Deputatul Ioan Dîrzu: S-a votat legea care prevede modificarea OUG privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice

Liderul PSD Alba, deputatul Ioan Dîrzu, a scris, miercuri, pe Facebook, că astăzi în Camera Deputaților, în regim de urgență, s-a votat legea care prevede modificarea OUG privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Camera Deputaților e for decizional în acest caz.

”Astazi in Camera Deputatilor , in regim de urgenta, s-a dezbatut si votat PLx. 226/2017. Legea prevede modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/ 2011 privind guvernanța corporativa a intreprinderilor publice. Camera Deputatilor fiind Camera decizionala. Exceptate de la aplicarea acestei ordonante de urgenta sunt mai multe unitati cu impact economic dar si social din jud. Alba. Motivarea amendamentelor propuse de Grupul PSD este faptul ca ele sunt cuprinse in propunerea legislativa privind infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare si investitii S.A. Amintesc cateva unitati importante din judetul nostru : Societatea Uzina Mecanica Cugir S.A, Fabrica de Arme Cugir S.A, Hidroelectrica S.A, Romgaz S.A, Loteria Romana S.A, Societatea Nationala a Sarii S.A, Compania Nationala Poșta Romana S.A, Cupru Min S.A. Rezultatul votului : 157 pentru, 71 contra si 4 abtineri. O lege extrem de importanta pentru economia nationala a Romaniei”, a scris Ioan Dîrzu pe pagina sa de Facebook.