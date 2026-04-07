Destinația Anului 2026 | Ținutul Transapuseana, Cetatea Alba Carolina și Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, calificate în finala concursului pentru desemnarea celor mai apreciate destinații turistice din România
Luni, 6 aprilie 2026, s-a deschis etapa de votare pentru cele mai apreciate destinații turistice din România iar publicul este invitat să voteze și să susțină destinațiile preferate finaliste în cele 11 categorii ale competiției Destinația Anului 2026.
Trei destinații din județul Alba, Transapuseana (renumită pentru șurile și casele cu acoperiș de paie) – categoria Tărâmuri fermecate, Cetatea Alba Carolina – categoria Sanctuare ale istoriei și Muzeul Național al Unirii Alba Iulia – categoria Târâmul cunoașterii sunt calificate în finală.
„Destinația Anului 2026 intră în etapa votului public. În fiecare an, sute de mii de români sunt invitați să își susțină destinațiile preferate și locurile care le definesc comunitatea.
De la orașe și sate cu identitate puternică până la stațiuni, regiuni și atracții naturale care merită să fie recunoscute la nivel național, fiecare vot devine o declarație de susținere pentru frumusețile României și o inspirație pentru a-ți reîncărca bateriile în vacanțe de neuitat”, au transmis organizatorii.
Peste 250 de destinații din aproape toate județele țării au fost nominalizate în competiția Destinația Anului 2026, într-o ediție care confirmă interesul tot mai puternic al românilor pentru valorile și locurile care definesc România turistică, au anunțat organizatorii chiar de Dragobete.
Opt dintre nominalizări au fost din județul Alba.
