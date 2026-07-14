Deschiderea unui lot de pe Autostrada Transilvania, amânată până la finalul lui septembrie 2026: Care sunt ,,punctele critice rămase în urmă”

Deschiderea circulației pe lotul Chiribiș–Suplacu de Barcău al Autostrăzii Transilvania (A3), construit de compania Erbașu, este estimată pentru sfârșitul lunii septembrie, însă inaugurarea ar putea fi amânată până în octombrie, dacă ritmul lucrărilor va încetini.

Pe cea mai mare parte a traseului a fost turnat asfalt, iar toate pasajele și viaductele au fost suprabetonate. Potrivit Asociației Pro Infrastructură, care monitorizează proiectele majore de infrastructură, au rămas însă câteva puncte critice care împiedică finalizarea lucrărilor.

„Pe cei 26,35 kilometri dintre Chiribiș și Suplacu de Barcău avem asfalt pe cea mai mare parte din lot și toate pasajele și viaductele suprabetonate. Fac excepție două structuri din apropierea lacului Suplacu de Barcău. Se adaugă zona cu numeroase ziduri de sprijin de lângă Porț. Acestea sunt punctele critice rămase în urmă”, au transmis reprezentanții asociației.

Aceștia estimează că circulația nu va putea fi deschisă înainte de sfârșitul lunii septembrie.

„Așteptăm deschiderea circulației nu mai devreme de final de septembrie. Octombrie în scenariul mai pesimist. Oricum, va fi o întârziere mică față de iulie, termenul contractual asumat de antreprenorul Erbașu”, precizează asociația.

Contractul pentru tronsonul Chiribiș–Suplacu de Barcău a fost semnat în noiembrie 2023 și prevede șase luni pentru proiectare și 18 luni pentru execuție. Lucrările au început în ianuarie 2025, iar termenul contractual de finalizare este sfârșitul lunii iulie 2026, notează Mediafax.

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