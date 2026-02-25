Destinația Anului 2026: 8 nominalizări din Alba în competiția care își propune să arate care sunt locurile definitorii pentru România: Rimetea, între laureatele din 2025
Destinația Anului 2026: 8 nominalizări din Alba în competiția care își propune să arate care sunt locurile definitorii pentru România
Etapa de nominalizări a competiției „Destinația Anului 2026” aduce în prim-plan un număr impresionant de destinații iubite de români.
Peste 250 de destinații din aproape toate județele țării au fost nominalizate în competiția Destinația Anului 2026, într-o ediție care confirmă interesul tot mai puternic al românilor pentru valorile și locurile care definesc România turistică, au anunțat organizatorii chiar de Dragobete. Opt dintre nominalizări sunt din județul Alba.
Între 20 octombrie 2025 și 15 ianuarie 2026, publicul, partenerii și membrii juriului au nominalizat destinații care merită recunoaștere la nivel național, de la orașe și stațiuni, la sate, regiuni naturale și atracții culturale. Încheierea etapei de nominalizări marchează deschiderea oficială a sezonului competițional 2026 și dă startul unui proces de evaluare amplu, care va desemna destinațiile ce vor inspira românii și ne va aduce, în final, răspunsul la întrebarea: Care va fi Destinația Anului 2026 în România?
„Amploarea nominalizărilor din acest an confirmă că interesul românilor pentru propria țară este în creștere. Destinația Anului nu este doar o competiție, ci un mijloc de a aduce în prim-plan locuri, comunități și inițiative care merită cunoscute și susținute. Prin mecanismul său – care combină implicarea publicului, expertiza juriului și analiza obiectivă – contribuie la consolidarea încrederii în turismul românesc și la orientarea alegerilor de vacanță către destinații din România.
În 2026, competiția este prezidată de Alexandru Filip, Manager OMD Tulcea și reprezentant al Deltei Dunării – câștigătoarea Marelui Premiu în ediția 2025 –, o alegere care reflectă continuitatea și transferul de responsabilitate între destinațiile care au demonstrat excelență în turismul românesc”, se arată într-un comunicat de presă.
„Întreaga viață profesională mi-am dedicat-o promovării turismului românesc, așa că am primit propunerea de a fi președintele juriului în competiția Destinația Anului 2026 cu onoare, recunoștință și un sentiment de împlinire. Astfel, trec de la emoția câștigării Marelui Premiu anul trecut, în numele Deltei Dunării, la responsabilitatea de a juriza alte destinații din țară cu mare potențial turistic. O voi face cu profesionialism și bucurie. Mulțumesc organizatorilor pentru oportunitatea oferită!”, a declarat Alexandru Filip, președintele juriului din acest an.
„În arhitectura competiției, juriul are un rol important în asigurarea unui proces echilibrat și credibil, contribuind atât în etapa nominalizărilor, cât și în evaluarea finală a destinațiilor. În prima etapă, membrii juriului au nominalizat destinații pentru fiecare categorie și au ajutat la conturarea listei inițiale de competitori. Ulterior, în etapa finală de evaluare, votul juriului se adaugă votului publicului și cercetării realizate la nivel național, rezultând un mecanism mixt de desemnare a câștigătorilor. Prin expertiza și experiența lor, membrii juriului oferă o perspectivă strategică asupra performanței și potențialului fiecărei destinații.
Noutatea ediției 2026 este lărgirea prezidiului juriului cu Destinații-inspirație, adică destinațiile clasate pe locul I într-una din categoriile competiției, în ultimele trei sezoane. Acestea nu mai pot participa în acest sezon al competiției, însă capătă un rol strategic: reprezentanții lor pot nominaliza alte destinații și au un rol consultativ în etapele competiției. Prin această formulă, Destinația Anului creează un mecanism de transfer de experiență și responsabilitate de la generațiile de câștigători la noii concurenți, consolidând statutul competiției ca platformă națională de referință pentru turismul românesc”, se precizează în comunicatul de presă amintit.
