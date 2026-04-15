DiscoverEU 2026: Tinerii din România pot călători GRATUIT cu trenul în Europa. Când încep înscrierile de primăvară în program

Tinerii din România, dar și din celelalte state UE au din nou șansa să exploreze continentul gratuit prin programul DiscoverEU. Cei născuți între 1 iulie 2007 și 30 iunie 2008 pot aplica pentru un permis de călătorie care le permite să viziteze mai multe țări europene fără costuri.

Pentru a participa, aceștia trebuie să completeze un chestionar disponibil pe Portalul european pentru tineret, format din cinci întrebări despre Uniunea Europeană și una suplimentară. Programul este accesibil atât tinerilor din statele membre ale UE, cât și celor din țări asociate Erasmus+, precum Islanda, Liechtenstein, Macedonia de Nord, Norvegia, Serbia și Turcia.

Calendarul înscrierilor

Procesul de aplicare începe miercuri, la ora 12:00 CET, și se încheie pe 22 aprilie 2026, tot la ora 12:00 CET. Termenul limită vine chiar înainte de debutul Săptămânii europene a tineretului 2026.

Cât timp pot călători câștigătorii

Tinerii selectați vor putea folosi permisul de călătorie pentru o perioadă de până la 30 de zile, într-un interval generos cuprins între 1 iulie 2026 și 30 septembrie 2027.

Participanții își pot organiza singuri traseele sau pot urma recomandările oferite de program, cum este ruta culturală DiscoverEU, care include destinații legate de arhitectură, muzică, arte plastice, teatru, modă și design.

Beneficii în plus pentru participanți

Pe lângă transportul gratuit cu trenul, tinerii vor primi și un card de reduceri valabil în mai multe domenii: transport public, cazare, restaurante, activități culturale și sportive.

De asemenea, aceștia pot participa la întâlniri de informare înainte de plecare, dar și la evenimente organizate în cadrul programului, unde pot cunoaște alți tineri și pot descoperi mai bine diversitatea Uniunii Europene.

Sprijin pentru tinerii cu nevoi speciale

Programul pune accent și pe incluziune. Tinerii cu dizabilități, probleme de sănătate sau care provin din medii defavorizate pot beneficia de sprijin suplimentar.

Acesta poate include posibilitatea de a călători însoțiți sau acces la finanțare suplimentară, prin acțiunea specială de incluziune DiscoverEU.

Câte locuri sunt și ce impact are programul

DiscoverEU face parte din programul Erasmus+ 2021-2027 și a fost lansat de Comisia Europeană în iunie 2018, la inițiativa Parlamentului European.

Până în prezent, peste 1,9 milioane de tineri au aplicat pentru cele 431.931 de permise de călătorie puse la dispoziție. Impactul este semnificativ: 72% dintre participanți au declarat că a fost prima lor călătorie cu trenul în afara țării, iar mai mult de două treimi au recunoscut că nu și-ar fi permis o astfel de experiență fără acest program.

