Disputa pentru aurul de la Roșia Montană: Gabriel Resources, obligată să ofere o garanție bancară sau de la o parte terță solvabilă pentru a nu fi executată silit de Statul Român

Completul de la Centrul Internațional pentru Reglementarea Diferendelor referitoare la Investiții (ICSID), care judecă cererea de anulare a hotărârii din 8 martie 2024, prin care România a câștigat disputa cu compania Gabriel Resources, a stabilit regulile după care se va derula procedura de arbitraj.

ICSID a fost înființat în 1966 ca parte a Băncii Mondiale, în baza Convenției de la Washington din 1965. Scopul său principal este de a oferi un mecanism neutru și eficient pentru soluționarea litigiilor legate de investițiile internaționale.

Una din primele decizii ale comitetului de arbitri a fost să condiționeze suspendarea provizorie a executării hotărârii numai în cazul în care Gabriel Resources furnizează o garanție de la o bancă sau de la o terță parte cu solvabilitate dovedită pentru suma de atribuire a costurilor. Prin cererea de anulare, compania canadiană a solicitat, printre altele, ca secretarul general al ICSID să suspende provizoriu executarea hotărârii din 8 martie 2024, inclusiv obligarea la plata cheltuielilor de judecată împotriva Gabriel și a filialei sale, Gabriel Resources (Jersey) Limited, de aproximativ 10 milioane de dolari, până când comitetul se va pronunța asupra acestei cereri.

ICSID a acordat o suspendare provizorie la 12 iulie 2024. Dacă suspendarea provizorie va fi ridicată, Statul Româna va putea executa compania pentru a recupera suma de 10 milioane de dolari.

”Gabriel a solicitat comitetului să mențină suspendarea provizorie până la finalizarea procedurii de anulare. Comitetul a menținut suspendarea provizorie în așteptarea examinării observațiilor scrise ale părților cu privire la această chestiune. Ulterior, după cum s-a anunțat la 19 februarie 2025, Comitetul a confirmat că ar fi pregătit să mențină suspendarea provizorie, cu condiția ca Gabriel să furnizeze o garanție.

Comitetul a solicitat părților să convină asupra formei și calendarului acestei garanții. Ca răspuns, Gabriel a prezentat atât României, cât și comitetului mai multe propuneri de bună-credință privind garanția. Cu toate acestea, printr-o decizie datată 7 martie 2025, comitetul a respins măsurile de garantare propuse de Gabriel. Comitetul i-a solicitat acum lui Gabriel să furnizeze, în termen de 30 de zile, o garanție de la o bancă sau de la o parte terță demonstrabil solvabilă, care să acopere costurile și dobânda acumulată. Neprezentarea unei garanții satisfăcătoare în acest termen va duce la revocarea automată a suspendării provizorii”, susțin reprezentanții companiei miniere cu sediul în Canada.

Gabriel Resouces, în situație financiară critică

În comunicatul publicat pe site-ul bursei din Toronto se mai susține că cei de la Gabriel Resources au comunicat deja comitetului că societatea nu dispune de numerar sau de garanții suficiente pentru a obține o astfel de garanție. ”În pofida închiderii inițiale a plasamentului privat propus de până la 4 milioane USD, anunțată la 6 martie 2025, situația financiară a Gabriel rămâne critică, necesitând închiderea în timp util a restului plasamentului privat și asigurarea unei finanțări suplimentare pe termen scurt pentru a-și menține activitățile esențiale și pentru a continua cererea de anulare”, au mai precizat repreznetanții companiei.

În 6 martie 2025, Gabriel Resources a anunțat finalizarea unei închideri inițiale a plasamentului său privat fără intermediar, anunțat anterior de până la 114.152.000 de unități ale companiei la un preț de 0,05 dolari canadieni pe unitate. ”În conformitate cu încheierea inițială, societatea a emis un total de 65.637.400 unități pentru încasări brute totale de 2,3 milioane USD (aproximativ 3,3 milioane C$), din care un total de 29.297.971 unități au fost emise către Electrum Global Holdings L.P. și Paulson & Co. Inc. pentru decontarea integrală și finală a unei datorii restante de 1,03 milioane USD (inclusiv principalul și dobânda) legate de împrumuturile de finanțare punte anunțate anterior”, se mai precizează în comunicatul citat.

