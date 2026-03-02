Directoratul Național de Securitate Cibernetică, recomandări pentru un comportament digital responsabil: Educația digitală este o formă importantă de cunoaștere
Directoratul Național de Securitate Cibernetică atrage atenția asupra importanței unui comportament responsabil în mediul online, printr-o postare publicată pe o rețea de socializare.
DNSC recomandă utilizarea parolelor puternice, activarea autentificării în doi pași, evitarea accesării linkurilor suspecte și verificarea sursei informațiilor înainte de distribuire, pentru a preveni fraudele, phishing-ul și manipularea digitală.
,,Trăim într-o eră în care educația digitală este la fel de importantă ca orice altă formă de cunoaștere. Tinerii, profesorii și părinții navighează zilnic printr-un peisaj digital complex, unde accesul rapid la informație vine la pachet cu riscuri cibernetice reale.
Recomandări esențiale pentru un comportament digital responsabil:
– Verifică întotdeauna sursa informațiilor înainte de a le distribui.
– Folosește parole puternice și diferite pentru fiecare cont.
– Nu da click pe linkuri sau fișiere suspecte.
– Activează autentificarea în doi pași (2FA).
– Protejează datele personale și nu le divulga pe rețelele sociale.
– Învață cum să recunoști formele de manipulare, deepfake sau phishing.
Educația digitală este cheia pentru o generație conștientă și pregătită”, se arată mesajul transmis de DNSC pe o rețea de socializare.
FOTO: DNSC – Facebook
