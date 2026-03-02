Directoratul Național de Securitate Cibernetică, recomandări pentru un comportament digital responsabil: Educația digitală este o formă importantă de cunoaștere

Directoratul Național de Securitate Cibernetică atrage atenția asupra importanței unui comportament responsabil în mediul online, printr-o postare publicată pe o rețea de socializare.

DNSC recomandă utilizarea parolelor puternice, activarea autentificării în doi pași, evitarea accesării linkurilor suspecte și verificarea sursei informațiilor înainte de distribuire, pentru a preveni fraudele, phishing-ul și manipularea digitală.

,,Trăim într-o eră în care educația digitală este la fel de importantă ca orice altă formă de cunoaștere. Tinerii, profesorii și părinții navighează zilnic printr-un peisaj digital complex, unde accesul rapid la informație vine la pachet cu riscuri cibernetice reale.

Recomandări esențiale pentru un comportament digital responsabil:

– Verifică întotdeauna sursa informațiilor înainte de a le distribui.

– Folosește parole puternice și diferite pentru fiecare cont.

– Nu da click pe linkuri sau fișiere suspecte.

– Activează autentificarea în doi pași (2FA).

– Protejează datele personale și nu le divulga pe rețelele sociale.

– Învață cum să recunoști formele de manipulare, deepfake sau phishing.

Educația digitală este cheia pentru o generație conștientă și pregătită”, se arată mesajul transmis de DNSC pe o rețea de socializare.

FOTO: DNSC – Facebook

