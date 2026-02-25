Destinația Anului 2026: 8 nominalizări din Alba în competiția care își propune să arate care sunt locurile definitorii pentru România: Rimetea, între laureatele din 2025

Destinația Anului 2026: 8 nominalizări din Alba în competiția care își propune să arate care sunt locurile definitorii pentru România

Etapa de nominalizări a competiției „Destinația Anului 2026” aduce în prim-plan un număr impresionant de destinații iubite de români.

Peste 250 de destinații din aproape toate județele țării au fost nominalizate în competiția Destinația Anului 2026, într-o ediție care confirmă interesul tot mai puternic al românilor pentru valorile și locurile care definesc România turistică, au anunțat organizatorii chiar de Dragobete. Opt dintre nominalizări sunt din județul Alba.

Între 20 octombrie 2025 și 15 ianuarie 2026, publicul, partenerii și membrii juriului au nominalizat destinații care merită recunoaștere la nivel național, de la orașe și stațiuni, la sate, regiuni naturale și atracții culturale. Încheierea etapei de nominalizări marchează deschiderea oficială a sezonului competițional 2026 și dă startul unui proces de evaluare amplu, care va desemna destinațiile ce vor inspira românii și ne va aduce, în final, răspunsul la întrebarea: Care va fi Destinația Anului 2026 în România?

„Amploarea nominalizărilor din acest an confirmă că interesul românilor pentru propria țară este în creștere. Destinația Anului nu este doar o competiție, ci un mijloc de a aduce în prim-plan locuri, comunități și inițiative care merită cunoscute și susținute. Prin mecanismul său – care combină implicarea publicului, expertiza juriului și analiza obiectivă – contribuie la consolidarea încrederii în turismul românesc și la orientarea alegerilor de vacanță către destinații din România.

În 2026, competiția este prezidată de Alexandru Filip, Manager OMD Tulcea și reprezentant al Deltei Dunării – câștigătoarea Marelui Premiu în ediția 2025 –, o alegere care reflectă continuitatea și transferul de responsabilitate între destinațiile care au demonstrat excelență în turismul românesc”, se arată într-un comunicat de presă.

„Întreaga viață profesională mi-am dedicat-o promovării turismului românesc, așa că am primit propunerea de a fi președintele juriului în competiția Destinația Anului 2026 cu onoare, recunoștință și un sentiment de împlinire. Astfel, trec de la emoția câștigării Marelui Premiu anul trecut, în numele Deltei Dunării, la responsabilitatea de a juriza alte destinații din țară cu mare potențial turistic. O voi face cu profesionialism și bucurie. Mulțumesc organizatorilor pentru oportunitatea oferită!”, a declarat Alexandru Filip, președintele juriului din acest an.

„În arhitectura competiției, juriul are un rol important în asigurarea unui proces echilibrat și credibil, contribuind atât în etapa nominalizărilor, cât și în evaluarea finală a destinațiilor. În prima etapă, membrii juriului au nominalizat destinații pentru fiecare categorie și au ajutat la conturarea listei inițiale de competitori. Ulterior, în etapa finală de evaluare, votul juriului se adaugă votului publicului și cercetării realizate la nivel național, rezultând un mecanism mixt de desemnare a câștigătorilor. Prin expertiza și experiența lor, membrii juriului oferă o perspectivă strategică asupra performanței și potențialului fiecărei destinații.

Noutatea ediției 2026 este lărgirea prezidiului juriului cu Destinații-inspirație, adică destinațiile clasate pe locul I într-una din categoriile competiției, în ultimele trei sezoane. Acestea nu mai pot participa în acest sezon al competiției, însă capătă un rol strategic: reprezentanții lor pot nominaliza alte destinații și au un rol consultativ în etapele competiției. Prin această formulă, Destinația Anului creează un mecanism de transfer de experiență și responsabilitate de la generațiile de câștigători la noii concurenți, consolidând statutul competiției ca platformă națională de referință pentru turismul românesc”, se precizează în comunicatul de presă amintit.

