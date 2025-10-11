Deputatul Florin Roman, despre vizita premierului Ilie Bolojan la Sebeș: „Poate trebuia invitat și dl Ciucă? Zic că da…”
Florin Roman, despre vizita premierului Ilie Bolojan la Sebeș: „Poate trebuia invitat și dl Ciucă? Zic că da…”
Deputatul de Alba, Florin Roman, a reacționat pe rețelele de socializare după ce a aflat că premierul Ilie Bolojan vine luni la Sebeș, pentru inaugurarea noii fabrici Mercedes. Parlamentarul liberal nu s-a ferit să spună lucrurilor pe nume și a amintit că investiția a fost începută pe vremea guvernului condus de Nicolae Ciucă.
Citește și: Luni, Premierul Ilie Bolojan, vizită în județul Alba, la Star Assembly Sebeș: Compania extinde capacitatea de producție și lansează producția de noi piese
„Luni, la Sebeș, actualul premier liberal al României, dl Ilie Bolojan, participă la inaugurarea unei noi fabrici, „născute” de Mercedes și Guvernul României, condus de dl Nicolae Ciucă, la acea vreme. La fel ca Nokian la Oradea. A fost vorba de un ajutor de stat, în care Germania a pus mai mult decât România. Fabricăm cutii de viteză pentru mașini Mercedes electrice. Poate trebuia invitat și dl Ciucă? Zic că da…”, a scris deputatul Florin Roman, într-o postare cu subînțelesuri politice clare.
Deputatul a continuat într-un ton tranșant, spunând că toți au avut de câștigat de pe urma investiției, de la statul român, până la compania germană. „Noi am câștigat. Și ei. Suntem unul din puținele județe din România cu balanța comercială pozitivă. Exportăm mai mult decât importăm. Și ca fim sinceri, și Mercedes a câștigat: profit și forță muncă foarte calificată, timp de mulți ani în Alba. Și un director român. Iar România, încredere. Investiția este în Alba, nu în Ungaria.”
Florin Roman a strecurat și o înțepătură legată de contextul politic și de atitudinea premierului Bolojan: „🇷🇴 Eu aș pleca de la intonarea imnului ‘Ținutului Secuiesc’… nu-mi place Grindeanu… e o chestiune de simț politic, pe care dl Bolojan nu o are și nu o simte ca noi…”
În final, deputatul a subliniat că nu e vorba de politică, ci de fapte: „Nu e vorba de politică, nici chiar de diplomație. E o relație economică corectă în care toți câștigă. Așa se dezvoltă economia, cu fapte, nu povești!” și a ținut să le mulțumească celor implicați: „Mulțumesc pentru sprijin, domnilor Nicolae Ciucă, Adrian Câciu, Ion Dumitrel, Ghiță Achim și Dorin Nistor.”
