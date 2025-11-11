Rămâi conectat

Curier Județean

Depistat cu alcoolemie mare la volan în Baia de Arieș. Bărbatul de 36 de ani a refuzat testarea la spital

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum o oră

în

De

Depistat cu alcoolemie mare la volan în Baia de Arieș. Bărbatul de 36 de ani a refuzat testarea la spital

Polițiștii din Baia de Arieș au oprit un autoturism condus de un bărbat de 36 de ani, care a fost depistat cu o alcoolemie de 0,75 mg/litru în aerul expirat. Acesta a refuzat recoltarea de mostre biologice la spital, iar oamenii legii efectuează cercetări pentru refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre.

Potrivit IPJ Alba, la data de 10 noiembrie 2025, în jurul orei 21.10, polițiștii din Baia de Arieș au oprit, pe strada Piața Băii, un autoturism condus de un bărbat de 36 de ani, din Baia de Arieș.

În urma testării bărbatului, cu aparatul alcooltest, a reieșit valoarea de 0,75 mg/litru alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a refuzat conducerea la spital, în vederea recoltării de mostre biologice, iar polițiștii efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Etilotestul a stricat „cheful” unui șofer din Abrud. Polițiștii l-au prins pe bărbatul de 35 de ani cu o alcoolemie de 0,44 mg/l în aerul expirat

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 52 de minute

în

11 noiembrie 2025

De

Etilotestul a stricat „cheful” unui șofer din Abrud. Polițiștii l-au prins pe bărbatul de 35 de ani cu o alcoolemie de 0,44 mg/l în aerul expirat Polițiștii din Abrud au oprit pentru control un autoturism condus de un bărbat de 35 de ani din comuna Bucium. Testarea cu etilometrul a indicat 0,44 mg/l alcool pur în aerul […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | Ziua Veteranilor din teatrele de operații 2025 sărbătorită la Alba Iulia: Slujbă religioasă și depuneri de jerbe și buchete de flori

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

11 noiembrie 2025

De

VIDEO | Ziua Veteranilor din teatrele de operații 2025 sărbătorită la Alba Iulia: Slujbă religioasă și depuneri de jerbe și buchete de flori Ziua Veteranilor din teatrele de operații este marcată astăzi, marți, 11 noiembrie 2025, la Alba Iulia. Un ceremonial dedicat acestei zile a început de la ora 11:00 la Cimitirul Eroilor. Programul activităților […]

Citește mai mult

Curier Județean

UPDATE FOTO | ACCIDENT rutier în Sântimbru. Două autoturisme au fost implicate: Intervin pompierii din Alba Iulia

Bogdan Ilea

Publicat

acum o zi

în

10 noiembrie 2025

De

ACCIDENT rutier în Sântimbru. Două autoturisme au fost implicate: Pompierii intervin de urgență în aceste momente.  Un accident rutier a avut loc pe raza localității Sântimbru, astăzi, 10 noiembrie, în jurul orei 12:30, după ce două mașini au intrat în coliziune.  Citește și: SCANDAL într-un sat din comuna Livezile: Un vârstnic, de 69 de ani, […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 7 minute

Documentul OBLIGATORIU pe care românii care doresc să vândă mașini second hand trebuie să îl aibă. Avertismentul RAR

Documentul OBLIGATORIU pe care românii care doresc să vândă mașini second hand trebuie să îl aibă. Avertismentul RAR Registrul Auto...
Actualitateacum 36 de minute

Prime pentru tineri, subvenții pentru mame și grupurile vulnerabile. Proiectul este în dezbatere publică: ,,Șanse reale celor care vor să muncească”

Prime pentru tineri, subvenții pentru mame și grupurile vulnerabile. Proiectul este în dezbatere publică Un proiect de modificare a Legii...

Știrea Zilei

judetul Alba locuri de munca judetul Alba locuri de munca
Ştirea zileiacum 3 ore

LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 11 noiembrie 2025: 556 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș

LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 11 noiembrie 2025: 556 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia,...
Ştirea zileiacum 3 ore

FOTO | Investiție GIGANT la Ciugud: Transavia ridică o fabrică de hrană pentru animale de companie de 150 de milioane de euro

Investiție GIGANT de 150 de milioane de euro. Fabrică de mâncare pentru animale de companie construită de Transavia la Ciugud...

Curier Județean

Curier Județeanacum 52 de minute

Etilotestul a stricat „cheful” unui șofer din Abrud. Polițiștii l-au prins pe bărbatul de 35 de ani cu o alcoolemie de 0,44 mg/l în aerul expirat

Etilotestul a stricat „cheful” unui șofer din Abrud. Polițiștii l-au prins pe bărbatul de 35 de ani cu o alcoolemie...
Curier Județeanacum o oră

Depistat cu alcoolemie mare la volan în Baia de Arieș. Bărbatul de 36 de ani a refuzat testarea la spital

Depistat cu alcoolemie mare la volan în Baia de Arieș. Bărbatul de 36 de ani a refuzat testarea la spital...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 19 ore

VIDEO | Au fost finalizate lucrările la locul de agrement și de joacă de la intersecția străzilor Ion Arion cu Olteniei, Alba Iulia: Investiția a fost făcută din bugetul local

Au fost finalizate lucrările la locul de agrement și de joacă de la intersecția străzilor Ion Arion cu Olteniei, Alba...
Politică Administrațieacum 20 de ore

VIDEO | Investiții cu fonduri europene, prin PNRR, la Mirăslău. Primarul Aurel Mărginean: „Vom avea o primărie complet renovată până la finalul anului”

Investiții cu fonduri europene, prin PNRR, la Mirăslău. Primarul Aurel Mărginean: „Vom avea o primărie complet renovată până la finalul...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 7 ore

În 11 noiembrie, creștinii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Mina, ocrotitorul celor păgubiţi

În 11 noiembrie, creștinii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Mina, ocrotitorul celor păgubiţi Sfântul Mina este prăznuit de ortodocşi pe...
Opinii - Comentariiacum o zi

10 noiembrie: Ziua Artileriei. Evoluţia acestei arme în România

10 noiembrie: Ziua Artileriei. Evoluţia acestei arme în România În fiecare an, la data de 10 noiembrie, Armata Română sărbătoreşte...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea