DINASTIILE din Parlament: Mandate de senatori și deputați, transmise către rudele apropiate, ca să rămână în familie

Mandatele de senatori și deputați par că sunt transmise către rudele apropiate, astfel încât să rămână în familie. Cele mai multe cazuri au apărut la parlamentarii minorităților naționale care au practic posturile asigurate la fiecare alegeri. În cele mai multe situații cei care au predat mandatul de parlamentar copiilor ori soțiilor nu au mai putut candida din cauza incompatibilității ori a conflictului de interese.

Fiul a preluat mandatul de deputat al tatălui decedat

Pentru început vă propunem să faceți cunoștință cu Andi Grosaru. Este reprezentantul comunității italiene în Parlamentul României. A devenit deputat în 2016, după ce tatăl său, Mircea Grosaru a decedat, lăsând postul vacant. Am vrut să aflăm care este procedura internă a Asociației Italienilor din România privind desemnarea candidatului pentru Camera Deputaților și cum a ajuns tocmai domnul Andi Grosaru să fie acel candidat. Nu a fost cu putință.

Andi Grosaru, deputat minorități: Nu înțeleg ce anume să înțelegeți pentru că…, să înțeleg că dumneavostră nu cunoașteți cum funcționează sistemul sau… în România.

Reporter: E posibil să nu cunosc, explicați-mi, vă rog.

Andi Grosaru: Păi când veți reuși să puneți întrebări normale, atunci…

Reporter: V-am întrebat în ce alegeri ați participat, alegeri în cadrul…

Andi Grosaru: Dacă nu știți cum funcționează…

Reporter: Alegeri în cadrul comunității dumneavostră, alegeri parlamentare, la ce alegeri ați participat inițial? Ați fost desemnat de comunitatea dumneavostră, în primul rând, înainte să participați la alegerile parlamentare, nu? Au fost alegeri și în cadrul comunității?

Andi Grosaru: Păi sunt alegeri peste tot, nu înțeleg ce nu înțelegeți, pentru că toată lumea din țara asta știe. Puneți niște întrebări anormale.

Un deputat condamnat pentru conflict de interese i-a lăsat mandatul soției, până a expirat interdicția și a putut să-și reia locul

Îl lăsăm puțin pe domnul Grosaru să își limpezească gândurile și vă propunem să îl cunoașteți pe Longher Ghervazen, deputat din partea comunității poloneze. În 2014 a fost condamnat pentru conflict de interese după ce fratele și sora sa au fost angajați ilegal la Camera Deputaților. În urma deciziei instanței, a primit interdicție de a mai candida. Pentru a păstra în familie mandatul de deputat, în 2016 a pus-o pe listă tocmai pe soția sa. În 2020 i-a expirat interdicția și și-a luat înapoi mandatul de la soție.

Reporter: Este această întrebare, domnule, și-au păstrat între ei această funcție, și-au dat de la unul la altul.

Longher Ghervazen, deputat minorități: Da, a fost o chestiune la care nu se aștepta nimeni, v-am explicat.

Reporter: Deci din punctul dumneavostră de vedere este ok ce s-a întâmplat.

Longher Ghervazen: Ce să spunem, asta e.

Reporter: Dacă e ok sau nu!

Longher Ghervazen: He, asta e, mulțumesc.

Ne întoarcem la Andi Grosaru.

Andi Grosaru, deputat minorități: Deci, în primul rând, înțeleg că prin întrebările pe care le puneți nu înțelegeți cum funcționează România.

Reporter: Vă rog să îmi explicați.

Andi Grosaru: Sunteți reporter Digi24, bănuiesc că aveți cunoștințe.

Reporter: Vă rog să îmi explicați. Dacă nu înțeleg și nu știu, vă rog să imi explicați.

Andi Grosaru: Nu înțeleg, ce să…

Reporter: La ce alegeri ați participat dumneavostră? Alegeri în cadrul comunității și ați fost desemnat candidatul comunității?

Andi Grosaru: Cred că ar trebui să vă informați mai bine.

Fiică de deputat, pe urmele tatălui, datorită performanței pe care a obținut-o în domeniile în care a activat

Mai luăm o pauză ca să ne informăm și, în acest timp, vă facem cunoștință cu deputatul Dumitrița Gliga, fiica fostului deputat PSD de Mureș Vasile Gliga. În trecut și-a angajat soția la cabinetul parlamentar și a fost condamnat pentru conflict de interese. Astfel, anul trecut, social-democratul nu a mai putut candida nici la președinția Consiliului Județean Mureș, nici la Camera Deputaților. Așa că, și-a băgat la înaintare fiica.