În perioada 25 februarie – 7 aprilie 2026, destinațiile calificate în etapa a doua vor fi evaluate pe baza unui set de criterii obiective și măsurabile, fiecare destinație primind un punctaj pentru fiecare criteriu. Pe baza punctajului primit de destinații, se va genera un clasament pentru fiecare categorie și se vor selecta maxim 10 finalisti per categorie.

În perioada 7-30 aprilie 2026 publicul se poate implica în competiție, votând destinația preferată din fiecare categorie. În același timp, destinațiile primesc puncte pe baza votului juriului de specialiști și pe baza rezultatelor cercetării „Destinația Anului”.

Câștigătorii celei de-a șasea ediții a competiției „Destinația Anului” vor fi anunțați, în 5 mai 2026, în cadrul Galei Destinația Anului 2026, care va avea loc în luna mai 2026 la Cazino Constanța!

Lista completă a destinațiilor nominalizate

Orașe care inspiră

Alba Iulia, Alba

Arad, Arad

Baia Mare, Maramureș

Bistrița, Bistrița-Năsăud

Blaj, Alba

București, București

Cluj-Napoca, Cluj

Constanța, Constanța

Craiova, Dolj

Curtea de Argeș, Argeș

Deva, Hunedoara

Drobeta-Turnu Severin, Mehedinți

Făgăraș, Brașov

Hunedoara, Hunedoara

Iași, Iași

Năsăud, Bistrița-Năsăud

Piatra Neamț, Neamț

Reșița, Caraș-Severin

Satu Mare, Satu Mare

Sighișoara, Mureș

Suceava, Suceava

Sulina, Tulcea

Târgu Jiu, Gorj

Târgu Mureș, Mureș

Timișoara, Timiș

Stațiuni Balneare

Băile Herculane, Caraș-Severin

Băile Miercurea Sibiului, Sibiu

Băile Sărate Ocna Mureș, Alba

Borsec, Harghita

Călimănești-Căciulata, Vâlcea

Bala, Mehedinți

Covasna, Covasna

Băile Govora, Vâlcea

Lacul Sărat, Brăila

Moneasa, Arad

Ocna Sibiului, Sibiu

Praid, Harghita

Slănic Moldova, Bacău

Târgu Ocna, Bacău

Tășnad, Satu Mare

Techirghiol, Constanța

Stațiuni Turistice

Băile Balvanyos, Covasna

Băile Felix, Bihor

Borșa, Maramureș

Colibița, Bistrița-Năsăud

Jurilovca, Tulcea

Luna Șes (Negrești-Oaș), Satu Mare

Rânca, Gorj

Râșnov, Brașov

Sinaia, Prahova

Straja, Hunedoara

Vama Buzăului, Brașov

Vatra Dornei, Suceava

Tărâmuri fermecate – zone geografice sau localități cu un bogat tezaur de natură, istorie și tradiție

