO | Nadia Comăneci, premiată la Parlamentul European, la 50 de ani de la performanța istorică de la Montreal 1976: „Sportul are puterea să schimbe lumea”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 15 minute

în

18 martie 2026

De

Nadia Comăneci, premiată la Parlamentul European, la 50 de ani de la performanța istorică de la Montreal 1976: „Sportul are puterea să schimbe lumea” Nadia Comăneci, legendă a gimnasticii mondiale și prima sportivă notată cu 10 perfect la Jocurile Olimpice, a efectuat, luni și marți, o vizită oficială de două zile la Parlamentul European, în […]

Citește mai mult

Actualitate

FOTO | Tragedie cumplită în Cluj: O asistentă medicală însărcinată a fost spulberată de o mașină pe trotuar. „Nu te vom uita niciodată”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 12 ore

în

17 martie 2026

De

Tragedie cumplită în Cluj: O asistentă medicală însărcinată a fost spulberată de o mașină pe trotuar. „Nu te vom uita niciodată” Un accident cumplit a avut loc luni, 16 martie, în Centrul Clujului. Un bărbat de 36 de ani, din județul Sălaj, care conducea un autoturism, nu s-ar fi asigurat corespunzător la schimbarea direcției de […]

Citește mai mult

Actualitate

Manelistul Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare. Recursul a fost respins de Înalta Curte

Bogdan Ilea

Publicat

acum 14 ore

în

17 martie 2026

De

Manelistul Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare. Recursul a fost respins de Înalta Curte Dani Mocanu va executa pedeapsa de 4 ani de închisoare, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a respins marți, ca nefondat, recursul în casație formulat de acesta și de fratele său. Decizia instanței este […]

Citește mai mult