Rămâi conectat

Curier Județean

Digitalizarea activităţii Spitalului Municipal Aiud continuă: Achiziție de pachete software și servicii IT

Lucian Daramus

Publicat

acum 3 ore

în

De

Digitalizarea activităţii Spitalului Municipal Aiud continuă

Spitalul Municipal Aiud a lansat, miercuri, 20 august 2025, în Sistemul Electronic de Achziții Publice (SEAP), procedura de achiziție prin licitație publică a serviciilor de dezvoltare și implementare destinate extinderii Sistemului Informatic Integrat actual și achiziționării echipamentelor aferente în cadrul proiectului „Digitalizarea activităţii Spitalului Municipal Aiud”. 

Proiectul este derulat prin PNRR.

Valoarea achiziției este de aproximativ 2,4 milioane de lei, fără TVA.

Data limită pentru primirea ofertelor este 30 septembrie 2025.

Urmează să fie achiziționate:
*Pachete software și sisteme informatice
*Pachete software pentru uz medical 
*Pachete software pentru rețele, internet și intranet 
*Pachete software pentru comutator (switch) sau router 
*Pachete software pentru gestionarea documentelor
*Pachete software de contabilizare a timpului sau pentru resurse umane
*Pachete software pentru sisteme de operare pentru computere personale (PC)
*Servicii de instalare de hardware
*Servicii IT: consultanța, dezvoltare de software, internet și asistență 
*Servicii de programare și de consultanță software
*Servicii de analiză și de programare de sisteme
*Servicii pentru sisteme și asistență

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

UPDATE FOTO | INCENDIU la Culdești-Vidra: Arde generalizat o locuință. Intervin pompierii

Ioana Oprean

Publicat

acum 25 de minute

în

26 august 2025

De

INCENDIU la Culdești-Vidra: Arde generalizat o locuință Un incendiu s-a produs marți după amiază în comuna Vidra.  Citește și: FOTO | Incendiu la o anexă gospodărească din Blaj. Arde o șură de pe strada Crișului „Secția de pompieri Câmpeni intervine pentru stingerea unui incendiu în localitatea Culdești (Vidra). Din informațiile primite de la apelant incendiul […]

Citește mai mult

Curier Județean

Tribunalul Alba își suspendă suspendă activitatea din 27 august 2025, până la retragerea proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraţilor. Excepții

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

26 august 2025

De

Tribunalul Alba își suspendă suspendă activitatea din 27 august 2025, până la retragerea proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraţilor. Excepții Tribunalul Alba își suspendă suspendă activitatea de miercuri, 27 august 2025, până la retragerea proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraţilor.  Adunarea generală a judecătorilor din cadrul Tribunalului […]

Citește mai mult

Curier Județean

Tânăr de 23 de ani, din Cugir, oprit de polițiști pentru un control: Avea dreptul de a conduce suspendat în urme unei alte infracțiuni rutiere

Ioana Oprean

Publicat

acum 9 ore

în

26 august 2025

De

Tânăr de 23 de ani, din Cugir, oprit de polițiști pentru un control: Avea dreptul de a conduce suspendat în urme unei alte infracțiuni rutiere Un tânăr de 23 de ani, din Cugir, a fost oprit de polițiști pentru un control pe o stradă din oraș. Acesta avea dreptul de a conduce suspendat în urme […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 2 ore

Cum va fi VREMEA în România până în 22 septembrie 2025: Temperaturi peste cele obișnuite în septembrie. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni

Cum va fi VREMEA până în 22 septembrie 2025: Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni La sfârșitul lunii august 2025...
Actualitateacum 5 ore

„Ai dreptul la bon fiscal!”: Campanie de informare realizată de ANAF cu scopul combaterii evaziunii fiscale

„Ai dreptul la bon fiscal!”: Campanie de informare realizată de ANAF Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a demarat o...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 20 de minute

A murit Oliviu Feneșan, fost conducător al echipei de fotbal Unirea Alba Iulia: A susținut-o și în cele mai grele momente

A murit Oliviu Feneșan, fost conducător al echipei de fotbal Unirea Alba Iulia A încetat din viață Oliviu Feneșan, un...
Ştirea zileiacum 5 ore

Curtea de Apel Alba Iulia SUSPENDĂ de miercuri ședințele de judecată, cu unele excepții, din cauza tăierii pensiilor speciale: Magistrații acuză campania agresivă împotriva autorităţii judecătoreşti

Curtea de Apel Alba Iulia SUSPENDĂ de miercuri ședințele de judecată, cu unele excepții, din cauza tăierii pensiilor speciale: Magistrații...

Curier Județean

Curier Județeanacum 25 de minute

UPDATE FOTO | INCENDIU la Culdești-Vidra: Arde generalizat o locuință. Intervin pompierii

INCENDIU la Culdești-Vidra: Arde generalizat o locuință Un incendiu s-a produs marți după amiază în comuna Vidra.  Citește și: FOTO...
Curier Județeanacum 3 ore

Digitalizarea activităţii Spitalului Municipal Aiud continuă: Achiziție de pachete software și servicii IT

Digitalizarea activităţii Spitalului Municipal Aiud continuă Spitalul Municipal Aiud a lansat, miercuri, 20 august 2025, în Sistemul Electronic de Achziții...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum o oră

Post de manager de proiect, plătit pentru 2 ore, scos la concurs de Primăria Alba Iulia: Ce condiții trebuie îndeplinite și cum poți obține funcția

Post de manager de proiect, plătit pentru 2 ore, scos la concurs de Primăria Alba Iulia: Ce condiții trebuie îndeplinite...
Politică Administrațieacum 3 ore

Primăria Aiud anunță luarea deciziei etapei de încadrare de către Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate, pentru proiectul “REALIZARE CORIDOR DE MOBILITATE URBANĂ INTEGRATĂ ȘI SUSTENABILĂ ÎN MUNICIPIUL AIUD”

Primăria Aiud anunță luarea deciziei etapei de încadrare de către Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate, pentru proiectul “REALIZARE...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 13 ore

26 august: Ziua Internaţională a Câinelui, cel mai bun prieten necuvântător

26 august: Ziua Internaţională a Câinelui, cel mai bun prieten necuvântător Ziua de 26 august a fost instituită ca Ziua...
Opinii - Comentariiacum 13 ore

26 august: Adoptarea declarației drepturilor omului și ale cetățeanului, prin care au fost puse bazele democrației moderne

26 august: Adoptarea declarației drepturilor omului și ale cetățeanului, prin care au fost puse bazele democrației moderne Declarația drepturilor omului...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea