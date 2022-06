Despăgubirile sunt excluse când clasarea sau achitarea vine în urma dezincriminării faptei: Ce spune Ministerul Justitiei

Ajutor financiar de la stat de 700 de lei pentru români: Cine poate beneficia și când pot fi încasați

Românii cu venituri lunare cumulate mai mici de 2.000 de lei vor primi, o singură dată, în luna iulie, un ajutor financiar de 700 de lei, ajutor reglementat prin OUG nr.74/2022, informează Ministerul Muncii și Solidarității Sociale.

Potrivit sursei amintite mai sus, citată de agerpres, pentru acordarea acestui ajutor de 700 de lei sunt luate în calcul unele categorii de venituri, respectiv: pensiile din sistemul public de pensii şi din sistemele neintegrate sistemului public de pensii, care se plătesc în luna iulie 2022, precum şi venituri din drepturi acordate în baza legilor cu caracter special.

Cine sunt românii care vor primi 700 de lei ajutor de la stat

Sunt luate în calcul, totodată, sunt luate în calcul veniturile din indemnizaţia socială pentru pensionari, veniturile din salarii şi asimilate salariilor, realizate în luna aprilie 2022.

Ministerul Muncii mai precizează și faptul că acest ajutor financiar de 700 de lei se acordă din oficiu, prin casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale.

În cazul persoanelor care beneficiază de pensie de urmaş, ajutorul financiar se acordă fiecărui urmaş în parte.

La stabilirea plafonului de 2.000 de lei nu se au în vedere eventualele sume reprezentând drepturi restante aferente unor perioade anterioare, care se plătesc în luna iulie.

Ajutorul financiar se acordă doar persoanelor îndreptăţite care au domiciliul în România, nu şi celor care au locul de şedere/reşedinţa obişnuită în străinătate.

Ajutorul financiar se suportă din bugetul de stat. De asemenea, ajutorul financiar nu intră în calculul contribuţiei băneşti individuale în vederea obţinerii unui bilet de tratament balnear şi nu este supus executării silite.

Ce spunea ministrul Marius Budăi despre acest proiect

„La începutul anului, am avut un plafon de 1.600 de lei pentru primul pachet social, care a reprezentant atunci pensia medie în România. Am venit ulterior cu o analiză pe care am creat-o şi din cauza evoluţiei preţurilor şi din cauza a ceea ce s-a întâmplat, accentuându-se în unele locuri criza preţurilor din cauza războiului din Ucraina, am decis să implementăm al doilea pachet social, cu acele carduri şi acele vouchere electronice pentru a sprijini populaţia până la sfârşit de an.

Am considerat atunci o categorie vulnerabilă, pensia care se încadrează în jurul pensii medii, acum considerăm că evoluţia preţurilor fiind cea pe care o ştim cu toţii trebuie să depăşim un pic pensia medie. Dintr-o analiză a noastră, 3,2 milioane de pensionari vor beneficia a această nouă măsură”, spunea Marius Budăi, în urmă cu doar câteva zile.