În perioada 25 februarie – 7 aprilie 2026, destinațiile calificate în etapa a doua vor fi evaluate pe baza unui set de criterii obiective și măsurabile, fiecare destinație primind un punctaj pentru fiecare criteriu. Pe baza punctajului primit de destinații, se va genera un clasament pentru fiecare categorie și se vor selecta maxim 10 finalisti per categorie.
În perioada 7-30 aprilie 2026 publicul se poate implica în competiție, votând destinația preferată din fiecare categorie. În același timp, destinațiile primesc puncte pe baza votului juriului de specialiști și pe baza rezultatelor cercetării „Destinația Anului”.
Câștigătorii celei de-a șasea ediții a competiției „Destinația Anului” vor fi anunțați, în 5 mai 2026, în cadrul Galei Destinația Anului 2026, care va avea loc în luna mai 2026 la Cazino Constanța!
Lista completă a destinațiilor nominalizate
Orașe care inspiră
Alba Iulia, Alba
Arad, Arad
Baia Mare, Maramureș
Bistrița, Bistrița-Năsăud
Blaj, Alba
București, București
Cluj-Napoca, Cluj
Constanța, Constanța
Craiova, Dolj
Curtea de Argeș, Argeș
Deva, Hunedoara
Drobeta-Turnu Severin, Mehedinți
Făgăraș, Brașov
Hunedoara, Hunedoara
Iași, Iași
Năsăud, Bistrița-Năsăud
Piatra Neamț, Neamț
Reșița, Caraș-Severin
Satu Mare, Satu Mare
Sighișoara, Mureș
Suceava, Suceava
Sulina, Tulcea
Târgu Jiu, Gorj
Târgu Mureș, Mureș
Timișoara, Timiș
Stațiuni Balneare
Băile Herculane, Caraș-Severin
Băile Miercurea Sibiului, Sibiu
Băile Sărate Ocna Mureș, Alba
Borsec, Harghita
Călimănești-Căciulata, Vâlcea
Bala, Mehedinți
Covasna, Covasna
Băile Govora, Vâlcea
Lacul Sărat, Brăila
Moneasa, Arad
Ocna Sibiului, Sibiu
Praid, Harghita
Slănic Moldova, Bacău
Târgu Ocna, Bacău
Tășnad, Satu Mare
Techirghiol, Constanța
Stațiuni Turistice
Băile Balvanyos, Covasna
Băile Felix, Bihor
Borșa, Maramureș
Colibița, Bistrița-Năsăud
Jurilovca, Tulcea
Luna Șes (Negrești-Oaș), Satu Mare
Rânca, Gorj
Râșnov, Brașov
Sinaia, Prahova
Straja, Hunedoara
Vama Buzăului, Brașov
Vatra Dornei, Suceava
Tărâmuri fermecate – zone geografice sau localități cu un bogat tezaur de natură, istorie și tradiție
Banatul Montan, Caraș-Severin
Bicaz și împrejurimile, Neamț
Bran – Moieciu – Fundata, Brașov
Breaza, Prahova
Clisura Dunării, Caraș-Severin, Mehedinți
Colinele Transilvaniei, Sibiu, Brașov, Mureș
Eco Maramureș, Maramureș
Geoparcul Internațional UNESCO Ținutul Buzăului, Buzău
Izvoarele Vâlcii, Vâlcea
Mărginimea Sibiului, Sibiu
Munții Măcinului, Tulcea
Oltenia de sub Munte, Vâlcea
Parcul Natural Apuseni, Bihor
Parcul Natural Bucegi, Prahova, Dâmbovița, Brașov
Parcul Natural Apuseni, Bihor
Rezervația Naturală Cheile Tișiței, Vrancea
Riviera Românească, Constanța
Ruta Bisericilor de Lemn din Județul Vaslui, Vaslui
Ruta Culelor Olteniei, Dolj
Țara Codrului, Maramureș, Satu Mare
Țara Colibelor (Râu Sadului), Sibiu