Banatul Montan, Caraș-Severin

Bicaz și împrejurimile, Neamț

Bran – Moieciu – Fundata, Brașov

Breaza, Prahova

Clisura Dunării, Caraș-Severin, Mehedinți

Colinele Transilvaniei, Sibiu, Brașov, Mureș

Eco Maramureș, Maramureș

Geoparcul Internațional UNESCO Ținutul Buzăului, Buzău

Izvoarele Vâlcii, Vâlcea

Mărginimea Sibiului, Sibiu

Munții Măcinului, Tulcea

Oltenia de sub Munte, Vâlcea

Parcul Natural Apuseni, Bihor

Parcul Natural Bucegi, Prahova, Dâmbovița, Brașov

Parcul Natural Apuseni, Bihor

Rezervația Naturală Cheile Tișiței, Vrancea

Riviera Românească, Constanța

Ruta Bisericilor de Lemn din Județul Vaslui, Vaslui

Ruta Culelor Olteniei, Dolj

Țara Codrului, Maramureș, Satu Mare

Țara Colibelor (Râu Sadului), Sibiu

Țara de Sus, Botoșani

Țara Dornelor, Suceava

Țara Făgetului, Timiș

Țara Făgărașului, Brașov

Țara Făgetului, Timiș

Pădurea Craiului, Bihor

Ținutul Conacelor, Covasna

Ținutul Pădurenilor, Hunedoara

Ținutul Rarăului, Suceava

Ținutul Zimbrului, Neamț

Ținutul Transapuseana, Alba

Valea Mureșului, Arad

Sate de poveste

Albac, Alba

Arpașu de Jos, Sibiu

Banpotoc, Hunedoara

Bârsana, Maramureș

Breb, Maramureș

Cacica, Suceava

Charlottenburg, Timiș

Ciocănești, Suceava

Cobor, Brașov

Dâmbovicioara, Argeș

Gărâna, Caraș-Severin

Hobița (Peștișani), Gorj

Lunca de Sus, Harghita

Măgura, Brașov

Polovragi, Gorj

Porumbacu de Jos, Sibiu

Posmuș, Bistrița-Năsăud

Rășinari, Sibiu

Richiș, Sibiu

Românești, Iași

Roșia Nouă, Arad

Sâncraiu, Cluj

Sarichioi, Tulcea

Saschiz, Mureș

Siriu, Buzău

Vadu, Corbu, Constanța

Vaideeni, Vâlcea

Vânători-Neamț, Neamț

Viscri, Brașov

Vișeu de Sus, Maramureș

Vorona, Botoșani

Nuclee urbane – străzi, bulevarde, piațete, faleze, promenade care, prin atmosferă, evenimente și viață socială, sunt o destinație turistică în sine

Bulevardul Unirii (Parlament – Piața Alba Iulia), București

Calea Victoriei, București

Ansamblul urban „Piața 1 Decembrie 1918”, Botoșani

Faleza Cazino & Port Turistic Tomis, Constanța

Faleza Crișului Repede, Oradea, Bihor

Faleza și Memorialul Ivan Patzaichin, Tulcea

Faleza Mureșului, Arad, Arad

Centrul Istoric Lipscani, București

Piața Huet, Sibiu

Piața Mare, Sibiu

Piața Obor, București

Piața Sfatului, Brașov

Piața Unirii, Oradea, Bihor

Piața Unirii, București

Piața Unirii, Timișoara, Timiș

Ruta Mihai Eminescu, Botoșani

Strada Republicii, Brașov

Strada Ștefan cel Mare și Sfânt, Iași

Piața Victoriei, Timișoara, Timiș

Joacă și Adrenalină – experiențe recreative și sportive, destinate copiilor, familiilor și vizitatorilor în căutare de activități dinamice și interactive

Alpine Coaster Toplița, Harghita

Experiențe susținute de Anii Drumeției, Sibiu

Aqua Magic, Mamaia, Constanța

Aquapark Nymphaea, Bihor

Arca Land, Iași

Arka Park Păltiniș, Sibiu

Arsenal Park, Hunedoara

Baby O Beach Club, Harghita

Brambura Park (Avrig), Sibiu

Complex Agrement Ariniș (Gura Humorului), Suceava

Complexul Lacul Binder, Sibiu

Cornișa Aquapark & Sports, Botoșani

DexiWorld Park (Mălaia), Vâlcea

Dinosaur World Transylvania, Hunedoara

Domeniul Schiabil Transalpina (Voineasa), Vâlcea

Durău Park, Neamț

Grădina Zoologică Ploiești (Bucov), Prahova

Insect Park, Harghita

Magic Park Râșnov, Brașov

Orășelul Copiilor, București

Parc Aventura Brașov, Brașov

Parcul de Aventură EscapeLand, Galați

Playtopia, Sibiu

Povestea Calendarului, Sibiu

Experiențe pe Riviera Lacului Bicaz, Neamț

Therme București, București

Wonderland Resort (Cluj-Napoca), Cluj

Grădina Zoologică Sibiu, Sibiu

Sanctuare ale Istoriei – obiective de patrimoniu istoric și spiritual ce pun în valoare arhitectura, tradițiile și moștenirea trecutului

