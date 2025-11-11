Depistat cu alcoolemie mare la volan în Baia de Arieș. Bărbatul de 36 de ani a refuzat testarea la spital

Polițiștii din Baia de Arieș au oprit un autoturism condus de un bărbat de 36 de ani, care a fost depistat cu o alcoolemie de 0,75 mg/litru în aerul expirat. Acesta a refuzat recoltarea de mostre biologice la spital, iar oamenii legii efectuează cercetări pentru refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre.

Potrivit IPJ Alba, la data de 10 noiembrie 2025, în jurul orei 21.10, polițiștii din Baia de Arieș au oprit, pe strada Piața Băii, un autoturism condus de un bărbat de 36 de ani, din Baia de Arieș.

În urma testării bărbatului, cu aparatul alcooltest, a reieșit valoarea de 0,75 mg/litru alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a refuzat conducerea la spital, în vederea recoltării de mostre biologice, iar polițiștii efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice.

