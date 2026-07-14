Deschiderea unui lot de pe Autostrada Transilvania, amânată până la finalul lui septembrie 2026: Care sunt ,,punctele critice rămase în urmă”
Deschiderea unui lot de pe Autostrada Transilvania, amânată până la finalul lui septembrie 2026: Care sunt ,,punctele critice rămase în urmă”
Deschiderea circulației pe lotul Chiribiș–Suplacu de Barcău al Autostrăzii Transilvania (A3), construit de compania Erbașu, este estimată pentru sfârșitul lunii septembrie, însă inaugurarea ar putea fi amânată până în octombrie, dacă ritmul lucrărilor va încetini.
Pe cea mai mare parte a traseului a fost turnat asfalt, iar toate pasajele și viaductele au fost suprabetonate. Potrivit Asociației Pro Infrastructură, care monitorizează proiectele majore de infrastructură, au rămas însă câteva puncte critice care împiedică finalizarea lucrărilor.
„Pe cei 26,35 kilometri dintre Chiribiș și Suplacu de Barcău avem asfalt pe cea mai mare parte din lot și toate pasajele și viaductele suprabetonate. Fac excepție două structuri din apropierea lacului Suplacu de Barcău. Se adaugă zona cu numeroase ziduri de sprijin de lângă Porț. Acestea sunt punctele critice rămase în urmă”, au transmis reprezentanții asociației.
Aceștia estimează că circulația nu va putea fi deschisă înainte de sfârșitul lunii septembrie.
„Așteptăm deschiderea circulației nu mai devreme de final de septembrie. Octombrie în scenariul mai pesimist. Oricum, va fi o întârziere mică față de iulie, termenul contractual asumat de antreprenorul Erbașu”, precizează asociația.
Contractul pentru tronsonul Chiribiș–Suplacu de Barcău a fost semnat în noiembrie 2023 și prevede șase luni pentru proiectare și 18 luni pentru execuție. Lucrările au început în ianuarie 2025, iar termenul contractual de finalizare este sfârșitul lunii iulie 2026, notează Mediafax.
Secțiune Știri sub articolul principal
Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE
Știri recente din categoria Actualitate
Nicușor Dan, anunț despre posibilitatea alegerilor anticipate: „S-a discutat extrem de puţin de scenariul ăsta. Nu este ceva ce eu să-mi doresc”
Nicușor Dan, anunț despre posibilitatea alegerilor anticipate: „S-a discutat extrem de puţin de scenariul ăsta. Nu este ceva ce eu să-mi doresc” Președintele Nicușor Dan a declarat că principalul obstacol în negocierile pentru formarea noului Guvern nu îl reprezintă desemnarea premierului, ci stabilirea componenței viitorului Executiv. Șeful statului a subliniat că este nevoie de mai […]
Ilie Bolojan nu exclude varianta alegerilor anticipate: ,,Pot fi luate la modul serios în calcul”
Ilie Bolojan nu exclude varianta alegerilor anticipate: ,,Pot fi luate la modul serios în calcul” Alegerile anticipate pot reprezenta o soluţie în situaţia în care partidele politice nu vor găsi ”înţelepciunea şi responsabilitatea” pentru învestirea unui guvern, consideră președintele PNL și premierul interimar, Ilie Bolojan. Premierul interimar Ilie Bolojan a fost întrebat, luni seară, la […]
Bacalaureat 2026 | Pe ce loc a ajuns Alba la nivel național după publicarea rezultatelor finale
Bacalaureat 2026 | Pe ce loc a ajuns Alba la nivel național după publicarea rezultatelor finale Cluj rămâne lider la promovarea examenului de Bacalaureat 2026, după soluționarea contestațiilor, cu o rată de 87%, conform datelor publicate de Ministerul Educației. Clasamentul primelor zece județe s-a menținut în mare parte neschimbat, însă Brașov a urcat pe locul […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Nicușor Dan, anunț despre posibilitatea alegerilor anticipate: „S-a discutat extrem de puţin de scenariul ăsta. Nu este ceva ce eu să-mi doresc”
Nicușor Dan, anunț despre posibilitatea alegerilor anticipate: „S-a discutat extrem de puţin de scenariul ăsta. Nu este ceva ce eu...
Ilie Bolojan nu exclude varianta alegerilor anticipate: ,,Pot fi luate la modul serios în calcul”
Ilie Bolojan nu exclude varianta alegerilor anticipate: ,,Pot fi luate la modul serios în calcul” Alegerile anticipate pot reprezenta o...
Știrea Zilei
Un candidat din Alba nu a putut fi eliminat de la Bacalaureat deși era suspectat că fraudează examenul. Ministru: „Pe viitor putem colabora și direct cu Procuratura”
Un candidat din Alba nu a putut fi eliminat de la Bacalaureat deși era suspectat că fraudează examenul. Ministru: „Pe...
Tarifele parcărilor din Alba Iulia, aproape duble față de Sibiu și Brașov. Antreprenor: „Este ușor să dai vina pe mediul privat, dar primul bon pe care îl primește turistul este emis chiar de Primărie”
Tarifele parcărilor din Alba Iulia, aproape duble față de Sibiu și Brașov. Antreprenor: „Este ușor să dai vina pe mediul...
Curier Județean
Șofer vârstnic condamnat cu suspendare la Judecătoria Alba Iulia pentru ucidere din culpă: Accident mortal provocat de nerespectarea indicatorului „Stop!”
Șofer vârstnic condamnat cu suspendare la Judecătoria Alba Iulia pentru ucidere din culpă: Accident mortal provocat de nerespectarea indicatorului „Stop!”...
VIDEO | Academicianul Ioan-Aurel Pop, la casa natală a eroului național Avram Iancu: „Viața politică a României actuale e jalnică și cauza este lipsa de accent pe educație, pe sănătatea spirituală și pe cea fizică a oamenilor”
Academicianul Ioan-Aurel Pop, la casa natală a eroului național Avram Iancu: „Viața politică a României actuale e jalnică și cauza...
Politică Administrație
Piața agroalimentară din Centru va fi modernizată: Fațadele vor fi anvelopate parțial și vor fi montate sisteme de ventilație și climatizare. Primăria Alba Iulia achiziționează serviciile de proiectare
Piața agroalimentară din Centru va fi modernizată: Fațadele vor fi anvelopate parțial și vor fi montate sisteme de ventilație și...
Investiție majoră la Cugir: Încep lucrările la noul Parc Fotovoltaic. Proiect de peste 4 milioane de lei
Investiție majoră la Cugir: Încep lucrările la noul Parc Fotovoltaic. Proiect de peste 4 milioane de lei Primăria Orașului Cugir...
Opinii Comentarii
Afișare rezultate Bacalaureat 2026: Când se publică notele, unde le verifici și cum se depun contestațiile
Rezultate Bacalaureat 2026. Afișare rezultate Bacalaureat 2026: Când se publică notele, unde le verifici și cum se depun contestațiile Rezultatele...
Rezultate Bacalaureat 2026: când se afișează notele, unde pot fi verificate și cum se depun contestațiile
Rezultate Bacalaureat 2026: când se afișează notele, unde pot fi verificate și cum se depun contestațiile Rezultatele la Bacalaureat 2026...