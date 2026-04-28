Diana Șoșoacă a rămas fără imunitate în Parlamentul European și poate fi anchetată penal. De ce fapte este acuzată

Parlamentul European a votat marţi, 28 aprilie 2026, pentru ridicarea imunităţii eurodeputatei Dianei Iovanovici Şoşoacă pentru toate presupusele infracţiuni pentru care este anchetată în România. Măsură care permite astfel autorităților din România să continue ancheta penală în care eurodeputata este vizată pentru mai multe infracțiuni.

Există o singură excepţie, cea legată de un discurs susţinut în plenul legislativului european în care îl elogia pe dictatorul român Nicolae Ceauşescu.

Practic, au avut loc două voturi în plenul PE prin ridicare de mâini, în baza raportului eurodeputatului Dominik Tarczynski din grupul Conservatorii şi Reformiştii Europeni (ECR) prin care se solicita ridicarea imunităţii parlamentare a eurodeputatei pentru şapte presupuse infracţiuni pentru care este anchetată în România.

Faptele pentru care i s-au ridicat imunitatea

Imunitatea a fost ridicată pentru faptele încadrate la punctele B, C, D, E, F, G și H din dosar. Acestea includ o presupusă lipsire de libertate din anul 2021, mai multe declarații și mesaje publice considerate de autoritățile române ca având caracter extremist sau antisemit, precum și o presupusă amenințare la adresa unor polițiști.

În schimb, pentru punctul I, care vizează un discurs susținut în plenul Parlamentului European în februarie 2025, eurodeputata își păstrează imunitatea. Parlamentul European a considerat că acea intervenție se încadrează în exercitarea mandatului parlamentar și este protejată de principiul libertății de exprimare în forul legislativ european.

În ansamblu, Comisia juridică a apreciat că faptele pentru care s-a solicitat ridicarea imunității nu au legătură directă cu activitatea parlamentară, cu excepția declarației din plen, și nu au fost identificate indicii privind o eventuală urmărire penală cu caracter politic.

Decizia a fost transmisă autorităților române, care pot continua procedurile judiciare în dosarele pentru care imunitatea a fost ridicată.

Decizia Parlamentului European și reacția publică

Votul din plen confirmă concluziile comisiei de specialitate și înlătură protecția juridică oferită de mandatul european în fața autorităților naționale. În urma acestei decizii, ancheta din România poate continua în privința faptelor menționate în dosar, fără restricțiile impuse de imunitatea parlamentară, potrivit ziare.com.

Diana Șoșoacă a comentat situația printr-o intervenție video, în care a afirmat: „Ca să înțelegeți cum merge totul în Parlamentul European, nimeni nu mai are voie să spună nimic, iar tocmai pentru asta vom spune toți. Vă îmbrățișez, trebuie să fiu atentă la vot”.