Țara de Sus, Botoșani
Țara Dornelor, Suceava
Țara Făgetului, Timiș
Țara Făgărașului, Brașov
Țara Făgetului, Timiș
Pădurea Craiului, Bihor
Ținutul Conacelor, Covasna
Ținutul Pădurenilor, Hunedoara
Ținutul Rarăului, Suceava
Ținutul Zimbrului, Neamț
Ținutul Transapuseana, Alba
Valea Mureșului, Arad
Sate de poveste
Albac, Alba
Arpașu de Jos, Sibiu
Banpotoc, Hunedoara
Bârsana, Maramureș
Breb, Maramureș
Cacica, Suceava
Charlottenburg, Timiș
Ciocănești, Suceava
Cobor, Brașov
Dâmbovicioara, Argeș
Gărâna, Caraș-Severin
Hobița (Peștișani), Gorj
Lunca de Sus, Harghita
Măgura, Brașov
Polovragi, Gorj
Porumbacu de Jos, Sibiu
Posmuș, Bistrița-Năsăud
Rășinari, Sibiu
Richiș, Sibiu
Românești, Iași
Roșia Nouă, Arad
Sâncraiu, Cluj
Sarichioi, Tulcea
Saschiz, Mureș
Siriu, Buzău
Vadu, Corbu, Constanța
Vaideeni, Vâlcea
Vânători-Neamț, Neamț
Viscri, Brașov
Vișeu de Sus, Maramureș
Vorona, Botoșani
Nuclee urbane – străzi, bulevarde, piațete, faleze, promenade care, prin atmosferă, evenimente și viață socială, sunt o destinație turistică în sine
Bulevardul Unirii (Parlament – Piața Alba Iulia), București
Calea Victoriei, București
Ansamblul urban „Piața 1 Decembrie 1918”, Botoșani
Faleza Cazino & Port Turistic Tomis, Constanța
Faleza Crișului Repede, Oradea, Bihor
Faleza și Memorialul Ivan Patzaichin, Tulcea
Faleza Mureșului, Arad, Arad
Centrul Istoric Lipscani, București
Piața Huet, Sibiu
Piața Mare, Sibiu
Piața Obor, București
Piața Sfatului, Brașov
Piața Unirii, Oradea, Bihor
Piața Unirii, București
Piața Unirii, Timișoara, Timiș
Ruta Mihai Eminescu, Botoșani
Strada Republicii, Brașov
Strada Ștefan cel Mare și Sfânt, Iași
Piața Victoriei, Timișoara, Timiș
Joacă și Adrenalină – experiențe recreative și sportive, destinate copiilor, familiilor și vizitatorilor în căutare de activități dinamice și interactive
Alpine Coaster Toplița, Harghita
Experiențe susținute de Anii Drumeției, Sibiu
Aqua Magic, Mamaia, Constanța
Aquapark Nymphaea, Bihor
Arca Land, Iași
Arka Park Păltiniș, Sibiu
Arsenal Park, Hunedoara
Baby O Beach Club, Harghita
Brambura Park (Avrig), Sibiu
Complex Agrement Ariniș (Gura Humorului), Suceava
Complexul Lacul Binder, Sibiu
Cornișa Aquapark & Sports, Botoșani
DexiWorld Park (Mălaia), Vâlcea
Dinosaur World Transylvania, Hunedoara
Domeniul Schiabil Transalpina (Voineasa), Vâlcea
Durău Park, Neamț
Grădina Zoologică Ploiești (Bucov), Prahova
Insect Park, Harghita
Magic Park Râșnov, Brașov
Orășelul Copiilor, București
Parc Aventura Brașov, Brașov
Parcul de Aventură EscapeLand, Galați
Playtopia, Sibiu
Povestea Calendarului, Sibiu
Experiențe pe Riviera Lacului Bicaz, Neamț
Therme București, București
Wonderland Resort (Cluj-Napoca), Cluj
Grădina Zoologică Sibiu, Sibiu
Sanctuare ale Istoriei – obiective de patrimoniu istoric și spiritual ce pun în valoare arhitectura, tradițiile și moștenirea trecutului
