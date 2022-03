Deltacron, noua variantă a COVID-19, are un nivel redus de circulație. Anunțul OMS

Punct permanent de informare, pe autostrada A1 Sebeș-Deva, pentru refugiații ucraineni, deschis de către CJSU Alba

„Mâine, 17 martie, cu începere de la ora 10.30, va deveni operațional punctul de informare județean de pe autostrada A1, km 316 – dreapta, aflat pe raza U.A.T. Pianu de Jos, adresat cetățenilor străini sau apatrizi aflați în situații deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina și care tranzitează județul Alba pe cale rutieră.

Cu această ocazie, reprezentanții entităților implicate în operaționalizarea și funcționarea punctului de informare vor prezenta informații privind funcționarea acestuia”, transmite Comitetul Județean pentru Situații de Urgență.

Punctul de informare județean deservește cetăţenii străini sau apatrizii aflaţi în situaţii deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina şi care nu solicită o formă de protecţie potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, prin informații furnizate în limba engleză și distribuirea de broșuri în limba engleză sau ucraineană.

Punctul de informare asigură accesul la:

– platforme prin accesarea https://unacoperis.ro și https://sprijindeurgenta.ro;

– informații de la CJCCI Alba, prin SNAU 112 sau 0737373870;

– apelarea 119 numărului unic de telefon la nivel național cazurile de abuz împotriva copiilor;

– informații privind dreptul la muncă din Broşura privind “Servicii gratuite oferite cetăţenilor ucraineni pentru integrarea pe piaţa muncii din România”/” Безкоштовні послуги для громадян України для інтеграції на ринок праці Румунії”/” Free services offered to Ukrainian citizens for integration into the Romanian labor market”, poate fi descărcată de aici:

http://mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMSS/20220307_pliant_-servicii-UKR.pdf;

– informații cu privire la pașii care trebuie parcurși pentru solicitarea și obținerea de azil în țara noastră;

– informații privind accesul la servicii medicale;

– informații privind școlarizarea copiilor.

Activitatea punctului de informare se va desfășura în regim permanent 24 ore din 24 ore la km 316 de pe Autostrada A1 în direcția de mers Sibiu – Deva, în construcția ușoară din elemente modulate amenajat în apropierea stației de distribuție a carburanților, prin grija Consiliului Județean Alba.