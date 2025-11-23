Dispută pentru aurul de la Certej, estimat la „1 miliard de dolari”. Guvernul, dat în judecată pentru a prelungi licența de exploatare

Societatea care a inițiat proiectul de exploatare a zăcămintelor de aur și argint din perimetrul Certej a dat în judecată Guvernul României și Agenția Națională de Reglementare în domeniul Minier pentru a obține prelungirea licenței de concesiune.

Procesul a fost deschis la Curtea de Apel Alba Iulia. Licența a expirat în 24 ianuarie 2025 și nu a fost prelungită de Guvern, deși un proiect de hotărâre în acest sens a fost, la un moment dat, pe agenda Executivului. Reprezentantul Deva Gold SA, Nicolae Stanca, a anunțat că proiectul minier a fost refăcut, în sensul că nu se va folosi cianura în procesul de producție, dar și faptul că există un nou investitor, respectiv compania canadiană Varvara Development Group (VarDev).

Fostul acționar majoritar al societății cu sediul în Deva, Eldorado Gold, a anunțat la finalul anului 2024 vânzarea participației (80,5%) de la subsidiara din România. Ceilalți acționari ai societății sunt compania minieră românească de stat Minvest SA Deva (19,25%) și firma de construcții Cartel BAU SA Cluj-Napoca (0,25%). ANRM estima, în urmă cu 15 ani, cantitatea de aur a zăcământului Certej la 83 de tone, la care s-ar mai adăuga și aproape 450 de tone de argint.

Deva Gold a obținut licența de exploatare de la Certej fără licitație, prin asociere cu firma de stat Minvest Deva. La fel a fost obținută și licența pentru zăcământul minier de la Roșia Montană, care a expirat în iunie 2024 și nu a mai fost prelungită.

În cadrul VarDev, Andrew Noble, ambasador al Marii Britanii în România în perioada 2018 – 2023, deține funcția de director în domeniul Relațiilor Publice. Pentru preluarea pachetului de acțiuni de la Deva Gold, VarDev a înființat, în luna mai 2025, o subsidiară în România – Varvara Development Group SRL, cu sediul în Corbeanca, județul Ilfov.

Impedimentul principal în realizarea proiectului, anunțat la o valoare totală de 1 miliard de dolari, este, însă, pierderea licenței de concesiune pentru permiterul minier din zona comunei Certeju de Sus. Societatea Deva Gold a despus toate documentele la ANRM PSG, dar hotărârea de Guvern nu a fost adoptată până la data expirării licenței anterioare. Ulterior, reprezentantul Ministerului Justiției ar fi refuzat să mai semneze hotărârea pe motiv că licența de concesiune pentru exploatare nu mai este în perioada de valabilitate. Stanca a completat că i s-a recomandat din partea reprezentanților ANRM PSG să dea în judecată instituțiile Statului Român pentru a le obliga să elibereze o nouă licența de exploatare.

Procesul de la Curtea de Apel Alba Iulia și are termen de judecată pentru data de 24 noiembrie 2025.

Un nou PUZ pentru proiect

Deva Gold SA a depus, în decembrie 2024 documentele necesare obținerii avizului de mediu necesar eliberării unui nou PUZ pentru proiectul „Exploatarea minereurilor auro-argentifere din perimetrul Certej”. Vechiul PUZ a fost anulat în justiție după un proces deschis de organizații care militează pentru protecția mediului.

În raportul de mediu nu se face nicio referire la utilizarea cianurii în procesul de extracție a aurului și argintului, urmând a fi aplicată metoda clasică de „flotație”. „Fluxul tehnologic proiectat presupune prelucrarea minereului prin flotare și obținerea unui concentrat auro-argentifer vandabil. În contextul unei dezvoltări durabile s-a avut în vedere soluția codepunerii sterilului de exploatare împreună cu sterilul de flotație filtrat, minimizarea depozitelor de deșeuri miniere, reducerea impactului asupra mediului a deșeurilor sterile (depozite mai stabile, cu posibilitate redusă de generare ape acide)”, se susține în raport.

Masa minieră propusă a se exploata într-o perioadă de 10 ani este de 109 milioane de tone, din care steril 81 de milioane de tone și masa utilă de 28 de milioane de tone. Capacitatea de producție ar urma să fie de până la 3 milioane de tone de minereu anual.

Metoda de exploatare care ar urma să fie aplicată în cariera Certej este „cu trepte descendente și transportul rocilor sterile la halda exterioară”. Întreaga suprafață destinată exploatării se ridică la 245 de hectare. Spargerea zăcământului în carieră se va face prin explozii cu dinamită și alte tipuri de explozibil.

Sterilul rezultat în urma procesului de producție va fi depozitat în trei halde ce vor ocupa o suprafață de 73 de hectare, cu o capacitate totală de 78 de milioane de tone. Raportul de mediu, a cărui avizare a fost blocată ca urmare a pierderii licenței, indică un total de 240 de persoane care ar urma să lucreze în cadrul proiectului, dintre care 126 în carieră și 114 în uzină.