Ansamblul Monumental Curtea Domnească (Târgoviște), Dâmbovița
Așezările rupestre din Munții Buzăului, Buzău
Biserica Evanghelică din Alma Vii, Sibiu
Biserica Fortificată din Câlnic, Alba
Biserica Greacă „Buna Vestire”, Brăila
Castelul Mocioni (Foeni), Timiș
Castelul Bánffy din Bonțida, Cluj
Castelul Bánffy din Răscruci, Cluj
Castelul Cantacuzino (Bușteni), Prahova
Castelul Peleș (Sinaia), Prahova
Castrul Roman Jidova, Argeș
Cetatea Alba Iulia, Alba
Cetatea de Scaun a Sucevei, Suceava
Cetatea Deva, Hunedoara
Cetatea Enisala, Tulcea
Cetatea Făgăraș, Brașov
Cetatea Oradea, Bihor
Cetatea Poienari, Argeș
Cetatea Sighișoara, Mureș
Complexul Arheologic Porolissum, Sălaj
Domeniul Cantacuzino (Florești), Prahova
Mănăstirea Neamț, Neamț
Mănăstirea Pantocrator (Drăgănești-Vlașca), Teleorman
Mănăstirea Voroneț, Suceava
Mănăstirile cu fortificații ale Municipiului Iași, Iași
Mausoleele Eroilor din Mărășești, Mărăști, Soveja și Focșani, Vrancea
Monumentul Tropaeum Traiani (Adamclisi), Constanța
Sanctuarul Neolitic de la Parța, Timiș
Semeringul Bănățean – Calea ferată Oravița–Anina, Caraș-Severin
Sinagoga Cerealistilor, Bacău
Șumuleu Ciuc, Harghita
Ulpia Traiana Sarmizegetusa, Hunedoara
Tărâmul cunoașterii – obiective cu rol educativ, ce promovează cunoașterea, știința, arta și cultura prin colecții, expoziții și programe interactive pentru public
Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul”, Vâlcea
Biblioteca Veche a Universității Tehnice „Gheorghe Asachi”, Iași
Casa Dosoftei (Muzeul „Sf. Ierarh Dosoftei – Mitropolitul”), Iași
Centrul Muzeal Ecoturistic Delta Dunării, Tulcea
Delfinariu – Planetariu – Microrezervație naturală, Constanța
Conacul Petre P. Carp (Țibănești), Iași
Ferma Animalelor (Pantelimon), București
Fundația Kallós Zoltán (Răscruci), Cluj
Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu”, Botoșani
MINA – Museum of Immersive New Art, București
Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, București
Muzeul Arhitecturii Populare din Gorj (Curtișoara), Gorj
Muzeul Bucovinei, Suceava
Muzeul Cărții și Exilului Românesc, Dolj
Muzeul Chihlimbarului (Colți), Buzău
Muzeul Civilizației Urbane Brașov, Brașov
Muzeul de Artă Craiova, Dolj
Muzeul de Artă Eneolitică Cucuteni (Piatra Neamț), Neamț
Muzeul de Artă Populară „Ligia Alexandra Bodea”, Sălaj
Muzeul de Etnografie Brașov, Brașov
Muzeul Ion Irimescu (Fălticeni), Suceava
Muzeul Județean Mureș, Mureș
Muzeul Județean Satu Mare, Satu Mare
Muzeul Județean Teleorman, Teleorman
Muzeul Memorial „Nicolae Bălcescu”, Vâlcea
Muzeul Național Brukenthal, Sibiu
Muzeul Satului Pescăresc, Tulcea
Muzeul Satului Vâlcean, Vâlcea
Muzeul Țării Crișurilor (Oradea), Bihor
Muzeul Sportului și Turismului Montan Brașov, Brașov
Muzeul Tradițiilor Militare Dâmbovițene, Dâmbovița
