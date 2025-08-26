Digitalizarea activităţii Spitalului Municipal Aiud continuă: Achiziție de pachete software și servicii IT

Digitalizarea activităţii Spitalului Municipal Aiud continuă

Spitalul Municipal Aiud a lansat, miercuri, 20 august 2025, în Sistemul Electronic de Achziții Publice (SEAP), procedura de achiziție prin licitație publică a serviciilor de dezvoltare și implementare destinate extinderii Sistemului Informatic Integrat actual și achiziționării echipamentelor aferente în cadrul proiectului „Digitalizarea activităţii Spitalului Municipal Aiud”.

Proiectul este derulat prin PNRR.

Valoarea achiziției este de aproximativ 2,4 milioane de lei, fără TVA.

Data limită pentru primirea ofertelor este 30 septembrie 2025.

Urmează să fie achiziționate:

*Pachete software și sisteme informatice

*Pachete software pentru uz medical

*Pachete software pentru rețele, internet și intranet

*Pachete software pentru comutator (switch) sau router

*Pachete software pentru gestionarea documentelor

*Pachete software de contabilizare a timpului sau pentru resurse umane

*Pachete software pentru sisteme de operare pentru computere personale (PC)

*Servicii de instalare de hardware

*Servicii IT: consultanța, dezvoltare de software, internet și asistență

*Servicii de programare și de consultanță software

*Servicii de analiză și de programare de sisteme

*Servicii pentru sisteme și asistență

