Dislocare temporară în România a unor capabilități americane: Aviz favorabil în Parlament

Senatul și Camera Deputaților s-au reunit, miercuri, 11 martie 2026 în ședință comună, pentru a se pronunța asupra scrisorii președintelui Nicușor Dan referitoare la dislocarea temporară în România a unor echipamente și forțe militare americane.

Prin vot s-a dat aviz favorabil, cu o majoritate largă, după o ședință marcată de tensiuni și afirmații acide.

Au fost 239 de voturi pentru și doar 31 împotrivă.

„Ne aflăm într-un context de securitate internațională fără precedent. (…) România are nu doar dreptul, ci și responsabilitate de a contribui activ la consolidarea securității regionale. În acest cadru, aprobarea soicitării SUA reprezintă un gest firesc și necesar. E un semnal clar că România își respectă angajamentele și că este un partener serios și poate să contribuie la securitatea aliaților săi. Votul este o dovadată de resposabilitate ca stat aliat”, a afirmat liderul PSD, Sorin Grindeanu.

„Nu vom vota și nu ne dăm acordul pe scrisorile domnului Nicușor Dan venite de la domnul Grindeanu. Nu avem garanția că scopul și intențiile sunt doar defensive. Doar 64 de parlamentari au consultat acel document clasificat. Avem răspunderea ca niciun cetățean să nu fie supus riscurilor. Prețuim parteneriatul strategic cu SUA, dar avem datoria de a apăra cetățenii români de război. Nu le putem garanta că în momentul ăsta nu există riscuri de securitate pentru ei. (…) Poporul rămân e iubitor de Dumnezeu și pace. Bunicii și părinții noștri și-au pus speranța în America. Acum vrem să știm ce votăm. Alegerile ne-au fost anulate și decizia de azi e luată de o putere nelegitimă. Și acum românii se uită cu speranță către SUA și vă rugăm să nu legitimați o putere ilegitimă. Noi spunem astăzi «Da, păcii» și spunem azi românilor că nu meritam în 2026 să fim conduși de această coaliție care pun în pericol poporul român”, a afirmat liderul AUR, George Simion.

Ședința a fost condusă de președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, care a anunțat că și-au înregistrat prezența 337 parlamentari din totalul de 463.

A fost prezent și premierul Ilei Bolojan, care a rostit un scurt discurs pro-aviz favorabil.

Lucrările s-au derulat cu prezență fizică și online.