Dumitrița Gliga, deputat PSD: Am fost pusă prima pe listă, probabil datorită confirmării în urma votului, ca și candidat la președinția Consiliului Județean Mureș.

Reporter: Nicio legătură cu faptul că sunteți fiica dânsului?

Dumitrița Gliga: Cred că votul oamenilor este mult mai presus decât absolut orice. Și votul a fost dat datorită performanței pe care am obținut-o în domeniile în care am activat, în ultimii 20 de ani.

Reporter: Dacă nu ați fi fost fiica dânsului credeți că mai aveați parte de această candidatură și să deveniți deputat?

Dumitrița Gliga: Cu siguranță da, pentru că am fost susținută în urma votului cetățenilor din județul Mureș.

Gheorghe Firtzak a fost deputat al minorităților naționale vreme de 16 ani. Apoi a fost condamnat pentru confllict de interese și a primit interdicția de a mai candida, după ce și-a angajat fiul la cabinetul parlamentar. Mandatul de deputat a rămas însă în familie, fiul fiind cel care a candidat în locul tatălui.

Iulius Firtzak, deputat minorități: Tatăl meu împlinise vârsta de pensionare, puterea nu mai era la fel de mare, în organizație se cristalizase deja dorința de a veni cu sânge proaspăt, oamenii au fost de acord ca eu să fiu, și au votat în adunarea generala a Uniunii ca eu să fiu candidat, deci lucrurile au curs…

Reporter: Se naște întrebarea firească, și legitimă până la urmă, dacă v-ați dat funcția mai departe, practic, în familie.

Iulius Firtzak: Bun. Dat?! Asta cu datul este simplificat mult. Am fost propus, dar să nu credeți că oamenii acceptă atât de ușor astfel de chestiuni.

Ajuns parlamentar, fiul unui fost deputat spune că nu are nicio legătură cariera sa politică cu cea a tatălui

Antal Istvan Lorant este fiul fostului deputat UDMR Antal Istvan care în anul 2016 nu a mai candidat. Fiul a intrat prima dată în Parlament în 2018 după decesul senatorului Verestoy Attila apoi, în 2020 a câștigat un nou mandat. Spune că nu are nicio legătură cariera sa politică cu cea a tatălui.

Antal Istvan Lorant: Am am mai tot fost pe listele UDMR-ului și în calitate de consilier local, și în calitate de candidat la Camera Deputaților în județele de sud din România, deci nu a fost în 2016 întâmplătoare, sau un tertip, să zic așa, că am ajuns să devin candidat.

La final îi dăm din nou cuvântului domnului Andi Grosaru.

Reporter: V-am pus o întrebare concretă la care nu îmi răspundeți.

Andi Grosaru, deputat minorități: V-am răspuns de mai multe ori și pe sală și aici.

Reporter: Nu răspundeți la întrebare

Andi Grosaru: Înseamnă că nu sunteți bun de reporter.

Reporter: Este foarte posibil, dar nu mi-ați răspuns la întrebare.

Andi Grosaru: Este foarte posibil. V-am răspuns la întrebare. Este deranjant, deja.

Reporter: Nu. Întrebarea mea era dacă dumneavostră ați fost votat în cadrul comunității dumneavostră…

Andi Grosaru: Peste tot, în toată lumea asta se fac alegeri, domnule, peste tot în toată lumea asta se fac alegeri, ce nu înțelegeți?

Reporter: Ați avut un alt contracandidat din partea comunității italiene?

Andi Grosaru: Mi-ați spus că îmi puneți o întrebare, mi-ați pus încă, până acum…, de câteva minute mă hărțuiți încontinu.

Reporter: Vă simțiți hărțuit?

Andi Grosaru: Păi văd că vă dau răspuns și nu vreți să îl luați ca atare, nu știu ce se întâmplă cu dumneavostră.

În această situație, am încercat să aflăm procedura de desemnare a candidatului pentru Parlamentul României, direct de la conducerea Asociației Italienilor. Președinte este chiar mama deputatului Andi Grosaru, Ioana Grosaru. Ne-a spus că nu dorește să vorbim prin telefon, ci doar față în față, urmând să o sunăm a doua zi pentru a stabili o întâlnire. Nu a mai putut fi contactată.