Ansamblul Monumental Curtea Domnească (Târgoviște), Dâmbovița

Așezările rupestre din Munții Buzăului, Buzău

Biserica Evanghelică din Alma Vii, Sibiu

Biserica Fortificată din Câlnic, Alba

Biserica Greacă „Buna Vestire”, Brăila

Castelul Mocioni (Foeni), Timiș

Castelul Bánffy din Bonțida, Cluj

Castelul Bánffy din Răscruci, Cluj

Castelul Cantacuzino (Bușteni), Prahova

Castelul Peleș (Sinaia), Prahova

Castrul Roman Jidova, Argeș

Cetatea Alba Iulia, Alba

Cetatea de Scaun a Sucevei, Suceava

Cetatea Deva, Hunedoara

Cetatea Enisala, Tulcea

Cetatea Făgăraș, Brașov

Cetatea Oradea, Bihor

Cetatea Poienari, Argeș

Cetatea Sighișoara, Mureș

Complexul Arheologic Porolissum, Sălaj

Domeniul Cantacuzino (Florești), Prahova

Mănăstirea Neamț, Neamț

Mănăstirea Pantocrator (Drăgănești-Vlașca), Teleorman

Mănăstirea Voroneț, Suceava

Mănăstirile cu fortificații ale Municipiului Iași, Iași

Mausoleele Eroilor din Mărășești, Mărăști, Soveja și Focșani, Vrancea

Monumentul Tropaeum Traiani (Adamclisi), Constanța

Sanctuarul Neolitic de la Parța, Timiș

Semeringul Bănățean – Calea ferată Oravița–Anina, Caraș-Severin

Sinagoga Cerealistilor, Bacău

Șumuleu Ciuc, Harghita

Ulpia Traiana Sarmizegetusa, Hunedoara

Tărâmul cunoașterii – obiective cu rol educativ, ce promovează cunoașterea, știința, arta și cultura prin colecții, expoziții și programe interactive pentru public

Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul”, Vâlcea

Biblioteca Veche a Universității Tehnice „Gheorghe Asachi”, Iași

Casa Dosoftei (Muzeul „Sf. Ierarh Dosoftei – Mitropolitul”), Iași

Centrul Muzeal Ecoturistic Delta Dunării, Tulcea

Delfinariu – Planetariu – Microrezervație naturală, Constanța

Conacul Petre P. Carp (Țibănești), Iași

Ferma Animalelor (Pantelimon), București

Fundația Kallós Zoltán (Răscruci), Cluj

Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu”, Botoșani

MINA – Museum of Immersive New Art, București

Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, București

Muzeul Arhitecturii Populare din Gorj (Curtișoara), Gorj

Muzeul Bucovinei, Suceava

Muzeul Cărții și Exilului Românesc, Dolj

Muzeul Chihlimbarului (Colți), Buzău

Muzeul Civilizației Urbane Brașov, Brașov

Muzeul de Artă Craiova, Dolj

Muzeul de Artă Eneolitică Cucuteni (Piatra Neamț), Neamț

Muzeul de Artă Populară „Ligia Alexandra Bodea”, Sălaj

Muzeul de Etnografie Brașov, Brașov

Muzeul Ion Irimescu (Fălticeni), Suceava

Muzeul Județean Mureș, Mureș

Muzeul Județean Satu Mare, Satu Mare

Muzeul Județean Teleorman, Teleorman

Muzeul Memorial „Nicolae Bălcescu”, Vâlcea

Muzeul Național Brukenthal, Sibiu

Muzeul Satului Pescăresc, Tulcea

Muzeul Satului Vâlcean, Vâlcea

Muzeul Țării Crișurilor (Oradea), Bihor

Muzeul Sportului și Turismului Montan Brașov, Brașov

Muzeul Tradițiilor Militare Dâmbovițene, Dâmbovița

Muzeul Național al Unirii (Alba Iulia), Alba

Muzeul Vrancei, Vrancea

Muzeul-Atelier „Școala de la Piscu”, Ilfov

Prima Școală Românească, Brașov

Traseul cultural „Ținutul Geniilor”, Botoșani

Comori naturale – formațiuni/atracții geologice, peșteri, ape sau alte atracții naturale cu acces amenajat și management de obiectiv turistic, oferind experiențe autentice în aer liber

Cascada Bigăr, Caraș-Severin

Cascada Moara Dracilor (Mălaia), Vâlcea

Cascada Șopot (Pietroasa), Timiș

Cheile Nerei, Caraș-Severin

Cheile Turzii, Cluj

Grădina Zmeilor, Sălaj

Lacul Bâlea, Sibiu

Lacul Roșu, Harghita

Lacul Sfânta Ana, Harghita

Lacul Ursu (Sovata), Mureș

Pădurea Letea, Tulcea

Parcul Dendrologic Miclăușeni, Iași

Parcul Natural Balta Mică a Brăilei, Brăila

Peștera Bolii, Hunedoara

Peștera Ialomiței, Dâmbovița

Peștera Meziad, Bihor

Peștera Muierii, Gorj

Peștera Polovragi, Gorj

Peștera Sf. Andrei, Ion Corvin, Constanța

Peștera Urșilor, Bihor

Peștera Vântului, Bihor

Plajele Deltei Dunării (Sfântu Gheorghe – Sulina), Tulcea

Rezervația Geologică „12 Apostoli”, Suceava, Harghita, Mureș, Bistrița-Năsăud

Rezervația Naturală Pădurea Troianul, Teleorman

Rezervația Naturală Racoș, Brașov

Rezervația Tinovul Mohoș, Harghita

Salina Târgu Ocna, Bacău

Salina Turda, Cluj

Vărsarea Dunării în Marea Neagră (Sfântu Gheorghe), Tulcea

Via Ferrata Astragalus (Cheile Șugăului–Munticelu), Neamț

Vulcanii Noroioși, Buzău

Landmark – embleme ale turismului cultural, remarcabile prin valoarea artistică, arhitecturală și simbolică

Ansamblul Sculptural Constantin Brâncuși (Târgu Jiu), Gorj

Ansamblul urbanistic Palas și Grădina Palas, Iași

Ateneul Român, București

Bastionul „Maria Terezia”, Timișoara, Timiș

Biserica Densuș, Hunedoara

Biserica Fortificată Biertan, Sibiu

Biserica Neagră, Brașov

Casa cu Blazoane (Chiojdu), Buzău

Catedrala Evanghelică „Sf. Maria”, Sibiu

Cazinoul Băilor, Vatra Dornei

Cazinoul Constanța, Constanța

Opera Națională Română Timișoara, Timiș

Palatul Vulturul Negru, Oradea, Bihor

Teatrul Național „Vasile Alecsandri”, Iași

Turnul Chindiei (Târgoviște), Dâmbovița

Destinațiile clasate pe locul I la categoria din care au făcut parte în 2025:

Delta Dunării

Oradea

⁠Sovata

⁠Rimetea

⁠Dino Parc Râșnov

⁠Muzeul Astra Sibiu

⁠Județele Brașov și Sibiu

Destinațiile clasate pe locul I la categoria din care au făcut parte în 2024:

⁠Cetățile Dacice din munții Orăștiei

Sibiu

⁠Bran

Biertan

⁠Mini Transilvania Odorheiu Secuiesc

⁠Castelul Corvinilor Hunedoara

Destinațiile clasate pe locul I la categoria din care au făcut parte în 2023:

Brașov

Ținutul Mănăstirilor din Bucovina

Țara Hațegului

Mamaia

⁠Palatul Culturii din Iași