Muzeul Național al Unirii (Alba Iulia), Alba
Muzeul Vrancei, Vrancea
Muzeul-Atelier „Școala de la Piscu”, Ilfov
Prima Școală Românească, Brașov
Traseul cultural „Ținutul Geniilor”, Botoșani
Comori naturale – formațiuni/atracții geologice, peșteri, ape sau alte atracții naturale cu acces amenajat și management de obiectiv turistic, oferind experiențe autentice în aer liber
Cascada Bigăr, Caraș-Severin
Cascada Moara Dracilor (Mălaia), Vâlcea
Cascada Șopot (Pietroasa), Timiș
Cheile Nerei, Caraș-Severin
Cheile Turzii, Cluj
Grădina Zmeilor, Sălaj
Lacul Bâlea, Sibiu
Lacul Roșu, Harghita
Lacul Sfânta Ana, Harghita
Lacul Ursu (Sovata), Mureș
Pădurea Letea, Tulcea
Parcul Dendrologic Miclăușeni, Iași
Parcul Natural Balta Mică a Brăilei, Brăila
Peștera Bolii, Hunedoara
Peștera Ialomiței, Dâmbovița
Peștera Meziad, Bihor
Peștera Muierii, Gorj
Peștera Polovragi, Gorj
Peștera Sf. Andrei, Ion Corvin, Constanța
Peștera Urșilor, Bihor
Peștera Vântului, Bihor
Plajele Deltei Dunării (Sfântu Gheorghe – Sulina), Tulcea
Rezervația Geologică „12 Apostoli”, Suceava, Harghita, Mureș, Bistrița-Năsăud
Rezervația Naturală Pădurea Troianul, Teleorman
Rezervația Naturală Racoș, Brașov
Rezervația Tinovul Mohoș, Harghita
Salina Târgu Ocna, Bacău
Salina Turda, Cluj
Vărsarea Dunării în Marea Neagră (Sfântu Gheorghe), Tulcea
Via Ferrata Astragalus (Cheile Șugăului–Munticelu), Neamț
Vulcanii Noroioși, Buzău
Landmark – embleme ale turismului cultural, remarcabile prin valoarea artistică, arhitecturală și simbolică
Ansamblul Sculptural Constantin Brâncuși (Târgu Jiu), Gorj
Ansamblul urbanistic Palas și Grădina Palas, Iași
Ateneul Român, București
Bastionul „Maria Terezia”, Timișoara, Timiș
Biserica Densuș, Hunedoara
Biserica Fortificată Biertan, Sibiu
Biserica Neagră, Brașov
Casa cu Blazoane (Chiojdu), Buzău
Catedrala Evanghelică „Sf. Maria”, Sibiu
Cazinoul Băilor, Vatra Dornei
Cazinoul Constanța, Constanța
Opera Națională Română Timișoara, Timiș
Palatul Vulturul Negru, Oradea, Bihor
Teatrul Național „Vasile Alecsandri”, Iași
Turnul Chindiei (Târgoviște), Dâmbovița
Destinațiile clasate pe locul I la categoria din care au făcut parte în 2025:
Delta Dunării
Oradea
Sovata
Rimetea
Dino Parc Râșnov
Muzeul Astra Sibiu
Județele Brașov și Sibiu
Destinațiile clasate pe locul I la categoria din care au făcut parte în 2024:
Cetățile Dacice din munții Orăștiei
Sibiu
Bran
Biertan
Mini Transilvania Odorheiu Secuiesc
Castelul Corvinilor Hunedoara
Destinațiile clasate pe locul I la categoria din care au făcut parte în 2023:
Brașov
Ținutul Mănăstirilor din Bucovina
Țara Hațegului
Mamaia
Palatul Culturii din Iași
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Destinația Anului 2026: 8 nominalizări din Alba în competiția care își propune să arate care sunt locurile definitorii pentru România: Rimetea, între laureatele din 2025
