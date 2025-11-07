Diana Șoșoacă, audiată la Parchetul General: „Am imunitate absolută la nivel internațional, nu au voie nici să mă citeze”. Este cercetată pentru ultraj și alte infracțiuni

Diana Șoșoacă, audiată la Parchetul General: „Am imunitate absolută la nivel internațional, nu au voie nici să mă citeze”

Eurodeputata Diana Șoșoacă, lidera formațiunii SOS România, s-a prezentat vineri la Parchetul General pentru a fi audiată în dosarul în care este acuzată de 11 infracțiuni, între care propagandă legionară și promovarea cultului persoanelor condamnate pentru crime de război, potrivit AGERPRES.

Aceasta a transmis un mesaj virulent atât înainte, cât și după audieri, acuzând o „execuție politică” și afirmând că libertatea de exprimare este „mai restrânsă ca în comunism”.

Într-o filmare postată pe rețelele sociale înainte de a ajunge la Parchet, Șoșoacă s-a declarat revoltată: „Sunt chemată din nou. Pentru ce? Pentru că vorbesc. Atenție la ce vă spun: ceea ce mi se întâmplă mie azi, vi se va întâmpla și vouă – jurnaliștilor, politicienilor, profesorilor, studenților.

N-am omorât pe nimeni, n-am rănit pe nimeni, n-am furat, n-am acte de corupție. Am făcut doar bine. Iar binele poporului este tradus ca dezastrul politicienilor.” Ea a comparat situația actuală cu anii comunismului: „Mai multă libertate de exprimare era înainte de 1989 decât acum. Este inacceptabil.”

După audieri, europarlamentara a continuat atacurile la adresa autorităților române și europene: „Atât statul român, cât și Uniunea Europeană au încălcat grav tratatele și legislația internațională. Dacă mie mi se întâmplă asta, având imunitate absolută la nivel internațional, atunci voi, fără imunitate, sunteți sortiți pieirii totale.”

Șoșoacă a reluat comparațiile istorice și a criticat situația drepturilor civice din România: „De ce au murit oamenii în 1989? Atunci lumea voia libertate și libertatea de exprimare pe care nu o aveau. Suntem în anii ’50.”

Eurodeputata este cercetată pentru comiterea a 11 infracțiuni, inclusiv promovarea cultului persoanelor condamnate pentru genocid, promovarea ideilor fasciste și legionare, antisemitism, negarea Holocaustului, patru infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal și ultraj.

În septembrie 2025, procurorul general a solicitat Parlamentului European ridicarea imunității parlamentare a Dianei Șoșoacă, cerere transmisă Comisiei Juridice a PE.

