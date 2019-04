Deputatului Florin Roman: PSDragnea a dat afara 10.000 de poștași. Liderul sindical ii transforma in agenți electorali

PSDragnea vrea sa oblige poștașii sa lucreze in favoarea partidului, in baza unui protocol încheiat între Matei Bratianu, lider sindical și PSD. Asta, deși art 2. al legii dialogului social spune ca: “Organizațiile sindicale nu pot desfășura activități cu caracter politic”. De la preluarea guvernării, din 2012, și pana in prezent, nu mai puțin de 10.000 de poștași au fost dați afara din serviciu.

În guvernarea PSDragnea, 65 la suta dintre poștași au salarii, echivalentul minimului pe economie, devenind practic o bătaie de joc a social democratilor. Cu toate acestea, septuagenarul lider al Sindicatului Lucrătorilor Postali din România, ii pasa doar de el. Bratianu are toți cei 3 copii, angajați in posta, pe salarii frumoase, in timp ce un poștaș de rând lucrează cu salariul minim pe economie. Bratianu este înconjurat de lideri sindicali in vârsta, apropiați de cei 74 de ani ai săi.

Din fericire, cel puțin 15 filiale ale poștașilor au refuzat sa semneze protocoale locale cu PSDragnea, iar presiunile asupra poștașilor au transformat Posta Romana intr-un butoi cu pulbere. Cei care nu se supun sunt amenințati cu pierderea locului de munca. Practic, septuagenarul lider sindical a pus Posta in slujba PSD, și nu pentru membri de sindicat, cum ați crede, ci pentru interesul sau personal și al PSD.

Deputat Florin Roman, vicepreședinte PNL